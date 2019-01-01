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2019大熱的5款髮型！TWICE志效、雪莉都剪了，還不快預約設計師

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每到年底，大家應該都會想改頭換面吧？日本髮型師最近就公布了以下這幾款髮型，絕對是2019大熱款！不只許多日妞都換上、連幾位韓星都是這種髮型呢！最近在考慮新髮型的快看看吧！

▲髮型。（圖／美人圈）

髮色：

＃暖色調

前幾年流行的亞麻、霧灰棕等，都是一片霧濛濛的顏色，雖然很顯白、但是對於氣色較差的女孩來說不太友善，容易顯得更蒼白，2019流行的髮色多為明亮、鮮豔的暖色調，像是現在最紅的棉花糖粉紅、莓果色，或是紫紅色、PANTONE流行色珊瑚橘都可以考慮看看。

▲髮型。（圖／美人圈）

這種薰衣草般的粉紫色，走低調路線的女孩也可以駕馭！

▲髮型。（圖／美人圈）

另外不想染特殊色的女孩也推薦另一款粉棕色，在棕色的基礎下加了些許的baby pink，感覺更甜美，而且這種髮色意外的很顯白、襯膚色喔！

▲髮型。（圖／美人圈）

＃挑染

跟以前是一束一束的挑染不同、新趨勢是一整塊的做挑染！另外位置則是偏向在髮尾，講求自然的感覺，好處就是布丁長出來、也比較不明顯啦！

▲髮型。（圖／美人圈）

短髮：

＃層次感

近幾年流行的短髮都是偏厚重、低層次的短髮，但是2019會流行的是帶有層次感、較輕盈的短髮造型，看起來更清爽之外，整體髮型的輪廓線也會更立體！

▲髮型。（圖／美人圈）

另外打層次的高度，約落在肩膀上方最好，不像以往短髮要求要髮尾厚重，這款髮型髮尾很輕盈（但是髮量還是不會很少喔）！像是雪莉這次剪的就是這種帶層次的髮型呢！

▲髮型。（圖／美人圈）

＃髮尾外翹

應該不少女孩都覺得亂翹的髮尾很煩，誰知道竟然會紅？在2019這才是最自然、最隨興的髮型！可以簡單用電棒、離子夾打造即可，不過髮型師也說，要讓外翹短髮更好看的秘密就是髮油！建議造型完之後抹上髮油，會讓外翹短髮更好看。

▲髮型。（圖／美人圈）

像TWICE的志效也是這種外翹的髮尾喔！真的給人一種隨興的感覺，要懶一點的話、只用髮蠟稍微抓一下也可以。

▲髮型。（圖／美人圈）

附上超簡單的外翹髮尾教學，只要電棒反拿捲一下就好了喔～

長髮：

＃波浪捲髮

至於中長髮及長髮上，髮型師說其實沒有太大的變化，不過比起清湯掛麵的直髮、更推薦線條流暢、自然的大波浪捲髮（根本是長青款啊），另外髮尾也要保留一點點層次，出來的捲度會更自然。

▲髮型。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自younegi、ryuu.i、album_natsumi、alt_morit、nobuhair、taiki0726、twicetagram

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

髮型, Twice, 外翹短髮, 志效, 雪莉
fashion.net

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