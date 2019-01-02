鄧紫棋、昆凌搶穿NIKEＸAMBUSH「人造皮草外套」　輕輕一披就奢華霸氣

如果要你選出本月街頭最具人氣的潮流新品，除了 年末壓軸的「Jordan 年底大魔王」Air Jordan 11 Concord 以外，Nike 與 AMBUSH 主理人兼 Dior 珠寶設計師的 Yoon 攜手打造的 Nike x AMBUSH 聯名系列，同樣引發全球潮流時尚愛好者的追捧，特別是其中這件人造皮草的雙面穿運動外套，霸氣十足的輪廓設計結合背上鮮明的 NIKE SWOOSH 大 LOGO，運動風之外更有滿滿的迷人奢華感受。

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今回我們特別邀請 5 位潮流名人 icon -鄧紫棋、昆凌、Dara、周湯豪及王子邱勝翊，透過他們的私服穿搭進一步掌握 Nike x AMBUSH 「皮草外套」的造型穿搭重點 :

鄧紫棋

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昆凌

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Sandara



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周湯豪

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王子 邱勝翊



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AMBUSH x Nike [ 穿搭重點 ]



a. 像 AMBUSH x Nike 人造皮草外套一樣本身就很有厚度與份量的單品，基本上並不適合做過多層次的搭配，簡單以一件 T-Shirt、衛衣或針織衫搭在裡面，減少披披掛掛的累贅。

b. 如果真心喜歡多層次穿搭，那就從毛帽、墨鏡、項鍊等配件小物著手吧，黑色調配件增添神秘感，金色系小物更提升奢華效果。

c. 「上寬下窄」的穿著技巧須確實掌握

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