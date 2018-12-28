Melody出書寫7萬字激勵女人　「我們不完美，但要懂得做最好的自己」

▲Melody很享受現在的生活。（圖／記者周書羽攝）

記者林明瑋 / 台北報導 場地提供 / Dazzling Cafe

「或許我們不完美，事事沒有一百分，但我們要懂得做最好的自己and live your best life！」～Melody殷悅

你什麼時候認識Melody的？是她的臉書粉絲團，還是戲劇，或者是歌手，也有可能是那首《Melody》。你知道她也是作家嗎？

最近Melody出了第5本書《誰說一百分的妳，才是最好的自己》，最初的靈感，來自她那90歲、生活得很精彩的奶奶，於是她寫了一本激勵女人心的書，用很多身邊的小故事來「發人深省」，讓女生看了心有戚戚焉，她說：「男人也可以看，因為男人永遠不知道女人在想什麼！」

▲Melody最近出了新書《誰說一百分的妳，才是最好的自己》，90歲的奶奶是她出書的靈感。（圖／翻攝Melody IG）

7萬多字自己寫

新書有7萬多字，是真的「書」，Melody說：「我很堅持不要太多照片，要用文字打動人，想看照片，看我IG就好了。」她坦言很多人不理解幹嘛花時間寫書，又不賺錢，她理直氣壯地笑說：「因為我喜歡，就當成我送給自己跟別人的禮物好不好。」

她是書蟲，每個月大概看兩本，寫書當然也要紮紮實實，美國出生長大，回台灣多年，早已習慣用中文思考，她說：「7萬多字我打的啊，再跟出版社編輯來來回回修改。除了第一本書是口述，後來我所有書都是自己用中文寫，中文是很漂亮的語言，你用中文可以形容的東西，遠遠超過英文。」

▲Melody打扮俐落，笑稱是在演作家。（圖／記者周書羽攝）

曾抗拒當KOL

沒想過當作家，卻寫了5本書，Melody大學畢業回到台灣、踏入演藝圈，無心插柳的成就不少，經營「Melody時尚媽咪」粉絲團很成功就是例子，現在的粉絲人數是72.5萬，提到台灣的KOL一定有她。

沒想到她說：「我當時也有瓶頸，我記得我在義大利的房間，跟經紀人說，『為什麼我想要的作品都不來找我？我現在就是要當網紅了嗎？我就是要當KOL了嗎』？網路要變成事業的時候，我開始糾結了，『現在叫我做網路，那我的電視呢？我還有作品嗎』？」她形容當時經紀人問道：「你想要演媽媽嗎？」她極度抗拒：「我才38歲我不要演媽媽，我沒辦法接受，難道我不是演媽媽就只能剩網路了嗎？」

▲Melody的第5本書出版，雖大呼很累以後不再出了，但誰知道呢？（圖／翻攝Melody IG）

學會享受過程

從害怕「只是一個KOL」到現在很享受一切，是時間累積的改變，現在的她處在最好的狀態，也悟出一番道理，「每個人都有恐懼，但要知道怎麼面對、處理它，而不是一直壓抑自己，我常常糾結，我根本是Drama Queen，但糾結完如果不能處理，就算了吧，當做一次的學習或經驗，雖然大家都是結果論，但慢慢會發現重要的是過程。」

不用滿分也完美

《誰說一百分的妳，才是最好的自己》，書名就是她現在的想法，她說：「每個女生都有很多事要做，但我們好像不敢講累了，講累好像示弱、沒用，誰說我們要一直很有用？」她認為女人都很有勇氣的，但因為天生沒有安全感，一天到晚看到自己的缺點，卻忘記優點，「要學著稱讚自己，不是100分的妳才是完美，與其追求完美，不如說追求進步，有進步才有成長。」

▲孫芸芸（左二）幫好友Melody（右）打書。（圖／翻攝Melody IG）

如今她的生活很忙卻很放鬆，因為做的是想做的事，她笑說：「很多人問我為什麼要工作？因為我喜歡啊，工作可以讓我維持狀態，包含我想要的自由自在的狀態，我有平台會比較平衡，我喜歡對外，所以我需要對外的出口，才會很有朝氣、回家做飯會很愉快，如果要我整天做飯我可能臉很臭。」

沒有人能完美，但能夠放鬆地做自己喜歡做的事，就是100分了。

Melody將舉辦【姊妹們的悄悄話下午茶】

時間：2019／01／15（二） 14：00至15：30

地點：香格里拉台北遠東國際大飯店38樓馬可波羅酒廊

報名時間及方式：詳情請洽大塊文化臉書

▲Melody的書，要讓女人懂得發洩有又很多正能量。（圖／記者林明瑋攝）

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