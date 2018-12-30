早餐踩到地雷熱量直接爆！5種早餐組合健康不發胖

吃早餐很重要，研究顯示，吃早餐能幫助開啟全天候的體內代謝，比不吃早餐更有助於維持身材。可是妳知道嗎？「吃錯早餐」竟然也是發胖元凶！以下這些常見的早餐組合絕對是地雷等級，如果天天吃，體重當然降不下來！

地雷一：鐵板麵＋奶茶

實話說，早餐店的鐵板麵醬料一般都是料理包，不只油膩又非常鹹，再加上罪惡的精緻類澱粉（麵條）、加了奶精的調味奶茶，這熱量簡直爆表，最重要的是，還根本沒攝取到太多營養！

地雷二：蘿蔔糕、水煎包＋豆漿、米漿（有糖）

這應該是非常常見的中式早餐組合，這些用大量油煎的蘿蔔糕、水煎包熱量其實滿高的，如果妳又搭配大量的醬料，再加上有糖的豆漿、米漿，高油、高鹽、高糖的組合，吃下的就是滿滿的熱量。

地雷三：可頌、菠蘿、起酥麵包＋果汁

常見的幾種麵包也是地雷之一，像是可頌、菠蘿、起酥等，它們在製作過程中都加入大量的奶油，糖含量也非常高，所以熱量就可想而知了，如果再搭配市面上販售的果汁，只要不是現榨的，一般含糖量也不低，妳以為喝下去的是營養，殊不知全是滿滿的熱量。

地雷四：培根、熱狗堡（三明治）＋含糖飲料

早餐中常見的培根、熱狗都是屬於過度加工的肉品，這種看不出原形的食物熱量一般都很高，而且沒有半點營養，再加上通常會塗抹美乃滋、番茄醬等醬料，還有一杯滿滿是糖的紅茶，妳的早餐就已經是一個中午便當的熱量了！

此外像肉餡類的包子鍋貼、燒餅油條、多口味貝果，也都屬於地雷級的，盡量不要天天碰。而這邊也幫大家列出以下幾種早餐，不只熱量低、營養豐富，而且不像減肥餐，可以讓妳吃得滿足。

組合一：起司蛋吐司＋蔬果汁



蔬果汁一定要選擇不加糖現榨的，能攝取豐富的膳食纖維，而起司蛋吐司可以換成全麥的，有主食、有蛋白質、有纖維質，且少油少鹽，加起來熱量能控制在500卡以內。

組合二：玉米蛋餅＋無糖豆漿

建議蛋餅不要選擇培根、火腿等加工品口味，玉米或蔬菜口味相對較健康，加一片起司也沒關係，搭配飲料可以選擇無糖豆漿，這樣主食、蛋白質都有了，油鹽也不至於過量。

組合三：蔬菜鮪魚三明治＋純果汁

果汁同樣要100%現榨的，而三明治也不是不能吃，只是最好別抹美乃滋，因為鮪魚就滿有味道，千萬不要選擇有拌入大量美乃滋的鮪魚！此外，吐司改成全麥更營養，這樣的早餐纖維、蛋白質、好澱粉都有了，而且熱量也才四五百唷！

組合四：三角飯糰＋牛奶、燕麥飲

如果妳沒時間只能買便利商店的早餐，那可以選擇簡單的三角飯糰搭配牛奶，這樣至少有補充到蛋白質，油鹽也不會高，不過因為沒有什麼纖維，所以中餐最好多吃點蔬菜喔！

組合五：饅頭夾蛋、菜包＋無糖豆漿

如果妳喜歡中式的早餐店，建議選擇饅頭夾蛋、菜包來取代油煎、油炸的燒餅油條、水煎包，這樣可以避免過量的油鹽，熱量就不會太高。

文／美人圈 圖／翻攝自曾之喬IG、楊丞琳IG、Pinterest

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