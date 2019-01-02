老佛爺將退休？揭秘卡爾拉格斐4大隱退理由

曾說過「工作能讓生活變得不無聊。」的Karl Lagerfeld，身為時尚界的傳奇，退休傳聞自2009年以來未曾停息，也因著這幾季Chanel秀上與Virginie Viard聯手謝幕，讓人再次猜想他退休的可能。

1.與Virginie Viard走上秀場謝幕

今年5月發表的Chanel 2019 度假系列時裝秀，Karl Lagerfeld有別於過往的謝幕，既沒有攜手模特兒走上伸展台，也沒有帶著乾兒子Hudson Koenig現身秀場，而是與Chanel創意工作室總監 Virginie Virard一起登台，之後在2019春夏系列與工坊系列的謝幕都可見到她的身影。

雖然Chanel的發言人告訴媒體這個行為沒有實質意義，卻不禁讓人推測這暗示著老佛爺的退休和Virginie Viard接任品牌創意總監的可能。

作為工作室的總監，Virginie Viard從1987年起至今一直擔綱協助Karl Lagerfeld實現所思所想的角色，根據他所畫的草圖，讓系列作品在工作室的合作下成真，並負責選擇面料、協調團隊、聯絡供應商等工作，是老佛爺不可或缺的得力助手。

2.Chanel 2018 工坊系列回到家鄉舉行

德國出生的Karl Lagerfeld自1983年成為Chanel品牌設計師以來，去年首次回到故鄉德國漢堡（Hamburg）作秀，選址於當地著名建築易北愛樂廳（Elbphilharmonie），舉行Chanel 2018 工坊系列服裝秀，展出一系列海軍風格呼應漢堡港都特質的服裝作品。

在秀後採訪中表示「我從未離開（漢堡），這是我的一部分」的他，將向來以城市文化作為靈感主軸、展演精湛工藝的工坊系列帶到家鄉，想來有著不凡意義，令人猜測此舉有著迎來設計生涯尾聲的意味。

3.年事已高

身兼Chanel、Fendi、個人同名品牌創意總監的Karl Lagerfeld，在時尚圈縱橫超過五十載依然充滿熱情，每年不但推出數場精彩迷人的服裝秀，聯名系列的設計也未曾停歇，儘管有著源源不絕的創作能量，對於他已經年屆85歲的高齡，大眾難免會產生退休聯想。

4.起於2009的退休傳聞

從2009年Karl Lagerfeld與Chanel不續約的謠言盛傳開始，關於退休的傳聞便不曾斷過，「我與Chanel有終生合約，將品牌交給則取決於我，在這個時刻我會說Haider Ackermann適合。」2010年他在Numero magazine的訪問中說道，彷彿欽點接班人的發言，像是在為退休做計劃。

而2016年《Page Six》根據聲稱是老佛爺巴黎朋友的小道消息，發出Karl Lagerfeld「非常疲憊、準備停下腳步休息」的報導，使得議論再起，大眾紛紛揣測於古巴舉辦的Chanel 2017 度假系列將是他的退休之作，這場誤會則是以Chanel官方發表的否認聲明作結。

對於沸沸揚揚退休傳聞，Karl Lagerfeld不只一次給出回應，2012年他說：「如果退休，我會生不如死而一切就將結束，我能在任何領域做我想做的事，這些付出於我不算付出，我不會蠢到停止工作，工作能讓生活變得不無聊。」

「所有人都希望我退休好拿到這份工作，但我和Fendi 、Chanel 都有著終生合約。」他在2016年的訪問中再次回應到。

未完的時尚旅程

究竟堅守時尚圈的Karl Lagerfeld什麼時候會退休，我們只能知道在官方正式宣布的那日來臨之前，他會繼續在時尚圈揮灑創意，引領潮流。

文／Harper's BAZAAR 圖／Getty

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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