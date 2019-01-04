台灣買得到的9款小直徑混血隱眼！低調自然就像天生裸眼

想要戴變色片，又怕看起來眼睛無神很像得白內障！精選低調又能有一點混血眼眸的變色隱形眼鏡，重點是這些台灣都買得到～不用找來歷不明的代購了！

Déesse 女神彩色日拋隱形眼鏡



黛安娜銀 著色直徑：13.2

非常特別的設計，迷幻的銀灰色花紋外環則是一圈柔和仙女棕，神秘和親和力同時存在一個眼神真的讓人很嚮往。

Déesse 女神彩色月拋隱形眼鏡



夢幻黑 著色直徑：13.4

戴上去就跟太妍一樣精靈般的夢幻瞳孔，但顏色卻是黑色系，要讓深色眼珠充滿層次但又不能誇張，這款真的極推～～

帝康 光漾瞬間彩色日拋隱形眼鏡



霧光杏 著色直徑：13.4

由內而外綻放的杏棕色，如迷霧般的外圈修飾眼球輪廓，漸層很自然能夠突顯眼神。

帝康 光漾瞬間彩色月拋隱形眼鏡



戀人粉 著色直徑：13.8

像洋娃娃般的無辜大眼，層層堆疊的著色圖案，混血大眼一秒就完成！雖然是粉紅色系但不會變的很假，自然的眼神透著粉色點綴。

海昌 星眸彩色日拋隱形眼鏡



心機藍莓 著色直徑：13.2

三環花色組成自然的混血感，紫灰的顏色要很強的光才會透出，很適合不想要太誇張，但又想要擁有一點神秘感的人。

海昌 星眸彩色月拋隱形眼鏡



孔雀奶茶 著色直徑：13.2

三環花色組成自然的混血感，紫灰的顏色要很強的光才會透出，很適合不想要太誇張，但又想要擁有一點神秘感的人。

GIVRE 綺芙莉彩色日拋隱形眼鏡

FOREST VANILLA新橋香草 著色直徑：13.4

自然卻立體的東方調，深棕色外圈加上自然的卡其棕綠漸層，很有氣質的一款，適合喜歡低調自然的人可以試試。

晶碩 ReVIA 蕾美日拋隱形眼鏡



mist iris 迷霧深灰 著色直徑：12.6

史上最小著色範圍，絕無僅有的自然混血感～混血眼眸彷彿天生，強光下還是可以看到迷幻的灰棕瞳孔紋路。

帝康 臻魅彩色日拋軟性隱形眼鏡



臻魅褐 著色直徑：13.6

戴上去眼睛一秒放大～漸層環狀放大圈設計，眼神變得很有立體感，有點魅惑性感的氛圍。

圖、文／美人圈

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