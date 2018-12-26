林俊傑的機場時尚就是帥　超強帶貨力讓人想多看幾眼

大家以為時裝周街拍是最兇猛的戰場，但其實「機場時尚」才是最瘋狂的擂台賽！之前小小分享過呸姊 Jolin 蔡依林、 Nick 周湯豪近期的機場時尚穿搭，今回的主角則由我們的好朋友—JJ 林俊傑接棒。

大家都知道，這一年 JJ 持續忙碌於林俊傑「聖所」世界巡迴演唱會的演出，唱了 30 場各地跑透透，累積的「機場時尚」當然每次都備受關注。在我們期待明年 2 月 16、17 日「聖所」世界巡迴演唱會唱回台北小巨蛋之前，先來看看 JJ 近期的新行頭以及搭配重點吧！

JJ 機場時尚穿搭提案 LOOK_1

帽 T（hoodies） 一直是秋冬潮人最佳穿搭的神級單品，特別是需要長時間窩在一處（機艙）的情況下，舒服自在的穿著更是重要。JJ 此次的穿搭很明顯是以腳上 adidas Originals x 七龍珠 Z 聯名系列第三彈 – adidas Ultra Tech 「Vegeta」貝吉塔配色為靈感，搭配寶藍色 Hoodies 與帽款上下呼應，就連 LOUIS VUITTON 後背包也可以細膩的選擇了黃色，替造型增加亮點。

JJ 機場時尚穿搭提案 LOOK_2

即使忙碌，JJ 的「潮流帶貨王」美名依舊繼續保持著，Supreme、限量球鞋在他身上都算是基本款，而這次 JJ 則為大家演繹了冬天必備的 MA1 飛行夾克穿搭，搭配本季最具話題的 Supreme x Madonna Photo Tee ，打造出帥氣的俐落造型！

JJ 機場時尚穿搭提案 LOOK_3

這些年街頭吹起了一陣大地色風潮，簡單清新的質感讓人耳目一新，JJ 還巧妙地運用了不同深淺的卡其、駝色做出視覺層次，簡單一件黑褲更能凸顯腳下 Just Don X Converse 的細膩拼接設計，這身穿搭真心覺得厲害！

JJ 機場時尚穿搭提案 LOOK_4

在候機室悶得慌，「行走 CD」決定就地開演唱會了嗎？！（好想現場聽 JJ 唱歌唷～）多次陪伴 JJ 飛行的好夥伴 Supreme x RIMOWA 行李箱與 Supreme x LOUIS VUITTON 手提包依舊搶眼，換季的最佳夥伴丹寧外套上則以塗鴉展現率性，叱吒今年球鞋圈的 Nike React Element 87 更是為整體穿搭做了最完美的結尾，這樣的 JJ 誰不愛呢？

延伸閱讀 :

名人穿啥｜超難搶的 NIKE X AMBUSH「皮草外套」，周湯豪、鄧紫棋是這樣穿搭出奢華霸氣的！

名人穿啥｜「康扣」這樣穿最型！AIR JORDAN 11 CONCORD 穿搭要訣，輕鬆搭出 3 種 STYLE！



※本文由COOL-STYLE 潮流生活網雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。