2019桃花從哪來？十二生肖愛情運勢大公開

易經財經專家陶文說：「2019需要浪漫！」他的新書《2019豬年開運賺大錢》裡，除了有風水開運妙方與全球股匯市走勢外， 還特別預測2019年十二生肖的愛情運程，告訴你突破現狀的應對方式，想改變的話就繼續看下去吧。

認真投入工作，情場也會跟著順利

【情緣運勢】

太歲桃花星是己亥豬年老鼠們的另一個身份。所代表的自然是人緣磁場十分活絡，對於人脈的經營而言，這是太歲星贈與的禮物。因為如此，廣結善緣將會是老鼠們今年最為理想的開運策略。

不過由於「偏緣星」磁場十分明顯，再加上桃花星的共鳴，女性老鼠們恐怕有必要謹慎面對愛情事務。在這樣的流年中，最為理想的策略自然是將生活重心放在事業上，職場順心，情場自然就開心了。

已然準備妥當步上紅毯的老鼠，就不該猶豫，因為今年不結婚，明年（2020）將會因為犯太歲忌諱嫁娶而遭到困擾。

男士們雖然也是如此，不過當甜蜜的窩準備妥當之後，美好姻緣將會隨桃花星出現。

【開運秘訣】

老鼠們的本命五行屬水，方位在正北方。2019己亥太歲五行也是屬水，對於人際關係而言，這是個理想的流年。只是己亥太歲天干的土氣卻是老鼠們的「土煞星」，因此最需要「金星」舒緩與化解。白色、灰色與金色是「金星」的色系，老鼠們宜多加利用，好風水就該從穿著開始。

把自己經營到最好的狀態，耐心等待

【情緣運勢】

許多人認為緣份是讓兩個人墜入情網的關鍵，因此有人抱持等待的態度，認為只要夠耐心，有緣人該出現的時候自然會出現，並且相信現在不成功，那是因為日後還有更好的選擇。

一廂情願其實很美，不過當流年磁場處於「偏緣」狀態的時候，等待的確是理想的策略，不過必須是把自己經營到很棒狀態的等待。

例如：養成好的習慣、幽默而風趣的談吐、對於事業的專注、持續學習樂觀的生活態度……，一旦對的人出現立馬展現吸引力，值得單身適婚男士們參考。已有伴侶的則讓彼此隨時都在戀愛狀態。至於女士們就幸運多了，由於「正緣星」氣勢佳，這一年的故事背景是「對的人，對的時間」，再加上對的行動。

【開運秘訣】

牛的本命五行屬土，喜歡火和土生助的五行元素，顏色是紅色、紫色和黃色，方位則是東北、正南、西南方。己亥豬年是個水氣十分旺盛的流年，對於牛族們而言，更需要這些本命生助的元素，否則即便「坐擁金山」，還是會抱怨神仙。

另一半是大貴人，不但旺夫也旺財富

【情緣運勢】

成家立業是神聖的，得到太歲星祝福的單身適婚男老虎，己亥豬年的確是個辛苦有成的幸福年。正緣星明顯，再加上穩健的能量，代表另一半是大貴人，不但旺夫，同時也旺財富，已有伴侶的男士要懂得珍惜。而只能多愛自己的老虎，則宜為自己布局幸福好宅。

對於女士們而言，恐怕就不是如此了。處於愛情長跑狀態的女老虎，條件成熟該定下來的，不宜再猶豫。由於偏緣星桃花盛開，宜謹慎面對愛情事務，缺乏安全感或需要深入瞭解的對象，不妨給彼此多一些時間和空間。已婚的女老虎，則宜多關心另一半的健康，時時提醒與關懷是為了避免過度勞累而傷害了健康。

【開運秘訣】

老虎的五行屬木，自然最喜歡生助的五行與方位，那就是水和木，以及東南方、正東方和正北方。喔！對了還有東北方，因為老虎也喜歡山林。2019己亥豬年的水氣旺，是老虎的生助年。水氣夠了，如果增加木氣和火氣的調和，則整體運勢容易獲得報表式的翻轉。

