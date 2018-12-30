「黑白條紋衫」是暖冬最佳單品！搭配四款長褲顯瘦又減齡

漸冷的的時節也讓穿搭變得比較有變化性，也許偶爾想構思多層次衣著，偶爾卻又想以俐落的特色造型展演。因為天氣使服飾有更多的詮釋方式，那麼每個人就都需要一件舒適又不失品味的單品。以下示範穿搭要以秋冬時期相當好入手的圓領黑白條紋上衣為題，利用四款長褲表現看似簡約卻怎麼穿都不乏味的黑白條紋造型。

黑白條紋上衣 X 白色長褲

雖然天氣總是忽冷忽熱，但在艷陽天的暖和日子裡就以簡單的單層次穿搭出門吧！簡單的條紋搭配上以純白牛仔褲和對比色調的黑色帆布鞋，不僅十分清爽還能恰到好處地展現帶女人味的休閒風格。

黑白條紋上衣 X 軍風長褲

軍綠色搭配大地色系到了秋冬依舊是不敗的組合，與黑白條紋上衣搭配讓基本款的單品也能穿出新意。利用長襪和高跟鞋配上中性的工裝褲，就算是不擅女孩感穿搭你也可輕鬆駕馭。

黑白條紋上衣 X 牛仔長褲

苦於思考條紋上衣還能有什麼變化感的話，就參考這套穿搭吧。利用紅鞋將輕鬆的休閒色調點出重點，再將袖口隨性地捲起，並拉出內搭衣袖，呈現簡單而美好的層次感。

黑白條紋上衣 X 連身長褲

覺得條紋上衣搭配長褲的穿搭實在太常見，不妨就換上一件連身的吊帶褲吧！黑白條紋襯托出連身單品的輕鬆好感，同色系的搭配也讓低調的個性顯得更加迷人。

Photo : WEAR

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