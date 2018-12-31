【奧斯塔羅】2019我來了！2018你將告別哪些倒楣事？

今天就跟著奧斯一起來看看，進入2019你將告別那些倒楣事？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇到這組牌的朋友，隨著2018的結束，2019年的開始你也總算是極泰來囉！這樣的牌組代表金錢運勢的開啟，因此在2018年若有投資失利或是金錢運勢老不順心的朋友，過往的努力與付出都在2019年逐漸獲得回報了，因此奧斯要恭喜若是2018努力耕耘本業的朋友，在2019有望為你帶進不少的錢財，而過往的低迷金錢運也逐漸走旺，不再有著左進右出或是錢老不夠用的狀況出現，可要好好把握2019良好的金錢運勢囉！

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選擇到這組牌的朋友，2018年你應該感覺到自己倒楣事挺多的，許多看似穩定發展的事情，都在2018前動搖起來，或是明明該是你的，最後卻是別人的功勞，這樣的狀況尤其在工作以及愛情上明顯許多，而隨著2018年劃下句點，進入2019後，你的運勢也將之開啟，畢竟這樣的牌組多半代表完美以及成功，所以過往的努力不但能獲得回報，許多事情也在2019年敲響成功的大門，奧斯提醒可以在2019年多付諸行動，不要只是原地思考，因為2019年的良好運勢都將讓事情有事半功倍的好預兆唷！

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選擇到這組牌的朋友，2018年的戀愛運勢就顯得低迷許多，有時候明明想認真相處的對象，最後卻不了了之，而或是爛桃花不斷，因此奧斯要恭喜你進入2019年將一掃過去的的戀愛陰霾，將開啟不算差的戀愛運勢，奧斯要提醒2019年單身朋友可以多往聯誼聚會的場合接近，有機會遇到你屬意的對象，而有伴的朋友則多少留意下雙方的溝通問題，別因為生活或工作忙碌而忽略另一半，也有望立下挺不錯的情感基礎唷！

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選擇到這組牌的朋友，2018年應該算是小人纏身的一年，不管是在朋友方面或是工作方面，許多莫名其妙的人在背後捅你一刀，而如果你也厭惡這樣的狀況，奧斯要告訴你2018將剔除小人迎來貴人囉！這樣的小人運勢將隨著2018畫下句點，在2019年的貴人運還算旺，工作上奧斯要偷偷提醒你可以留意職場前輩或是年紀稍長的對象，會是你工作職場上挺大的貴人，可要記得多表現多加油，並且留意奧斯的提醒好好把握囉！

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