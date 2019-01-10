fb ig video ETtoday search mobile

「這樣跟你分手的人，以後可以做朋友」　不亂抱怨很重要

> >

▲兩性,女性,示意圖。（圖／翻攝unsplash） 

▲走過傷痛之後，或許你能體會當初對方分手時是否為你著想。（圖／pixabay，以下同）

編輯／借借

感情所歸的人提出分手，承受傷悲是必要的過程，都知道這些不能勉強，也沒有定律可言，但在走過這些傷痛之後，對方是否還值得你的友誼？其實可以從當初如何分手的方式來幫你做決定，從中看出他的誠懇跟不捨，即便感情已過也能當朋友。

委婉地說出真相
分手無論如何都很傷人，但多數人其實不會震驚，因為感情變淡兩人一定有感，多半都是「不知道分手原因而傷心難過」，心理學家表示，對方說明了最重要的理由，但不會說出「對這段感情的不滿、抱怨跟數落」，情緒性的理由跟話語都是無意義的，而對方了解這點。

▲▼兩性,愛情,單身,分手,女孩,旅行。（圖／翻攝自pixabay）

▲考慮你的感覺，不會在分手時與分手後惡言相對。

不會說「之後我們還能做朋友」
「日後我們還能做朋友」、「現在在一起不是一個好時機」這種游移不定的話，只會讓被分手的一方更痛苦，只想著為自己留後路，卻毫不在乎你的感受，都是很自私的說法，自己願意當個無情的人，受到指責，也不要讓你的心裡搖擺不定，走過痛之後你會看清楚。

情侶,擁抱,兩性。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不會做個若有似無的背後靈。

承擔自己的決定
有些人在跟你分手之後，還會主動傳簡訊、在臉書按讚、或不經意地寫出些曖昧的詞句，無論他的心態為何，再正當不已的理由或原因，都無法掩蓋「他無法承擔自己對你的決定」，在還沒想清楚就這樣傷你的心，這種人能給你幸福嗎？值得再度回到你生活的人絕不會這樣做。

▲▼兩性,愛情,單身,分手,女孩,旅行。（圖／翻攝自pixabay）

▲不會讓你反覆的心理煎熬。

面對面的告知
若你們已經交往一陣子，他選擇面對面告知你這段戀情的結束，不就代表他肯承擔你的情緒嗎。若他還能為你考量提出分手的地點，當下你可能無法管得了這麼多，但這確實是一種貼心做法。

最後，無論是提出分手或接收分手的一方，再重新聯繫的時間至少要距離3個月之後，「別心軟」、「要更堅強」，放下感情後，或許會為對方再賺得更長久並溫馨的友情。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學, 分手, 做朋友, 前任
fashion.net

熱門文章

設計師忙什麼／Daniel Wong進大牌精品當「買咖啡助理」

金球獎／「優雅白」逆襲紅毯！《水行俠》梅拉卻被噓爆

微風南山1／10開幕　5大亮點搶先看

台灣熱賣10萬支！YSL再推蕃茄紅、乾燥玫瑰的超美新色

鍾瑶LONGCHAMP超短褲上身　「微笑線」讓莫允雯眼紅

李聖經1／17來台挺SAINT LAURENT　「無敵長腿」信義區跑趴

蔡依林登封太美　粉絲搞笑問蒼天讚「眼裡有星辰」

懂・時尚／西裝右邊為何有兩個口袋？超貼心用法值得炫耀

少女們尖叫～CONVERSE打上「緞帶蝴蝶結」　穿上秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

12星座的喜歡能堅持多久？雙子10天就膩、最深情的果然是他

看電影流眼淚不是因為玻璃心　研究：愛哭鬼其實是天才

《秘密花園》重看N遍還是好看！網推今生必看10部經典韓劇

日本瘋傳「熱布丁吐司」食譜公開　甜甜熱熱冬天吃一口好幸福 你的他上榜了嗎？曖昧到一半喜歡玩消失的5大星座 永遠抓不到他的心！愛情中最不受控制的星座男TOP3 《水行俠》傑森摩莫亞20歲嫩照曝光！深邃五官+大肌肉根本是性感天菜 2019大熱的5款髮型！TWICE志效、雪莉都剪了，還不快預約設計師 十歲就圈粉14萬人！帥童星文佑鎮成歐巴御用　網：阿姨等你長大 36米巨大KAWS玩偶降臨五股　台北展限定「小籠包Tee」必收

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面