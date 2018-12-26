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深情男友分享與憂鬱症女友的7個相處方式　不生她的氣、陪伴勝過擁抱

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編輯／Duke　圖／翻攝自Unsplash

現代人生活繁忙，總是有來自四面八方的壓力，學生要面對課業壓力、上班族則需擔心能不能養家活口，種種負面能量容易使人憂鬱，因此憂鬱、躁鬱症等精神疾病越來越不容忽視，日前有位網友@MmmmNoodleSoup在Imgur上分享自己陪伴憂鬱症女友的心路歷程，歸納出7點與女友共處的方式，其對女友的貼心及理解令許多網友紛紛動容。

1.別總是想要擁抱她

這位網友一開始總是認為擁抱能讓女友的情緒安定下來，其實不然，他花了很長時間才發現擁抱只會使女友覺得自己被束縛，更難以平靜下來。

▲憂鬱症。（圖／翻攝自Unsplash）

2.她沒有回答你不代表不在乎

理解一個人總是需要時間，當面對另一半冷淡的對待，也許會引起你的憤怒，但其實另一半沒有回話時，不代表她忽視你，而是還沒準備好要說話，尤其對憂鬱症患者需要更多耐心去理解她。

3.大聲的呼吸

當你與另一半靠得很近時，你能清晰聽到她的呼吸聲，此時你們的呼吸頻率會越來越接近，而另一半開始恐慌時，呼吸會變得越來越急促，這時你需要用自己的呼吸頻率去影響另一半，讓她的呼吸隨著你慢慢平穩下來。

▲憂鬱症。（圖／翻攝自Unsplash）

4.慢慢地將手放在另一半身上

將手放在另一半的背或手臂上，會使人感到安心，也是穩住對方呼吸的一種方法。

5.告訴她「停止」或「冷靜」

當對方情緒開始失控時，可以用溫柔的語氣請她冷靜下來，切記不要指責她，因為這也不是對方可以控制的，好好的說話讓她的情緒得以平復下來。

▲憂鬱症。（圖／翻攝自Unsplash）

6.請陪在對方身邊

憂鬱症患者常常一個人靜靜的待著，可能是趴在樓梯間獨自悲傷，這時你可以到她旁邊給她力量，讓對方知道她不是一個人。

▲憂鬱症。（圖／翻攝自Unsplash）

7.不要生她的氣

憂鬱症患者恐慌發作時，歇斯底里、無止盡的悲觀是正常的，就算你覺得不耐煩也不要責怪她，因為對方也不知道什麼時候會突然恐慌，這是她難以控制也無法預料的，保持包容的心並理解對方，對她的病情才有幫助。

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關鍵字：

憂鬱症, 相處, 感情, 情侶, 分開
fashion.net

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