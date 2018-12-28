威廉凱特的聖誕派對超暖心！只邀請「他們」沒有王室成員

聖誕節剛結束，這個充滿慶祝氛圍和無數派對的年終時刻總是獨特！英國王室的威廉王子與凱特今年決定當起現代版「聖誕老公公、老婆婆」，他們籌劃兩場盛大的聖誕派對，不過受邀的嘉賓卻不是他們的親朋好友們，而是派駐在軍營、無法和家人朋友歡聚的軍人和他們的家屬！

12月4日，威廉王子和凱特王妃將先在倫敦舉辦一場聖誕派對給那些丈夫妻子派駐在塞普勒斯駐軍的家庭和孩子們；接著隔幾天他們就會飛到賽普勒斯的空軍基地RAF Akrotiri 去，給那些駐在營地的軍人、家庭和當地社區的群眾辦一場盛大的聖誕派對！

威廉王子和凱特王妃表示「舉辦派對是為了感謝這些一年來為國家犧牲、服務的軍人還有他們的家庭，尤其他們總是無法在節慶時期團聚。」

皇室夫妻的貼心不只這樣，他們還會在派對上設立很多小攤位，讓孩子們也可以裝飾聖誕襪、堆雪人還有做些聖誕手工藝。

同時他們會在塞普勒斯的營地中設立拍貼機和郵筒，讓出席的軍人雖然無法回家相聚，但可以傳送訊息給他們深愛的人！設立拍貼機會不會太潮了？！果然威廉凱特夫妻很跟上潮流！

其實凱特的專長就是「舉辦派對」！因為她的父母麥可、凱羅經營的公司就是在線上規劃派對和禮物，也難怪凱特耳濡目染，看這規劃的細節就知道她是派對專業戶。

另外，皇室家庭的聖誕節傳統是王子公主們要和女王和菲利浦親王在桑德靈厄姆（Sandringham）團聚，不過威廉凱特夫妻並不是乖孩子（難不成是為了躲避妯娌梅根？！），兩人之前就曾在聖誕節選擇跟凱特娘家一起度過，今年也回到伯克郡，和剛生下孩子的凱特妹妹琵琶一家一起慶祝聖誕。

文／Harper's BAZAAR 圖／Getty

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