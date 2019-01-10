「這樣跟你分手的人，以後可以做朋友」　不亂抱怨很重要

▲走過傷痛之後，或許你能體會當初對方分手時是否為你著想。（圖／pixabay，以下同）

編輯／借借

感情所歸的人提出分手，承受傷悲是必要的過程，都知道這些不能勉強，也沒有定律可言，但在走過這些傷痛之後，對方是否還值得你的友誼？其實可以從當初如何分手的方式來幫你做決定，從中看出他的誠懇跟不捨，即便感情已過也能當朋友。

委婉地說出真相

分手無論如何都很傷人，但多數人其實不會震驚，因為感情變淡兩人一定有感，多半都是「不知道分手原因而傷心難過」，心理學家表示，對方說明了最重要的理由，但不會說出「對這段感情的不滿、抱怨跟數落」，情緒性的理由跟話語都是無意義的，而對方了解這點。

▲考慮你的感覺，不會在分手時與分手後惡言相對。

不會說「之後我們還能做朋友」

「日後我們還能做朋友」、「現在在一起不是一個好時機」這種游移不定的話，只會讓被分手的一方更痛苦，只想著為自己留後路，卻毫不在乎你的感受，都是很自私的說法，自己願意當個無情的人，受到指責，也不要讓你的心裡搖擺不定，走過痛之後你會看清楚。

▲不會做個若有似無的背後靈。

承擔自己的決定

有些人在跟你分手之後，還會主動傳簡訊、在臉書按讚、或不經意地寫出些曖昧的詞句，無論他的心態為何，再正當不已的理由或原因，都無法掩蓋「他無法承擔自己對你的決定」，在還沒想清楚就這樣傷你的心，這種人能給你幸福嗎？值得再度回到你生活的人絕不會這樣做。

▲不會讓你反覆的心理煎熬。

面對面的告知

若你們已經交往一陣子，他選擇面對面告知你這段戀情的結束，不就代表他肯承擔你的情緒嗎。若他還能為你考量提出分手的地點，當下你可能無法管得了這麼多，但這確實是一種貼心做法。

最後，無論是提出分手或接收分手的一方，再重新聯繫的時間至少要距離3個月之後，「別心軟」、「要更堅強」，放下感情後，或許會為對方再賺得更長久並溫馨的友情。

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