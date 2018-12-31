fb ig video ETtoday search mobile

【奧斯塔羅】2019我來了！2018你將告別哪些倒楣事？

> >

▲12星座。（圖／奧斯塔羅）

今天就跟著奧斯一起來看看，進入2019你將告別那些倒楣事？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇到這組牌的朋友，隨著2018的結束，2019年的開始你也總算是極泰來囉！這樣的牌組代表金錢運勢的開啟，因此在2018年若有投資失利或是金錢運勢老不順心的朋友，過往的努力與付出都在2019年逐漸獲得回報了，因此奧斯要恭喜若是2018努力耕耘本業的朋友，在2019有望為你帶進不少的錢財，而過往的低迷金錢運也逐漸走旺，不再有著左進右出或是錢老不夠用的狀況出現，可要好好把握2019良好的金錢運勢囉！

牌ll

選擇到這組牌的朋友，2018年你應該感覺到自己倒楣事挺多的，許多看似穩定發展的事情，都在2018前動搖起來，或是明明該是你的，最後卻是別人的功勞，這樣的狀況尤其在工作以及愛情上明顯許多，而隨著2018年劃下句點，進入2019後，你的運勢也將之開啟，畢竟這樣的牌組多半代表完美以及成功，所以過往的努力不但能獲得回報，許多事情也在2019年敲響成功的大門，奧斯提醒可以在2019年多付諸行動，不要只是原地思考，因為2019年的良好運勢都將讓事情有事半功倍的好預兆唷！

牌lll

選擇到這組牌的朋友，2018年的戀愛運勢就顯得低迷許多，有時候明明想認真相處的對象，最後卻不了了之，而或是爛桃花不斷，因此奧斯要恭喜你進入2019年將一掃過去的的戀愛陰霾，將開啟不算差的戀愛運勢，奧斯要提醒2019年單身朋友可以多往聯誼聚會的場合接近，有機會遇到你屬意的對象，而有伴的朋友則多少留意下雙方的溝通問題，別因為生活或工作忙碌而忽略另一半，也有望立下挺不錯的情感基礎唷！

牌lV

選擇到這組牌的朋友，2018年應該算是小人纏身的一年，不管是在朋友方面或是工作方面，許多莫名其妙的人在背後捅你一刀，而如果你也厭惡這樣的狀況，奧斯要告訴你2018將剔除小人迎來貴人囉！這樣的小人運勢將隨著2018畫下句點，在2019年的貴人運還算旺，工作上奧斯要偷偷提醒你可以留意職場前輩或是年紀稍長的對象，會是你工作職場上挺大的貴人，可要記得多表現多加油，並且留意奧斯的提醒好好把握囉！

▶請點我FB：奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 占卜
fashion.net

熱門文章

小S搶當VALENTINO性感潮女　透膚裝若隱若現露大腿

Pre-SIHH 2019／雅典錶開放客製　快打造你的「未來戰艦錶」

說・流行／卡地亞紅盒子打開有黑白之分！變大之後歡迎拎上街

蔡依林頂綠色髒辮改當帥妹！親自公布鞋子「最大亮點」

趙薇狠減13公斤大翻紅　成BURBERRY代言人PK周冬雨

Jo Malone超絕美的醇粹古龍水　台灣賣得到！

林志穎讚藍寶堅尼錶「幾乎完美」　發夢：希望是聖誕禮物

木村拓哉成G-SHOCK神仙代言人！「瀟灑搓手」帥到微博暴動

張鈞甯異國大方合照「男友」　帥氣姿態讓人忍不住多看兩眼

說・流行／lululemon超狂！瑜伽褲一條逾3000元照賣翻

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢1231-0106　天蠍事業起飛、雙子可能劈腿

有一種友情叫「陳意涵與張鈞甯」　鐵打閨蜜情的5個關鍵

真的是「佛系毛帽」！針織螺髮+超大耳垂一秒變神明

《人不彪悍枉少年》主角戲外有反差！侯明昊是暖男、楊夕叫做「小桂綸鎂」 13種讓你暴露年齡的懷舊糖果　絕對不要跟別人說你吃過 沒有愛了，就別浪費彼此時間　先提分手的人其實內心更痛苦 容易生氣、吃東西不正常　5種症狀代表你該休長假了 早餐踩到地雷熱量直接爆！5種早餐組合健康不發胖 都被洗標騙了，羊毛原來可水洗！簡單「5步驟」在家自己洗毛衣 全台10大鐵板燒出爐！高級服務千元有找、海陸雙拼奢華享受

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面