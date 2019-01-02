韓系夢幻婚紗、森林系婚禮　你想知道的「10個婚禮準備Q＆A」都在這

對於即將步入禮堂、正準備計畫開始張羅結婚大小事的你，對於與另一半的溝通、婚紗挑選、婚攝婚秘的檔期敲定、婚宴場地的安排、邀約賓客、與長輩的觀念磨合...等等事項覺得不知該從哪兒起步？ELLE 特別製作【我要結婚了】專題，邀請了新娘們與我們分享籌劃婚禮的點滴心得以及注意事項。

現在，讓我們介紹今天的新娘Christine，從第一次認識她就深深覺得是個甜美溫暖的美國甜心女孩， 為公司籌劃過上百場活動的Christine，為自己一步一步、慢慢的構築出自己夢想中的夢幻婚禮，讓眾人驚艷的森林系美式草地婚禮，其實地點是在台灣陽明山呢！讓我們用10個 Ｑ＆A深入了解怎麼辦成這場夢幻婚禮。

1.籌備婚禮的時間有多久呢?

2018/1/1被求婚，婚禮日期選在2018/9/2，總共是9個月的時間。

2.覺得整場婚禮最難忘的經驗是什麼？

另一半與家人的真情流露

爸爸的致詞讓現場的賓客跟我都哭了，另外，聽到平常個性內斂不愛表達的老公，在至親面前邊流淚邊說誓詞，在眾人面前說出「我愛妳」，覺得非常感動。

好友們不辭千里從世界各地飛來



賓客從世界各地飛來參加，算一算共來自16個不同的城市，其中包括澳洲、美國、法國、日本、韓國、中國、香港、新加坡、比利時。

夢幻美式婚禮其實在陽明山



許多看到照片的朋友都以為是在國外辦的婚禮，實際上場地是在台北的陽明山上，覺得自己為自己完成夢想的感覺很好！過去為了公司辦了近百場活動，終於有一個活動是為自己舉辦的，而且呈現的樣子就是我想要的。

婚禮有趣小插曲

結束前安排了「仙女棒散場」橋段，先前參考在同一個場地的其他新人照片呈現都非常美麗，我們婚禮當天實際操作卻煙霧瀰漫，彷彿是火災現場，許多賓客對此印象深刻，有人開玩笑說：「是故意要整賓客嗎？」、「還是要故意讓新郎表現英雄救美？」

人人誇獎的伴娘、伴郎服

為了控制預算，伴娘服與伴郎服是我在淘寶訂製的，一套用買的才台幣850元左右，外面隨便租一套都要兩千至三千，而且拍照效果不錯，我不講沒人知道是淘寶貨。

3.婚紗喜歡哪一種風格？



簡單、唯美、合身、魚尾、長拖尾。

4.與長輩協調溝通的狀況是？



我們說好，誰的父母由誰負責溝通。幸運的是，婚禮走西式風格，雙方長輩皆放手讓我們自己張羅，沒有遇到重大困難。（關於這點我非常感謝我的爸爸媽媽與公公婆婆）

5.婚禮舉辦的風格是？



森林系、美式草地、戶外婚禮形式等等，我們是走美式風格，牧師證婚在草地區，證婚完的晚宴是在白色帳篷之下。

6.對正在籌備婚禮的準新娘，會跟她說一定要注意哪三件事？

預算編列控制

雖然女生難免有婚禮夢，但婚禮只是一天，接下來有一輩子要過，婚後組成小家庭絕對比單身時開銷更大，婚禮籌備要依照能力量入為出。最好在籌備初期與對方設定花費上限，再依此分配。控制在預算內也能有效減少雙方摩擦。（舉例來說，我注重婚紗照的質感大於鑽戒，所以花14萬到韓國拍婚紗照，鑽戒只花1萬。懂得取捨與調配很重要。）

想清楚與對方結婚的初衷

婚禮籌備期間瑣事繁雜，常常聽到有人因為壓力大或意見不同氣到乾脆反悔不結婚。或許可以將對方吸引你最大的優點寫下來，每次關係緊張的時候拿出來複習，時時提醒自己莫忘初衷。

當天工作人員安排

建議除了總招之外，另外再安排兩到三位親友貼身「伺候」新娘。因為總招忙進忙出，當天場面很混亂，家人跟伴娘都要忙著妝髮、彩排，沒辦法顧到新娘的需求。像我最大的遺憾就是，準備了兩台拍立得相機、20卷底片，當天卻一張都沒拍到，如果重來，還真想要雇用工讀生專職拍照。