有機會邂逅具有「幫夫運」對象

【情緣運勢】

有種體驗人生的感覺，這是一種完全自我負責，自己當家作主的感覺。如果真是如此，就要恭喜兔子們，因為這是順著太歲星能量翻轉人生的機會年。

對於已然成家或已有伴侶的兔子而言，這一年有機會構築屬於自己的幸福天地，就從布局溫暖的窩開始。換個角度來說，這就是所謂的成家立業，即便是單身兔子也有機會，透過幸福的空間提升了情緣的磁場。

男士們的正緣星十分明顯，再加上太歲的祝福，這是個有機會邂逅具有「幫夫運」對象的流年。

女士們的正緣星就需要媒介了，建議隨身配戴老虎造型的珮飾，除了金屬材質其餘皆可。陶土、礦石最為理想。

【開運秘訣】

2019年兔子們面臨的是「五行嚴重不協調」的困擾。讓本來最喜歡見到的相生元素「水」，反而成為了今年最大的忌諱。因此藍色與黑色也就成為了宜減少運用的色系。面對五行失衡的今年，風水布局十分重要。隨身配戴好虎造型珮飾，為的是把「歲合星」帶在身邊，藉此接納「歲合星」的能量，改變五行失衡的狀態。

紅鸞星動！多愛自己一點

【情緣運勢】

紅鸞星動！在傳統的認知上，這肯定是個容易出現浪漫情緣故事的流年，然而實際上恐怕並非如此！對於男士們而言，這是個宜謹慎面對情感事務的流年。只因為，「偏緣星」氣勢明顯，再加上又出現了「桃花劫」的困擾，避開情感糾葛的策略就是不適宜的對象敬而遠之，惹上有主名花可就不妙了。

已有伴侶的男士與另一半的溝通，也需要多的耐心和愛心。

女士們十分吉利，不但擁有旺盛的幫夫運，而且還是個理想的「白馬王子年」。單身適婚女士，可望獲得幸福的邂逅。已有伴侶的女士，扮演另一半的貴人是值得驕傲的。

其餘女龍族們，也值得多愛自己一點，就從給自己一個溫暖舒適的窩開始。

【開運秘訣】

龍的本命五行屬土，相生和助益的五行是火和土，而紅和黃是吉利顏色系列，本命幸運方位為南方與東南方。2019己亥豬年，太歲五行水氣沈重，流年運勢容易被焦慮所籠罩，因此有必要執行化解策略。木與火是最理想的轉運元素，若搭配土星則五行相生有序，極容易讓創業成功，名利雙收，健康星獲得呵護。

「正緣星」桃花觸角暗中萌芽

【情緣運勢】

還是「歲破」惹的禍。傳統認知上，沖太歲的流年是忌諱婚姻嫁娶的。姑且不論是否迷信，一輩子的幸福是沒有必要拿來當賭注的。

許多時候，寧可信其有。

這一年女性蛇人對於情緣運勢需要多費心思，雖然「正緣吉星」臨太歲之位，按理說應該擁有個好因緣，不過由於「歲破」的緣故，已有伴侶的女性蛇人宜多一些耐心在彼此的互動上，也需要關心另一半的健康。而有意結束或解除惱人的情緣，只要技巧得當這是個理想的「停損年」，只是方法務必得體，避免衝撞，否則容易惹火上身。

雖然姻緣星不明顯，不過「正緣星」桃花觸角卻暗中萌芽，單身適婚男性蛇人宜多觀察身邊有緣的她。

【開運秘訣】

理想的風水布局是最有效、最直接、最快速的轉運策略。2019年沖太歲的蛇族們是最需要轉危為安的生肖，因此風水布局之舉馬虎不得。蛇的本命方位在東南方，本命五行屬火。「座東朝西」和「座東南朝西北」是理想的風水方位，辦公桌和床位都適宜。只是在水氣旺盛的今年，蛇族們有必要在這些方位擺放綠色植物盆栽或蝴蝶蘭、花卉，具有神奇的旺運效果。

