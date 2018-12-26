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黑色Dior上衣+蓬裙=享受生活　郡俏哲理從《慾望城市》穿搭看人生哲理

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（圖／Chang Yi-Han攝／郡俏哲理提供／Google）

你認識的郡俏哲理，是在部落格上說著時尚故事的部落客？是在書裡寫下犀利文字卻保有「心靈雞湯」效果的作家？還是是在網路節目中與大牌藝人們談笑風生的主持人？

不論是過去在數位廣告、時尚媒體的高壓工作經驗，還是到現在成為自媒體，甚至成為與眾多大咖明星訪談的主持人，郡俏哲理在不同的職業中變換著角色，即便伴隨而來的焦慮及負面情緒沒有少過，他卻始終選擇正面應戰，用亮眼表現證明自己的能力，並從中學習不足的地方。

或許，這正是讓他寫的《那些慾望城市教我的事》能引起廣大迴響的原因吧？這一篇篇文章充滿幽默、嘲諷的口吻，加上自身的經驗與觀點，不只說出他的心裡話，也給了無數同樣迷惘的人們一個解答。

（圖／Chang Yi-Han攝／郡俏哲理提供／Google）

至於為什麼是以《慾望城市》為主題？他要用自己與五套《慾望城市》Look的心靈對話，告訴你只屬於郡俏哲理的「人生哲理」。

1.Prada流蘇包－跨出舒適圈的代表

（圖／Chang Yi-Han攝／郡俏哲理提供／Google）

「大四時去英國攻讀時尚傳播學位，算是我跳脫舒適圈的第一步，哈哈！畢竟當時人生地不熟，連學校、科系我都是去了才找，而且一過去就要面臨『畢業製作』的壓力！那時候，我要自己一個人做出一本關於亞洲時尚的雙語雜誌，拍照、修圖、採訪、排版、翻譯、行銷等等，通通都要一手包辦。

（圖／Chang Yi-Han攝／郡俏哲理提供／Google）

▲郡俏哲理一手包辦畢業製作的大小事，獨立完成一本關於亞洲時尚的雙語雜誌。

雖然那是一段非常辛苦的日子，但每當作品被稱讚或表揚的時候，我都非常慶幸自己有好好把握住機會，且每一次都是全力以赴的完成任何事情。抓住機會，不讓自己的人生出現『後悔』兩個字，這也是我在英國學到一件蠻重要的事情！就像Carrie拿的超長流蘇包，也是跳脫舒適圈的一種象徵吧？不然誰沒事會提著這種東西走在路上？

重點是肯為自己『打破框架』的決定，並跳脫社會給予的標準。這也如同我的座右銘：『人生的路不會白走，它始終會在你的生命中留下些什麼。』我去英國這個選擇，不只讓我眼界更開闊，還學到這些影響我後續人生的重要觀念。」

（圖／Chang Yi-Han攝／郡俏哲理提供／Google）

2.Vivienne Westwood婚紗－鎂光燈後的真相

「大家是不是都對時尚產業抱持著一些粉紅泡泡啊？其實成為全職部落客前，在時尚職場的日子一直讓我非常焦慮，甚至感到憤怒，不只是因為我覺得『有志難伸』，還有遇到所謂的『辦公室政治』，而在這樣工作壓力與自我情緒的雙重夾擊下，我很不快樂，也發現自己的身體機能出了很大的狀況，每天晚上醒來個三、四次都不意外。

但！是！決定成為全職部落客，日子其實也不比過去輕鬆。雖然我能夠選擇要接什麼樣的工作，卻也要面臨更多社會大眾的評判，所有你說過的話、做過的事，都會被放大檢視。好比因為我有憂鬱症的關係，我開始會在版面上介紹這個疾病跟一些相關書籍，或是寫一些比較『心靈雞湯』的文字，沒想到居然有人認為這是我迎合市場的表現，甚至專門成立一個粉絲團來批評我。

這些經歷都讓我不禁聯想到Carrie要結婚時，本只想舉行一場溫馨簡單的儀式，最後卻還是為了想參加婚禮的眾人，穿上那襲浮誇的Vivienne Westwood白紗，並打造了一場世紀婚禮。

（圖／Chang Yi-Han攝／郡俏哲理提供／Google）

你不覺得，即便那是人人稱羨的一幕，卻也反映出有時看似光鮮亮麗的人生，只是因為大家根本無法看到這些隱藏在鎂光燈後的真相。」

3.Halston Heritage套裝－內心真正的渴望

（圖／Chang Yi-Han攝／郡俏哲理提供／Google）

（圖／Chang Yi-Han攝／郡俏哲理提供／Google）

「我以前會很在乎『錢』跟「計畫人生』這兩件事，因為少了它們的話，我很沒有安全感。但進入社會後，我才發現計畫根本趕不上變化，如果一直糾結在這些自己設下的框架裡，只會加深我的焦慮跟憂鬱。所以在30歲這年，我終於弄懂了過去一直無法理解的道理—「愛自己」。就像我在《那些慾望城市教我的事》裡寫的，我了解到必須留給自己生活的空間，不要太完美主義、不要太苛求每件事，也不要太得理不饒人。

現在的我就是相當『佛系』的一個人，哈哈！不管在工作領域，還是日常生活，我基本上都無欲無求，也不會像過去一樣，設定自己一定要達到什麼目標才算是成功。簡單來說，我現在的狀態就是比較像那個想穿著Halston Heritage套裝就結婚去的Carrie吧！那並不是刻意營造出來的模樣，而是單純想順應內心的表現。

