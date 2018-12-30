奧斯塔羅12星座一周運勢1231-0106　天蠍事業起飛、雙子可能劈腿

20181231-0106 奧斯塔羅12星座一週運勢 熱騰騰出爐囉！

恭喜本週最旺星座

TOP1：天蠍座事業運最旺！在學／事業方面感到知足，較安於現況的發展，若是自有事業的朋友，下週的營運狀況都還算不錯也讓你感到滿意許多喔！

TOP2：處女座愛情運最旺！雙方對於目前的感情開始願意尋找些變化，面對長久以來的相處感覺到些許的厭煩，因此積極透過檢視過去的方式調整未來的步伐，下週將會是穩定前進的一週，要好好把握喔！

TOP3：雙魚座金錢運最旺！正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意，或許能為你介紹更多的生意。

本週需注意星座

1.金牛座事業運需要留意：下週學／事業方面，會有些許的適應不良，面對目前的工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，下週要多加注意避免這樣的情況喔！

2.雙子座愛情運需要留意：揮霍狀況同時也存在於情感裏頭，不再懂得尊重另一半，也覺得另一半的體貼與付出是理所當然，甚至也動搖了自我情感的忠貞，奧斯提醒下週要注意一下囉！

3.牡羊座金錢運需要留意：正偏財運都不是太好，有破財的可能，也不建議投資，再多觀望一陣子比較好喔！

牡羊座

開運顏色：銀色

幸運數字：15

整體運勢★★

解析：下週牡羊朋友手邊的事情都在下週受到許多阻礙，且都是沒有徵兆的，讓自己顯得有點不知所措，另外，一直以來都相信自己能做到的事情，下週因為某些原因導致信念的停止或結束，奧斯提醒下週要多注意，並不是太順遂的一週喔！

愛情運勢★★

解析：雙方下週存在不少爭執的機會，許多狀況也都讓你感到莫名的壓力，雖不致分開，但也意識到現況不是太好，開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度！

事業（學業）運勢★★

解析：下週學／事業的壓力突然增加了起來，讓你感到許多的不悅，無法忍受的狀況也在下週顯得明顯許多，要多要適時的排解壓力可別累出病來囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運都不是太好，有破財的可能，也不建議投資，再多觀望一陣子會比較好喔！

金牛座

開運顏色：紫色

幸運數字：43

整體運勢★★

解析：下週金牛的朋友，稍稍怠惰了起來，面對周遭的人事物都有提不起勁的感覺，也因為這樣造成事情的思考變得不夠周全，奧斯會建議下週在面對事情時要多想一點，以避免有錯誤的決定產生。

愛情運勢★★★

解析：下週對感情興致缺缺，奧斯建議下週面對愛情可以再主動一些喔！

事業（學業）運勢★★

解析：下週學／事業方面，會有些許的適應不良，面對目前的工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，下週要多加注意避免這樣的情況喔！

金錢運勢★★★

解析：下週情緒的波動連帶影響支出，要避免因一時的衝動而花大錢喔！

雙子座

開運顏色：綠色

幸運數字：86

整體運勢★★

解析：下週雙子朋友喪失自制能力，不太懂得如何規劃自己，變得不是那麼的令人安心，甚至有揮霍過度的狀況存在，奧斯提醒，下週要多留心自己，避免一時的渾噩而影響日後狀況喔！

愛情運勢★★

解析：揮霍狀況同時也存在在情感裏頭，不再懂得尊重另一半，也覺得另一半的體貼與付出是理所當然，甚至也動搖了對感情的忠貞，奧斯提醒下週要注意一下囉！

事業（學業）運勢★★

解析：付出與收穫不成正比的一週，讓自己開始懷疑努力的初衷是什麼，信心也隨之動搖，奧斯提醒，這樣的狀況只是短暫存在，別因此影響自己太深囉！

金錢運勢★★

解析：莫名其妙的幾筆花費，讓經濟吃緊許多，下週要多避免不必要的開銷，也要注意自己花錢的狀況！

巨蟹座

開運顏色：灰色

幸運數字：76

整體運勢★★

解析：下週巨蟹朋友，無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活裏頭，讓自己似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步，顯得孤獨許多，下週要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活喔！