追求幸福不要客氣

【情緣運勢】

恭喜單身適婚女性馬人，因為這是個「正緣星」氣勢明顯的流年，再加上「正官祿太歲」的守護，追求幸福不要客氣，見到好的男人就該主動追擊，化被動為主動才對得起太歲星所提供的正緣能量。

成家立業的訊息出現在太歲氣息中，而布局溫馨的窩則是迎接幸福的開始，而整體家庭運勢也有機會因而獲得提升。

對於男士馬人來說，雖然姻緣星磁場並不明顯，不過正緣桃花星卻十分活絡，單身適婚男士們宜積極參與朋友聚會，讓美麗的邂逅有機會發生。

另外，想提升情緣桃花運，請在正北方插百合花或紫紅色蝴蝶蘭，同時也有機會旺人緣，興事業喔！

【開運秘訣】

馬人的本命方位在正南方，五行屬火。木與火是生助的吉利五行，而吉利方位也以「座南朝北」、「座東南朝西北」和「座東朝西」為佳。本命吉利色系則是綠色、紅色、紫色、橘色和咖啡色。2019己亥豬年，紅色和紫色依舊是理想色系，不過如果同時搭配粉綠色系，則運氣的轉動會更圓滿。

這是個幸福的流年

【情緣運勢】

心中有愛，人生無礙。此處說的愛，除了對於生活的熱情，當然也包括了情緣的愛。

對於女士們而言，這是個幸福的流年。正緣星磁場受到了鼓舞，除非本命有阻礙，否則這是個圓滿的一年。心中有期望，就該讓他實現。否則多愛自己一點，享受另一種幸福。

男士們要避免招惹偏緣桃花，忠實是最好的策略。如果可以選擇，建議將焦點放在事業上，因為這是個辛苦有成的好流年。

把家庭氣氛經營好，整體運將隨之水漲船高，已有伴侶的羊族們，莫猶豫，水到渠成的時候到了。已婚的羊族們，宜布置幸福好宅，風水好全家人都會好，就從點燃客廳的「長明燈」開始。

【開運秘訣】

本命五行屬土的羊，喜歡火的相生和土的助益，紅色和黃色是吉利色系。方位則以正南、西南、東北為喜。水氣旺盛的己亥豬年，羊族們需要的五行元素是火，因此紅色、紫色和橘色成為了流年好運色系。如果再搭配木的元素，則可化解太歲的水氣，又可生助羊族們的幸運火氣。好風水從穿著開始，因此衣服、配件皆可採取這樣的色系搭配。

將精力投注於事業將業績長紅、收入豐沛

【情緣運勢】

心在哪裡，世界就在哪裡！「太歲桃花星」上身的今年，活潑的思維容易出現在生活與工作上。「桃花星」的正向能量代表的是「人緣」，因此也代表「財源」，因此如果專注在事業上，那就是業績長紅，收入豐沛。

不過，「桃花星」同時也具有男女情緣的能量，又和男士們的「偏緣星」扯上關係的時候，恐怕就需要將心思專注在事業上了。男士們一定要相信，一心真的無法二用的。

由於「情緣星」磁場並不理想，女士們有很大的機會與精力，讓事業與財富進行翻轉式的變化。

已有伴侶的女猴人，宜多關心另一半的健康，就從降低壓力開始。小孩也需要多費心，因為這是大好大壞的流年。

【開運秘訣】

猴子本命五行屬金，方位在西南方，有利的五行元素土和金，理想的方位「座西南，朝東北」和「座西朝東」，以及「座西北，朝東南」。2019年己亥豬年水氣旺盛，讓猴子們有機會文采飛揚，不過穩健磁場不佳，因此容易形成「動有餘，靜不足」的窘況，於是「土星」成為了流年最需要的開運元素。再搭配木、火的能量，則這一年豈只是逍遙自在而已。

