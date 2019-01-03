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別再問「能幫上甚麼忙？」安慰悲傷朋友的5種正確方法

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編輯／JJ　圖／翻攝自Unsplash

每個人一定都會遇到身邊朋友心情不好的時候吧？甚至是精神狀況更加不好的憂鬱症患者，有時候不適當的安慰方式反而會讓情況更糟糕，在國外的報導中就集結了許多憂鬱症患者分享朋友給予幫助的方式，希望大家不要再誤解他們，其實我們的一些小舉動就能讓悲傷的朋友感到好一些。

＃只要「傾聽」，而不是想著要幫他「解決」

我們常常因為殷切的想幫助朋友，不斷地幫他想解決方法，給他建議，但是當人處於低落的狀態時，最需要的僅僅就是被傾聽這麼簡單，萬一他不想說話，就在一旁陪伴就好，如果你一直告訴他該怎麼做，他只會更加覺得自己的沒用，更不可能開心起來了。

▲安慰憂鬱症朋友。（圖／翻攝自Unsplash）

＃別問「有什麼是我可以幫忙的？」

這是一般人在看到對方在哭泣時最常問的一句話，但是請記得，這句話對對方來說一點幫助也沒有，反倒是又丟了一個問題到他身上，他只會跟你說「我沒事」而已。你可以為他做一點實際上的小事，比如說幫他整理上課沒抄到的筆記、幫他整理久久沒倒的垃圾。

▲安慰憂鬱症朋友。（圖／翻攝自Unsplash）

＃不要放棄關心

通常有憂鬱症傾向的朋友都會習慣性的封閉自己，常常拒絕別人的好意，也假裝沒看到那些關心，但是沒有一個人不需要周遭的關心，他可能只是當下不想回覆，不過並不代表他無法從那些關心中感到溫暖，所以即使他不回覆你，你也可以適時的再度關心他。

▲安慰憂鬱症朋友。（圖／翻攝自Unsplash）

＃要有耐心

憂鬱症朋友們最大的心魔是自己，所以他們必須花很多時間、空間去慢慢變好，你能帶領他們一步步走出來，但抬起腳走路的終究是他們自己，我們能做的就是耐心的等待，給予安全感與信心。

▲安慰憂鬱症朋友。（圖／翻攝自Unsplash）

＃帶一些他喜歡的小禮物

看到喜歡的事物任誰都會開心的，即使只是短暫的也對情緒有幫助，當身邊有人陷入低潮、犯憂鬱的朋友，或許你可以試試帶他喜歡的食物、花朵去拜訪他，讓他多笑笑～

▲安慰憂鬱症朋友。（圖／翻攝自Unsplash）

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關鍵字：

心情, 憂鬱, 憂鬱症
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