愛情運勢★★

解析：下週兩人的爭執將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯會建議下週多避免和另一半起爭執，因為下週的爭執都將容易讓另一半往心裡面去，所以面臨情緒時多想一下或主動退讓會比較好喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下週學／事業方面，對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶影響到上司或同事之間對你的評論，所以下週要再多加把勁，面臨問題也要適時地向外求援喔！

金錢運勢★

解析：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下週避免不必要的開銷也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳喔！

獅子座

開運顏色：藍色

幸運數字：53

整體運勢★★★

解析：下週獅子朋友顯得積極許多，開始不再像過往那麼念舊或守著既有模式，以往雖受到規範時雖容易感覺不悅，但還是會遷就於現況，下週這樣的狀況則減緩許多，只是需要注意錢財的部份，有小破財的機會存在要多注意囉！

愛情運勢★★★

解析：雙方對於目前的情感都很願意去努力，雖然彼此過去經歷過許多不開心的事情，但在下週兩人顯得不再拘泥於過去，開始不受到過去的影響，會尋找新的方向一起努力！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，下週的積極也將讓自己做起事來得心應手許多，懂得找出工作上的錯誤或盲點，並且加以修正及調整，將會是不錯的工作週期，要好好把握囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不佳，尤其有破財的機會，行車要注意避免交通違規囉！也要避免不必要的開銷！

處女座

開運顏色：黃色

幸運數字：46

整體運勢★★★★

解析：過往的忙碌與奔波在下週終於呈現休息的狀態了，這也讓處女朋友一直以來的緊繃可以稍稍喘息一下，但話雖如此，你似乎停不下忙碌的腳步，下週還是會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要再找事情讓自己始終是忙碌的狀態囉！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於目前的感情開始願意尋找些變化，面對長久以來的相處感覺到些許的厭煩，因此積極透過檢視過去的方式調整未來的步伐，下週將會是穩定前進的一週，要好好把握喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：在學／事業方面，積極的想突破現況，奧斯提醒下週在工作方面要更加注意，別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐會是件好事唷！

金錢運勢★★★★

解析：正偏財運都還算不錯，特別是如有投資打算的朋友，下週可以好好考慮準備投資囉！

天秤座

開運顏色：天空藍

幸運數字：89

整體運勢★★★

解析：許多計畫在下週開始延誤，對事情的掌握度也降低許多，存在失控的可能性，而這樣的狀況也讓天秤朋友顯得有點手足無措，面對事情多了點不確定感，奧斯建議下週在做事情或決定時，要再謹慎考慮一些，避免莽撞行事，以免後續狀況失控，甚至毀了自己長久以來的努力喔！

愛情運勢★★

解析：下週雙方在情感裡的步伐慢了下來，和另一半一直以來存在的溝通問題，下週將重蹈覆轍，奧斯建議下週若再有爭執發生，必須要多花點心思好好解決，不要有讓時間解決的想法喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，計畫受到阻礙的狀況則更加明顯，或許是規劃已久的事情要付諸行動時卻意外被打斷，或是一直以來穩定的事情在下週開始動盪起來，需要多加注意囉！

金錢運勢★★

解析：正偏財運一般，不太有進財的機會，也要多避免小賭或是試試手氣的事情，以免有破財的可能喔！

天蠍座

開運顏色：白色

幸運數字：33

整體運勢★★★★

解析：平衡安穩的元素將充斥在天蠍朋友下週的生活裏頭，過往的努力也逐漸獲得回報，對現況感到滿意許多，只是若過去挺偷懶的朋友，下週的收穫程度可就差強人意囉！另外奧斯要提醒下週的物質欲望隨之提升許多，要多留意一下金錢上的平衡，可別因一時物欲過高導致月底經濟拮据囉！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶，另外奧斯建議下週要多留意另一半的需求，下週另一半將會是挺需要你喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：在學／事業方面感到知足，較安於現況的發展，若是自有事業的朋友，下週的營運狀況都還算不錯，也讓你感到滿意許多喔！