容易成為引動異性好感的「情緣桃花」

【情緣運勢】

氣場活潑的今年，思緒活絡，情緒管理也將同步優質，這是個人際關係磁場十分健朗的流年，因此廣結善緣成為了這一年營造更好運勢的佳策良方。

此種活絡的思維和情緒管理，也容易給人一種幽默和風趣的感覺，而這種感覺就是所謂的「人緣桃花」，同樣地也容易成為引動異性好感的「情緣桃花」。

只是要提醒的是，由於「偏緣星」磁場特強，因此這種「桃花」最好僅只於「人緣」，若和「情緣」劃上等號就不好玩了。

這是個大利成家立業之年，臨門一腳的雞族們宜掌握住機會步入家庭。已有伴侶者，更應將家布置得更溫馨。至於單身適婚者，則還是將生活焦點放在事業上為宜。

【開運秘訣】

雞族們的本命五行屬金，方位在正西方，生助的五行是土和金，顏色是黃色、白色、金色和銀色系列。己亥豬年水氣很強，所以最理想的五行是木，而理想的風水布局是在屋宅或辦公室的正東方和東南方位置擺放綠色闊葉盆栽，提升方位磁場，既旺財氣又添貴氣。

主動出擊，有機會讓幸福水到渠成

【情緣運勢】

我今年會邂逅什麼樣的愛情呢？單身適婚狗族們一定會很好奇。

我今年終於可以擺脫「太歲」陰影，步上紅毯，接受祝福了！

是的！這是個可以接受祝福的流年。尤其是女性狗族們由於「正緣星」受到了「太歲星」的引動，主動出擊有機會讓幸福水到渠成。

然而還是要提醒的是，對於初識的對象就需要多一些瞭解了，為的是避免陷入別人的愛情故事中。

處於臨門一腳的男士們當然可以圓滿幸福，至於愛情長跑的男士恐怕就要多上心了，只因為競爭者虎視眈眈。對於不急於一時的男士們，則建議不妨將流年焦點放在事業上，因為事業有成，顏如玉有機會隨之出現喔！

【開運秘訣】

狗族們的五行屬土，此種穩定與忠誠的元素是先天優勢，也是今年最需要維持的部份。己亥豬年的水星十分強勢，對於狗族們而言是一種動盪與不安，因此需要木星與火星的搭配，讓整體流年五行進入順暢狀態。如此一來，包括家庭、健康、事業和財運的整體運勢都有機會獲得穩定性的發展。

男士宜積極主動，女士注意寧缺勿濫

【情緣運勢】

犯太歲的今年，在傳統的認知上是不適宜嫁娶的。因此在分析情緣運勢之前，對於希望得到祝福的新人而言，今天婚姻登記可以，宴客婚禮還是迴避為宜。

由於正緣星磁場較為活絡，男士們的情緣運勢是理想的。主動是幸福的訣竅，主動出擊、關懷、示愛……，想要得到愛情，就得先釋放愛。

偏緣星身影明顯，女士們的情緣運勢就大不相同了。寧缺勿濫，形容的是堅持；重點是，多瞭解，多思考。已婚女士們，建議多關心另一半的健康，安排個時間一起接受健康檢查。一起的感覺是美好的，一起旅行，一起創業，一起讓家更溫暖……。聚少離多，通常會是困擾的源頭。

【開運秘訣】

這是個一定要好好為自己布局好風水的流年。沒錯！就是因為「犯太歲」。豬族們的本命五行屬水，本命位置在西北方。而2019年的流年太歲位置也在西北方，此種氣勢重疊的現象，傳統命理被稱為「伏吟」，是一種「芒刺在背」的形容。事實上，只要運用得當，此種能量重疊的現象，是助力而非阻力。

《2019豬年開運賺大錢》簡介

時報出版

易經論股：解讀台股高低點，剖析電子股、傳產股、金融股、營建股及生技股2019年投資機會，並分析歐、美、中國大陸等國內外股市發展。

風水造吉：從東、東南、南、西南、西、西北、北、東北、中9個方位，以平面圖點出吉凶方位，透過簡單的居家及辦公室擺飾，教你逢凶化吉的方法，順手就能幫自己轉運！

生肖開運：解析12生肖事業、財利、情緣外，並提供詳細流年、流月運勢，讓你趨吉避凶！

TEXT／BY DOMINIQUE CHIANG 與 JOY WU PHOTO／GETTY

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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