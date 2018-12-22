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「第一夫人」時尚衣Q誰較高？蜜雪兒用活潑色系贏人心、梅蘭妮亞低調有距離感

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編輯／Duke

圖／達志影像、美聯社、Pinest、POPSUGAR、Style House Files、The Cut、Tracy Reese、Tom and Lorenzo

美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）前陣子出新書，以一身亮黃色Balenciaga洋裝為自傳〈Becoming〉宣傳，穿衣風格向來都不拘謹的她，獨樹一格的時尚品味再次受到網友熱烈討論，而與美國現任第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）相比，究竟誰的時尚品味更出色呢？

▲第一夫人。（圖／達志影像、美聯社、Pinest、POPSUGAR、Style House Files、The Cut、Tracy Reese、Tom and Lorenzo）

先來看看蜜雪兒的穿搭，一直以來她都是以浮誇、鮮豔的洋裝現身，跳脫了大眾對第一夫人的刻板印象，不一定要穿白、黑等低調色才能營造第一夫人的莊嚴感，像是蜜雪兒在2011年州長晚宴上，身穿Alexander McQueen大紅印花禮服，不會顯得隨性，反而給人大方、活潑的感覺。

▲第一夫人。（圖／達志影像、美聯社、Pinest、POPSUGAR、Style House Files、The Cut、Tracy Reese、Tom and Lorenzo）

還有2013年蜜雪兒曾穿著Marchesa綠色雪紡禮服，再次以大膽的顏色出席重要場合，選擇祖母綠不會太過沉悶，而是親民又活潑，且2010 年紐約大學研究發現，蜜雪兒身穿的品牌，平均會為公司市值增加1千4百萬，證明了蜜雪兒雖和大眾認為的第一夫人風格有所不同，但仍受到大家喜愛，並且得到尊敬。

▲第一夫人。（圖／達志影像、美聯社、Pinest、POPSUGAR、Style House Files、The Cut、Tracy Reese、Tom and Lorenzo）

除了精品大牌，蜜雪兒也推崇新銳設計師品牌，如她在2009年總統歐巴馬的就職舞會上，穿著吳季剛（Jason Wu）設計的白色禮服，蜜雪兒閃閃發亮的樣子看起來相當高貴，也照顧到當時名氣還不大的吳季剛，使他一戰成名。

▲第一夫人。（圖／達志影像、美聯社、Pinest、POPSUGAR、Style House Files、The Cut、Tracy Reese、Tom and Lorenzo）

再來美國現任第一夫人梅蘭妮亞，模特兒出身的她身材姣好，不過卻給人難以親近的感覺，她常穿色系較為低調的服飾，展現身為第一夫人的莊嚴感，如川普在紐約發表當選演說時，梅蘭妮亞就穿著RALPH LAUREN白色連身褲裝，當時也選擇了另一套RALPH LAUREN「藍套裝」，都相當符合大眾對第一夫人應有的穿搭印象。

▲第一夫人。（圖／達志影像、美聯社、Pinest、POPSUGAR、Style House Files、The Cut、Tracy Reese、Tom and Lorenzo）

▲第一夫人。（圖／達志影像、美聯社、Pinest、POPSUGAR、Style House Files、The Cut、Tracy Reese、Tom and Lorenzo）

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關鍵字：

美國, 第一夫人, 時尚, 梅蘭妮亞, 蜜雪兒
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