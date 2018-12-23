趙菲菲：讓大家說到臺灣精品家飾　就會想到Finara 費納拉

專訪當天，一走進 finara 費納拉國際精品家飾，便感受到店內不凡的品味，不論是牆面上素雅的大理石花紋，還是腳下踏的牛皮地毯，都展現高貴奢華的氛圍，彷彿讓人來到另一個世界。

finara 費納拉的品牌總監趙菲菲 Fifi，於 2007 年創立此品牌，主打現代奢華風家飾，將各種精緻、華麗的元素巧妙地融合於生活，創造出層層的視覺驚喜。

▲Fifi 認為，「一個家最重要的元素就是愛。」

對 Fifi 來說「每個家中最不可或缺的東西是愛！」一家人能幸福地相聚在一起，不用特別做些什麼，可能只是擠在同一張沙發上，腳踩牛皮地毯，一起看一部影集，享受著彼此共處的時光，這樣舒適、自在的時光，日常居家美學 DNA 更能衍生出家飾本質的溫度。

從 3 萬到 30 萬的概念！是創業，也是成就理想



▲對家飾的喜愛，輾轉成為創業的基礎，令 Fifi 感到十分幸運。

Fifi 從小就對家飾用品特別熱愛，擁有一整櫃的收藏品，每回出差、旅遊總會利用下班或是空閒的時間，四處探索世界各地不同的精緻家飾品，這項興趣就像一顆夢想的種子在她的心中悄悄種下。

大學時，Fifi 修了一堂由郭台銘創業初期專聘帳務老師萬瑞霞開的課，萬老師問大家：「你們覺得一般員工，月薪從 3 萬變成 30 萬容易；還是拿出 3 萬創業，賺 30 萬容易呢？」

▲從多樣化的工作性質中獲取經驗，成為 Fifi 創業時的重要養分。

受到這番話的影響，激發了她的創業魂，畢業後只花了短短 8 年的時間，便累積了 5 份工作經歷，從公關公司到網路金流系統 PM、東元電機海外事業部，再到廣穎電通行銷業務部經理，最後赴中國、香港從事家飾進口貿易，用比別人多的工時，迅速學習商場中的應對進退。終於在 32 歲那年，Fifi 決定成立 finara 費納拉國際精品家飾品牌。

▲當清楚想要的目標，Fifi 便不畏艱難和挑戰，努力追求。

「我很幸運，一直明白自己想要的是什麼，每一份工作異動的背後，都是為創業夢想在累積 know－how、拼圖。」Fifi 坦然地說。人總習慣會預設立場，害怕挑戰進而產生恐懼，反而故步自封，但正如 Facebook 的創辦人馬克·祖克柏（ Mark Zuckerberg ）所說：「沒有人一開始就會想清楚，通常是開始做了之後，才會越來越清楚。」

專攻精品家飾，熱衷歷久不衰的美麗

▲集結世界各地的設計師，深入客製化服務一直是 finara 費納拉的品質宗旨。

為了滿足不同的市場需求，finara 費納拉的設計師遍布全球，提供客製多樣化的需求，打造獨一無二的商品。Fifi 期望藉由這樣的遠見帶動 finara 的知名度，「當大家講到臺灣的精品家飾，就會立刻聯想到 finara 費納拉」。

▲走現代奢華風的finara費納拉，每項商品都令人傾心。

finara 費納拉商品 90% 都是手工製作，自 2013 開始將自然奢華帶進居家空間，陸續採用天然材質如牛皮、牛角、貝殼、大理石等天然材質，生產實用兼具設計感的家飾精品，其中又以牛皮地毯最具多樣化特色，耐用實用，修剪後的短毛牛皮，踩在腳下觸感柔軟舒適，且適合台灣氣候。

像牛皮、牛角，經過再次利用、手工製作後，其實也是可以變身亮眼的家具擺飾；因為是天然材質，每一件單品都是獨一無二的美與存在。大理石、牛角、天然貝殼材質，無論時間過了多久天然的美也絲毫不遜色。比起跟著潮流設計， Fifi 追求的反倒是經典流傳的可貴！

未來掌握在手中，自我展現無限可能

▲從 0 到 1 都靠自己， Fifi 認為只要願意努力，都有機會邁向成功！

雖然大家都說創業辛苦，但創業 11 年的 Fifi 反而笑說：「我覺得創業比幫別人工作還輕鬆，只需要對自己負責」，只是兩者間的心態上必須要調整，因為當老闆和員工身分上的的思維一定不同。

成為創業者後，明白樣樣自己來的辛苦，Fifi 感性地感謝各階段老闆們都給她很好的發揮舞台，讓她能將過去所學的經驗充分運用，如今淬煉成嶄新的自我。

創業，是 Fifi 送給自己最棒的禮物。走過 10 個年頭僅是個里程碑，她慶幸自己從未忘記想要的目標，未來她仍會秉持著堅持夢想且努力不懈的精神，繼續為 finara 費納拉熱情地工作著！

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圖片來源： finara 費納拉國際

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