金錢運勢★★★

解析：正財運優於偏財運，若習慣小賭怡情的朋友，下週要多加注意，可別太過投入影響自己的經濟狀況囉！

射手座

開運顏色：土黃

幸運數字：56

整體運勢★★

解析：下週射手朋友自我矛盾的狀況增加許多，導致在處理或面對事情時始終猶疑不定，且下週自信心流失，也增加了自我的不確定感，會是比較辛苦的一週，因此奧斯要提醒下週要多加留意自己的狀況，並且增加自己對於事情的了解度，會比較好喔！

愛情運勢★★

解析：雙方在下週將產生些許的衝突，導致在面對這段情感時，有了想休息的念頭，下週要多加留意另一半的狀況，也盡量避免自己的情緒影響到另一半喔！

事業（學業）運勢★★

解析：在學／事業方面，產生許多問題，自己也無法有效掌握問題出在哪裡，找不到改善的地方，導致局面發展不佳，下週要試著緩下心，避免無頭蒼蠅的狀況喔！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運低迷，多避免不必要的開銷，投資方面，不熟悉的投資標的或方式不建議嘗試，有損失錢財的可能！

魔羯座

開運顏色：天藍色

幸運數字：32

整體運勢★★★

解析：下週魔羯朋友的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，容易和周遭的人事起爭執，雖然這樣的爭吵狀況並不會持續太久，但奧斯還是建議要控制一下自己的情緒或脾氣，避免影響他人喔！

愛情運勢★★★

解析：下週情緒化會更加明顯，且容易影響到另一半，也不太容易聽進另一半的想法，也就導致雙方容易起口角，雖然爭執皆會和平解決，不過奧斯還是建議要多加注意囉！

事業（學業）運勢★★★

解析：而在學／事業方面，下週會懂得找出一條舒適的道路，除了讓自己在目前學／事業上適應更好之外，也能讓自己避免同事之間的惡性爭執，另外需注意下週工作上的小人會多一些，大多是同事之間的八卦言語，多加注意囉！

金錢運勢★★★

解析：下週偏財運較佳，或許在投資方面能進點小財，但奧斯建議下週要懂得見好就收，因為這樣的偏財進得快也走得快，所以進了財要好好守住喔！

水瓶座

開運顏色：橘紅色

幸運數字：12

整體運勢★★★

解析：下週水瓶朋友長久以來的壓力與情緒開始顯得不勝負荷，同時也因為下週對於事情掌握度的渴望提升，因此多會勉強自己接受一些自己能力外的事物，奧斯提醒要量力而為，會是你下週必須要學習的課題喔！要好好斟酌可別讓自己累過頭囉！

愛情運勢★★★

解析：感情運勢方面，下週與另一半的相處將產生點爭吵，特別的是下週多會將責任攬在自己身上，導致壓力大了起來，奧斯建議下週和另一半若出現爭執還是要著重在溝通喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，將責任攬在自我身上的狀況更加明顯，可能在面對工作時，看到同事忙不過來就主動接手來做，或是上司交代許多能力外的工作，要多加注意囉！

金錢運勢★★★

解析：整偏財運都不是太理想，若有聚會要多避免搶帳單付帳的情況！以免月底經濟壓力大上許多喔！

雙魚座

開運顏色：黑色

幸運數字：30

整體運勢★★★★★

解析：下週雙魚座的朋友，若目前有遇瓶頸或對環境感到不滿意，在下週都有突破現況的機會，下週的你們將轉入心靈思考的層面，對於事情都會審慎考慮過，也因為如此較能抓到問題點，能成功改善現況，在處理事情上也變得更加順利。

愛情運勢★★★★

解析：雙方的關係在下禮拜，能夠更進一步的發展，也是個適合溝通的一週，如果一直有問題想和另一半溝通的，下週可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果喔！而另外單身的朋友，下週有還不錯的桃花出現，屬於正桃花，要多加注意囉！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面將會是個非常順利的一週，長久的努力在下週可望被上司及主管看見，對你在工作上的好感提升。另外有升遷機會的朋友下週說不定會有好消息到來喔。

金錢運勢★★★★

解析：正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意，或許能為你介紹更多的生意。

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