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2019跨年中南部百貨懶人包！營業時間、活動一次看

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▲義大跨年煙火。（圖／義大世界提供）

▲義大跨年煙火。（圖／義大世界提供）

記者蔡惠如／綜合報導

中南部民眾跨年何處去？百貨在跨年與元旦貼心推出相關活動，快準備你的跨年計畫吧！

中部

麗寶OUTLET MALL　營業時間延長至2019／1／1凌晨1點
從12／31晚上6點起至2019／1／1在麗寶樂園第二停車場舉行「2019花現台中跨年晚會」，伍佰、八三夭、盧廣仲、安心亞等人現場表演。

台中中友百貨　營業時間至晚上10點
12／31晚上7點起，街頭藝人包括街舞、打擊樂與熱門歌曲現場演唱至晚上9點，開啟跨年夜PARTY首波熱鬧氣氛。

南部

台南南紡夢時代　營業時間至晚上10點
12／31與2019／1／1共2日下午3點至晚上9點，戶外中華東路廣場舉辦「啊~布創市集 迎新手作親子派對」，現場獨家推出憑市集消費滿300元，可至市集服務台參加抽獎，有機會獲得免費親子手作體驗券；12／31晚上7點，還有高如穎彈唱表演。

高雄義大世界購物廣場　營業時間延長至晚上11點
2019跨年夜「紫耀義大 義起享樂」今年推出999秒3D藝術煙火秀，結合立體矩陣和各式高空煙火，呈現出3D效果般的立體震撼。12／31中午12點起於永達技術學院仁武分校，提供免費接駁專車及臨時停車場，義大客運當日全線照常行駛，並於散場時加開高鐵左營線，方便民眾轉乘捷運返家。詳細交通資訊請見活動官網http://www.edaworld.com.tw/2019/。

高雄夢時代購物中心　營業時間至晚上10點半
從12／31晚上7點起舉行「愛・Sharing跨年晚會」，周湯豪、八三夭、黃小琥、周興哲等人現場表演。

草衙道購物中心　營業時間至晚上10點
從12／31晚上7點起舉行「涎嘻台草衙道跨年晚會」，以嘻哈為主題，BCW、賴慈泓、劉辰言、HitFM90.1元氣DJ FIFI、城市雨人樂團、楊肥、康峻維、萌世代舞蹈學苑、生炒鴨肉羹樂團等現場表演。

其餘中南部主要百貨營業時間：
新光三越台中中港店　營業時間至晚上10點
台中大遠百　營業時間至晚上10點
台中廣三SOGO　營業時間至晚上10點高雄大遠百　營業時間至晚上10點半
新光三越高雄左營店　營業時間至晚上10點
新光三越高雄三多店　營業時間至晚上10點
SOGO高雄店　營業時間至晚上10點

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關鍵字：

跨年, 百貨, 營業時間, 台中, 高雄, 台南, 懶人包, 總覽, 元旦
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