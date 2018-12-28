麥莉晉升火辣人妻！靠一招「拜日式」2個月狠甩15公斤

▲傳麥莉希拉用拜日式瑜珈瘦身成為最辣新娘。（圖／翻攝自by s、mileycyrusIG，以下同）

編輯／Ann 圖／翻攝自by s、IG@mileycyrus

麥莉希拉（Miley Cyrus）和「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）近日公佈大婚喜訊，也象徵兩人分分合合多年的感情，終於圓滿落幕。至於麥莉跟「好萊塢最性感的男人」結婚，維持好身材的秘密也被翻出，據說她曾靠著瑜伽「拜日式」健康瘦下15公斤，連超模米蘭達柯爾也推薦，想成為性感人妻先學起來。

▲麥莉近年來身材相當纖細。

瑜伽不但可以舒展筋骨、還能維持體態，其中最知名的姿勢莫過於「拜日式」，因為做起來輕鬆舒服，對減重也有效果！

▲澳洲超模米蘭達可兒也是瑜珈愛好者。

「拜日式」主要是刺激交感神經，有助於意識的覺醒，所以比起晚上在睡前做，更適合早上剛醒來的時候做，在空腹狀態下做拜日式，會覺得更加舒服，且效果也較好。

「拜日式」是一系列的循環動作，共有10個動作，每個動作都要配合呼吸來進行，一系列的姿勢約5分鐘，不要過於急躁，慢慢調整自己的呼吸。

首先將腳打開站直，之後將手往上伸展→背往後彎伸展（吸氣）→再將上身前屈彎向腿部（吐氣）→腳弓箭步下彎，頭盡量上揚向背彎曲（吸氣）→雙手稱地身體成錐形（吐氣）→再往前滑動伸展（吸氣）→雙手撐地將臀部抬高成錐形（吐氣）→腳弓箭步下彎，頭盡量上揚向背彎曲（吸氣）→再將上身前屈彎向腿部（吐氣）→背往後彎伸展(吸氣)便完成。

▲拜日式瑜珈動作。

據說麥莉希拉每天做3回，每一回做10分鐘，才用2個月就減下15公斤的體重，從麥莉曝光的婚紗照中很明顯看出，水蛇腰的S曲線以及纖細身材，更重要的是能夠讓身體健康瘦下來，日後也比較不容易復胖喔！

▲麥莉升格火辣新娘。

想知道更清楚也可參考以下影片，雖然部分動作有稍改變但呼吸部分仍相同喔！

▲拜日式教學。（影／翻攝自Youtube sakuramamajp）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲APP