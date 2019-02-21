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男友閃邊！把閨蜜看得比情人重要的星座TOP3

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很抱歉！這個時候男友就要靠邊站，因為這些星座把姊妹看得比另一半更重要。

TOP3、水瓶座：知己是上天送給水瓶禮物

水瓶座其實根本是12星座中的首席獨行俠，因為一輩子真正懂他們內心世界在想什麼的人寥寥無幾，因此他們總是把注意力放在自己身上，善於理性分析、研究的他們，自己就是自己的研究對象，即使正在戀愛也偶爾會感覺孤單，長時間與情人相處之後，也總會很莫名的耍孤僻想要有獨處空間。

閨蜜對水瓶來說就像是一朵解語花，能跨越親情、愛情來幫助每個水瓶了解自己，可以說是最珍貴的存在，情人分了可以繼續尋覓，但能了解自己的閨蜜恐怕茫茫人海沒有幾人，所以水瓶會把閨蜜放在自己內心中極重要的位置，因為閨蜜就像另一個自己，決不可能放著自己的分身自己享受幸福太久。

TOP2、雙子座：絕對是圈圈中的核心人物

與其說雙子座對於閨密的重視程度高，不如說每個雙子都有自己多才多藝的一面，因而重視興趣，喜歡花大把的金錢和時間在各種有的沒的嗜好上頭，對於和自己個性相投的同好自然相當重視。

即使在沈浸在戀愛中，他們仍會分出一半的注意力關注和自己有著同樣喜好的社團，更不忘時時經營社群網路，看看大家在忙碌些什麼，而同好們有什麼新奇的八卦消息雙子也絕對不漏接，無論與另一半感情如何的火熱，雙子仍會把自己視為圈圈中的核心人物，也絕不會脫離得太遠。

因此身為雙子的情人，如果不能融入雙子的閨密團，那麼就很容易被晾在一邊囉，小心點！

TOP1 、獅子座：閨蜜們的幸福就是自己的幸福

火象的獅子座天生就是群體動物，喜歡呼朋引伴的團隊生活，人群中的他們也往往喜歡扮演著領導者的角色，或是會很自然而然的把照顧旁人的責任攬在自己的肩上，能和自己最要好的朋友姐妹們吃喝玩樂、談天說地或是做任何集體行動，比什麼都來得幸福！與情人之間那些風花雪月，只是限於兩人的小情小愛，重要歸重要但閨蜜也同等重要。

他們重視夥伴們的想法和生活狀況，也生怕少了自己的領導之下，小圈圈中會有人鬧不合或是脫團，在感情中神經大條又後知後覺的他們，只要說到閨蜜被欺負時腦中雷達就會打開，用極細密的心思處處照顧著自己最好的朋友。

Text／Marie Claire美麗佳人 、安格斯　Photo／Marie Claire美麗佳人、劇照

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 星座, 運勢
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