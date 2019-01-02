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沉悶的冬季不必這麼「素」！圖騰毛衣增加你的穿搭亮點

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雖然冬天是一個穿搭相當有發揮空間的季節，但對許多男生而言要構思層次搭配實在是有點力不從心。既想要完成有造型的衣著感，卻又想要輕鬆就搭配完整，不妨參考一下日本男生的圖騰毛衣穿搭，不用思考太多搭配問題即可穿搭出季節感與出眾品味。

黑色圖騰毛衣

針織。（圖／WEAR）

總是在冬天中選擇素色毛衣穿搭的話，是時候該試試帶有花色設計的款式了。從底色為黑色的圖騰毛衣開始著手，想要營造較為低調感覺的話，就以整體黑色單品組合出 one-tone 造型。

黑白圖騰毛衣

針織。（圖／WEAR）

想將黑底的圖騰毛衣穿搭的輕鬆一些，就選擇直筒年仔褲一起搭配。接近色的組合抑制了圖騰花紋的俏皮感，休閒卻不過分隨興的造型是任何時候都適合的一項穿搭參考。

白色圖騰毛衣

針織。（圖／WEAR）

白底搭配上大地色彩的圖騰營造了潔淨自然的冬日衣著印象，選搭棕色的燈芯絨褲與休閒運動鞋，寬鬆不造作的單品組合出的是清新的男子氣息。

棕色圖騰毛衣

針織。（圖／WEAR）

大地色系能成功為冬天的穿搭帶來溫暖感受，灰白棕的上衣色彩讓毛衣的質感顯得溫柔親膚，搭配上同色系的卡其色長褲就能輕鬆展演出北歐男子的日常衣著風格。

深藍圖騰毛衣

針織。（圖／WEAR）

比起基礎色彩，有些彩度的上衣更能讓人留下有特色的穿搭印象。配合冬季的沉靜氛圍，選擇深藍色的圖騰毛衣可以與他人的毛衣造型有所區隔，再以同色系的長褲搭配就能完俐落性格的品味衣裝。

Photo : WEAR
Text : An

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關鍵字：

圖騰針織, FACY, 毛衣
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