碧兒泉推出第一款低脂眼霜　「逆著塗」不長肉芽、細紋掰掰！

▲碧兒泉即將推出的低脂乳霜主打輕盈好吸收。（圖／記者曾怡嘉攝）

記者曾怡嘉 / 台北報導

上妝年輕化⼂再加上從不關機的生活型態，讓年輕肌膚保養比起以往總是多了許多挑戰，對於眼周保養一知半解認為自己不需要，只是將原本的保養品帶過眼周⼂或擔心眼霜太滋潤黏膩等等，導致他們甚少正視這些問題，一不留神第一道初老細紋就悄悄出現。





▲眼周肌膚平整緊實，是所有女生的心願。（圖／品牌提供）

BIOTHERM碧兒泉推出一款訴求抗初老的奇蹟活源淡細紋眼霜，添加奇蹟活源因子以及膠原緊緻網，透過由內淡化眼底細紋，搭配由外收緊眼周肌膚，內外雙管齊下淡化細紋。

▲塗起來有微涼感，非常舒適。（圖／記者曾怡嘉攝）

這款眼霜更是第一款低脂眼霜，油脂含量僅有精華液的1/6，質地清爽不黏膩，具有清涼感能喚醒疲勞雙眼，並於眼周形成一道隱形防護網保護肌膚。同時能替眼周肌膚打底，提升後續眼妝服貼度。

▲搭配正確按摩手法，眼周保養事半功倍。（圖／品牌提供）

你都怎麼塗眼霜呢？大部分的人都是從眼頭往眼尾帶，柳燕老師提醒針對眼周紋路較深的人，建議要逆著塗抹眼霜才有效，從眼尾往眼頭方向推抹開來，才能將囤積魚眼周的廢物代謝掉。

▲眼周保養得從年輕開始。（圖／品牌提供）

眼霜不一定要貴的才有效，而是要選擇適合自己的才對，若你為年輕肌膚建議選擇清爽滋潤的，才不會因為營養過剩而生成肉芽，會生成肉芽也有可能是眼霜未推抹均勻導致油脂堆積。

建議塗抹眼霜一定要搭配手勢按摩，又或是搭配眼部拉提棒效果會更好。除了外塗也可以搭配食補，平時多攝取藍莓補充青花素，不要熬夜對眼周是最好的。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App