（圖／Chang Yi-Han攝／郡俏哲理提供／Google）

另外，『以不變應萬變』的心態，也是我一直提醒自己的一件事。可是不是指什麼都不做哦！而是專心做好自己的強項，那文字這塊就是我能一直精進的，至於文字以外的部分，就等我有餘力再去做吧！畢竟在這個世代，大家也是因為喜歡你的文字和你這個人的本質，才會繼續支持你，所以我覺得這條路上，或許有點孤單，但還是要相信自己在做對的事吧！而且，其實能堅持下去的人很少，哈哈！」

4.Dior報紙印花洋裝－肯定自我的價值

「我過去從不覺得自己可以影響別人，因為我就是個nobody啊！直到很多讀者會私訊向我道謝，說謝謝我介紹這麼多故事，或是稱讚我的文字帶給他們很多力量，我才發現原來自己也可以成為有影響力的角色。所以決定出《那些慾望城市教我的事》這本書的時候，我也把很多讀者給我的feedback或是我給他們的回應，寫成更加完整的版本放進去，希望可以讓每一位看這本書的人，都能因為我的文字而感受到一些正面的能量。

（圖／Chang Yi-Han攝／郡俏哲理提供／Google）

若是以前的我，根本沒法找出自己的定位和價值是什麼。儘管我可以像Carrie穿上那身Dior報紙印花洋裝一樣，呈現出美麗大方、迷人的一面，但我同時也深刻反省到，外表是可以靠服裝支撐的，而那種由衷散發出的自信氣息，靠的則是內心對自己的認同與肯定。

今年我開始主持《MilkX會客室》跟出版《那些慾望城市教我的事》，這兩件事也可以算是我認可自己的能力之後，才願意著手進行的企劃。

（圖／Chang Yi-Han攝／郡俏哲理提供／Google）

（圖／Chang Yi-Han攝／郡俏哲理提供／Google）

▲今年郡俏哲理開始主持《MilkX會客室》，這項工作不只讓他得到與藝人面對面談話的機會，他自認藝人們的回答也為他帶來許多想法上的改變與突破。

說真的，若是在去年有這樣的機會找上門，我會毫不猶豫拒絕，哈哈！因為我認為只有在對的狀態，才能做出對的事。」

5.黑色Dior上衣+蓬裙－享受生活的狀態

「我現在來到三十而立的年紀，雖說我並沒有刻意設定某個時間點要達到某個目標，但也不能說年齡跟人生的規劃完全沒有關係，畢竟你是有了過去累積的生命經驗，你才可能完成現階段的某些事情。從20歲左右開始，我就開始想30歲的role model是什麼，可能是要有房、有車、有完美的家庭，最好還要有個小孩。可是真的到30歲之後，我發現其實三十歲心態並沒有比二十歲成熟多少，因為人都不服老嘛！不如學學Carrie穿上那套黑色Dior上衣+蓬裙時，那種保有時尚品味，卻又帶點放鬆愜意的態度！我現在的人生目標，就是放鬆一點，因為我過去所有的狀態都太緊繃了！

（圖／Chang Yi-Han攝／郡俏哲理提供／Google）

時尚產業裡的每個人都是完美主義，雖然這是好事，但有時候這種神經質的狀況，你知道會讓人很崩潰嗎？所以我後來調整了很多，現在遇到稿件寫不出來的時候，我不會像以前一樣糾結在電腦前不肯走，反倒是毅然決然的按了關機鍵，留給自己更多思考的時間與空間。很奇妙，很多時候都是這樣子，越放鬆的時刻，靈感越容易出現，這時候我會趕快用手機記下來，待下回要用時再拿出來提醒自己。

至於那些酸民們的負評，我選擇不再去觀看，畢竟這類型的評判，通常都不太有建設性，就讓他們去罵吧！某個程度來講，當他們宣洩的管道，我覺得也是一種良心事業吧？哈哈哈！

（圖／Chang Yi-Han攝／郡俏哲理提供／Google）

最重要的一點是，我現在已經能意識到負面情緒的存在，所以我會竭盡所能的不要讓它影響我太深，真的快撐不下去的時候，除了回診這個必要動作，我還會做做瑜伽，或是跟我的狗玩一下午，藉由這些方式來排解不好的情緒。」

（圖／Chang Yi-Han攝／郡俏哲理提供／Google）

「HI，我是郡。」這是郡俏哲理拍攝那日的開場白。

當Wazaiii編輯轉過頭來，看到眼前這位穿著深藍色毛衣、卡其色9分褲，散發著英倫氣息的男子，第一個浮現在腦海的念頭便是—人如其「字」，既沉穩，又內斂，還帶點憂鬱氣質。

郡俏哲理其實就如他自己所說的那樣：「時尚是脫掉所有頭銜，所有Logo，所有品牌，在你身上留下的狀態。」不只是外型，他連思維、說話方式都有著同樣的特質。（Wazaiii編輯：所謂表裡如一就是這樣吧！）

但讓Wazaiii編輯印象最深刻的，是他提及前些日子為Wazaiii寫下關於碧昂絲的那篇《不完美，才是最完美》。或許是因為符合他整個人的狀態，郡俏哲理說到這段時，眼神裡明顯多了些情緒起伏，即便他最後仍用淡然的口氣，說出他寫完文章的感觸：「既然無法立即做出改變，那不如先暫時不要執著在那些點上。」

（圖／Chang Yi-Han攝／郡俏哲理提供／Google）

聽完郡俏哲理所有回答，不知道你是否有發現，他從不走高談闊論的路線，但說出的每字每句，都是那麼的貼近人心。不只是單純指喜、怒、哀、樂這般直接性的表達，而是對他過去那些糾結、茫然、偏執的情緒，到現在的豁達、坦然、自適的狀態，產生共感，值得令人細細回想。

或許，這就是郡俏哲理的魅力所在吧！他不說讓人難以咀嚼消化的大道理，只分享自己一路走來的深刻體會，所以才讓人感到既熟悉，又貼切。

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