7.與我們分享試過哪幾間特別推薦的婚紗？



我大部分是在美國試穿婚紗，西方的習慣是用買的，這兩家婚紗很美，皆開放網購，可寄送台灣，如果有預算又喜歡西式婚紗的人可以參考：BHLDN、Grace Loves Lace。

如果是台灣的婚紗店，我有接觸到的是：Studio Wonkyu：這家就是我拍婚紗照的韓國工作室，很多人不知道 Studio Wonkyu 台灣分社有引進婚紗租借。Studio Wonkyu 婚紗款式簡單唯美，而且因為不多人知道，所以不容易撞衫。我結婚當天就是穿他們家的婚紗；綿谷結婚式：閨蜜拍婚紗的工作室，是CP值很高的選擇，婚紗款式齊全，價格合理，工作人員都很有經驗很專業。

8.婚前的臉部保養有特別講求的地方？

做臉、牙齒美白。平常很懶惰，但是婚前一個月，我每週都（花大錢）做臉，重點放在去角質與保濕。婚禮當天不只新秘，也被很久沒見的外國朋友稱讚皮膚變好。另外，婚前是我人生第一次接觸牙齒美白，也是為了婚禮當天拍照好看，所以特別花大錢美白牙齒。

9.關於婚禮的周邊細節，例如喜帖設計、花藝佈置、乾燥捧花、 攝影工作室有特別推薦的嗎？



花藝佈置：其樂斯婚顧

是我結婚找的婚顧公司。他們的花藝做得很有美感，很漂亮。我的蛋糕廠商甚至在親送蛋糕後私訊問我是找哪家場佈，她覺得很漂亮，想推薦給其他客人。我的捧花也是他們做的。

喜帖設計：控制狂小姐

我當初如果沒有自己DIY喜帖，很有可能會找控制狂小姐製作，雖然是公版喜帖，但是質感跟價格不錯，新娘社團裡很多人推薦。他們也有做婚禮佈置與道具。

攝影工作室：Allen Fu

看到朋友結婚請他拍照，照片質感驚為天人，有國外的自然氛圍，色彩畫面唯美，完全是我喜歡的樣子。實際詢問後價格也驚為天人， 所以最後沒有找他們。

攝影工作室：余嶽

我結婚找的婚攝是這位，畫面質感也是我喜歡的，把戶外婚禮拍的很溫馨唯美。好溝通、專業，合作起來很愉快。

結婚蛋糕：Liz Tang Cakes

超級推薦這位美女蛋糕師，溝通過程非常輕鬆，完全按照我喜歡的樣子呈現婚禮蛋糕，不但外型好看，為我客製化的裸蛋糕也好吃。婚顧說，她從來沒有看過一場婚禮，蛋糕是有被吃完的。事後賓客們也跟我反應蛋糕很好吃。

婚禮樂團：紅鯉魚

先生學長介紹的雙人樂團，即使沒有主唱，在小提琴、吉他完美搭配之下，非常適合擔任不過度搶走新人風采的婚禮樂團。我們婚禮當天也收到許多賓客對於樂團的讚賞，為我們的婚禮畫龍點睛，加分不少。

10.與另一半有碰到哪些地方需要特別協調的嗎？

坦白說，大大小小需要協調的地方數不完，婚一結完，卻什麼都忘了！現在回想，比較值得分享的是：

對預算的想法不同

因為先生認為公證就好，但我就是想說，職涯人生中辦了這麼多活動，很想利用婚禮自我實現，所以一定要辦婚禮。幸好最後先生同意，才有了這麼美好的一天。

婚禮日期

為了方便國外親友規劃假期來台參加，選在九月舉行婚禮；一開始先生對於時間拉太長有點不解，需要向他解釋，我對於婚禮的期待是能被至親包圍，所以希望能辦在國外友人時間允許之下，好在先生最後也是配合我。

西式自助餐

戶外婚禮的晚宴提供西式自助餐，先生家長輩不習慣，婚顧提供的解決辦法是安排一位工作人員，專門為主桌拿菜。

新娘偷偷告訴你

籌備婚禮需要協調的地方族繁不及備載，我覺得底線是，溝通過程中，不要說出傷人的話（更不要賭氣說「不結了」），情緒上來的時候先給彼此空間冷靜，雙方心平氣和之下才能創造最適合彼此的婚禮。

婚禮細項LIST



美妝公關 Christine婚禮

形式：證婚儀式+美式婚宴

風格：森林系風格

規模：草地證婚儀式150人；帳篷晚宴120人

地點：陽明山納美花園

費用：台幣88萬元（含韓國婚紗照、機票住宿）

TEXT／BY GISELE LIU PHOTO／CHRISTINE CHENG

＊本文由 ELLE Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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