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有Logo的衣服不時尚！法國女人絕不會踩的6個穿搭地雷

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG@sabinasocol、@jeannedamas

說到法國女人，總會給人一種優雅的氣質感，她們的穿衣風格以及品味都是女孩們所嚮往的，雖然想要一舉達到法國女人的時尚感是不容易的，不過至少，我們知道這六個禁忌是法國女生們絕對不會犯的錯誤！只要多加注意不要誤闖禁區，相信大家都能離時尚更近一步～

＃不穿PUSH-UP內衣

女人最自然的樣子就是美，不用為了去吸引異性的注意而特別穿著美形內衣，畢竟對法國女生來說，每天穿得漂亮出門不是為了誰，是為了自己，不論本身胸部的大小怎麼樣都不重要，穿著的舒適度才是更不能忽視的，況且許多時尚的衣服都是胸部小的人穿才好看，所以小胸女孩也不用太擔心。

▲法國女人穿搭禁忌。（圖／翻攝自IG@sabinasocol）

＃不穿透膚絲襪

肉色絲襪在歐洲女生的眼中，堪稱是「時尚界最糟糕的事物」，在亞洲有許多的上班族，在職場上都是穿著套裝配絲襪，看起來才正式、有禮貌，不過絲襪不僅像是一層假皮，不小心勾到更是難看，直接展現腿部真實的樣子不是很好嗎？況且，上班族的正式穿搭其實還有很多選擇，女性穿著褲裝也很有俐落感。

▲法國女人穿搭禁忌。（圖／翻攝自IG@sabinasocol）

＃不穿戴LOGO明顯的服裝

好的衣服就算不知道有多貴，也是能從設計感、剪裁與材質看出不凡的氣質的，看一個人的品味是從穿衣服的方式得知，而不是說名牌就等於時尚，走低調質感風才是法國女人所崇尚的。

▲法國女人。（圖／翻攝自IG@jeannedamas）

＃不配戴過多飾品

項鍊、戒指、手環、頭飾…，飾品種類千百種，不一定每天出門都要全部戴上，今天如果戴了耳環，那可能就不用再戴項鍊，戴了手鍊就不用再戴搶眼的戒指，飾品的目的是點綴，而不是沾走妳的光采。

▲法國女人穿搭禁忌。（圖／翻攝自IG@sabinasocol）

＃不穿5CM以上高跟鞋

高跟鞋確實能襯托出女人味，也能拉長腿部的比例，但是過高的高跟鞋法國女生是不會穿的，低跟是氣質，也能達到修飾，但是如果超過5CM甚至更高，就容易跟妖豔扯上邊了。

▲法國女人穿搭禁忌。（圖／翻攝自IG@sabinasocol）

＃衣服不用穿好穿滿

衣服的搭配簡約、剛好就好，層次太多反而讓人抓不到重點，更容易因此而出錯，像那些披披掛掛的穿搭，和多種顏色內搭的方式，都是很讓法國女人不解的。

▲法國女人穿搭禁忌。（圖／翻攝自IG@sabinasocol）

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關鍵字：

穿搭, 法國女人, 氣質
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