劉雯、吉吉哈蒂德私下最愛！10位名人教你「百變皮衣穿搭術」

不論是最常見的基本款騎士皮衣，或是挑戰度極高的亮色皮夾克，看Gigi Hadid、 Cara Delevingne、Karlie Kloss與劉雯等名人，如何在冷冽冬日運用各類款式的皮衣翻玩造型，完成從穿搭基礎班到進階班都適用的時髦穿搭。

克莉絲汀·史都華

基礎版型皮衣就能完美演繹休閒穿搭！Kristen Stewart（右）穿上在她的私服穿搭中出鏡率極高的經典款皮衣，詮釋白色T恤和牛仔褲的簡約搭配，較貼合的窄版袖型與捨去皮衣腰帶的穿法，讓嬌小身形也能簡單駕馭個性皮衣。

Stella Maxwell（左）則選擇類似牛仔外套剪裁的皮衣完成黑色系造型，輕鬆打造率性風格，也穿出情侶之間的低調默契。

卡拉·迪樂芬妮

剪裁合身的經典皮騎士夾克搭什麼都不奇怪，而向來個性十足的Cara Delevingne選擇了刷舊設計的皮衣內搭黑色短版上衣，下身著紅色格紋長褲，加上胸前飾品的巧妙點綴，穿出無與倫比的瀟灑英氣。

凱特·柏絲沃

穿搭功力一流的Kate Bosworth，以同色調的皮革夾克、短裙與短靴混搭繽紛毛衣，調和俏皮元素與個性單品，為我們示範剛柔並濟的皮衣穿搭，較大的領片設計修飾臉型，率性解開的腰帶則讓成套的搭配不顯沈悶，反而俐落有型。

海莉·鮑德溫

喜歡搖滾派穿搭的妳可以效仿Hailey Baldwin選擇袖子與領片上密布鉚釘裝飾的皮衣，鉚釘元素的金屬質感充滿個性，不同於素面的基本款皮衣，讓妳盡情展演高調風采。

艾里珊·鐘

想在寒冬中穿上皮衣又怕不夠禦寒？一件毛絨內襯皮衣，不僅足夠保暖，Oversize的剪裁設計加上袖口多層的繫帶裝飾，絕對是展現品味的時髦必備款！看走在潮流尖端的Alexa Chung身穿棕色毛絨內襯皮衣，再配上亮黑皮靴與格紋皮包，顯得氣場十足。

凱亞·喬丹·葛柏

覺得騎士夾克造型的皮衣太過陽剛嗎？配有腰帶的長版風衣款式，能繫出腰身、修飾身形比例，亦可以體現屬於都會女子的俐落幹練，或者效法Kaia Gerber以白T-Shirt與牛仔褲組合搭配，也能穿出潮流風格。

貝拉・哈蒂德

今年秋冬最熱門的西裝外套也能以皮質呈現，搭配上和長褲成套的丹寧夾克，讓丹寧布料獨有的休閒感舒緩冬天的沉悶，Bella Hadid透過異材質的多層次穿搭，滿足禦寒需求的同時賦予冬日穿搭新鮮面貌。

卡莉·克勞斯

皮衣當然不只有黑色一種選項，Karlie Kloss運用白色皮衣為簡約衣著增添不平凡的現代感，將衣櫃裡的日常單品，穿出低調大方的優雅氣質，剪裁上則應該以合身款式為主，才能遠離白色衣著惱人的膨脹視覺效果。

劉雯

寒風陣陣的冬日裡，反射皮革光澤的長版皮大衣防風又百搭，適度的落肩剪裁與巧妙調整的長版下襬，不論身材高挑與否都能穿出俐落效果。

吉吉·哈蒂德

想要跳脫一成不變的深色穿搭，不妨學習在緋紅色褲裝外披同色調皮衣的Gigi Hadid，看強勢的金屬拉鍊加乘優雅的風衣前片與雙排扣設計，利用衝突細節打造時髦風格，散發活力的明媚顏色則是進階版穿搭的大膽選擇。

文／Harper's BAZAAR 圖／Getty

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