《水行俠》「梅拉公主」安柏赫德戲外也超胸！網暴動：辣到鼻血狂流

DC在2018年底推出的超級英雄電影《水行俠》真的火了！票房口碑雙雙爆棚，除了超MAN男主角傑森摩莫亞（Jason Momoa）吸睛，女主角安柏赫德（Amber Heard） 所飾演的「梅拉公主」同樣不簡單，片中她一身緊身魚鱗戰服讓火辣曲線盡現，還有若隱若現的圓挺雙峰，性感程度遠遠甩過神力女超人一條街！被說是史上最性感的女英雄無誤！

之前安柏赫德以超敢露的紅毯造型現身首映典禮成為全場焦點，讓不少影迷都對這位新一代性感女神產生極大興趣，但其實安柏赫德過去就經常以火辣的性感打扮現身，她凹凸有致的身材加上古典艷麗的美貌，連前夫強尼戴普（Johnny Depp） 都因此被她迷倒～

安柏赫德在《水行俠》裡的每套服裝都超美但也超緊身，為了讓自己更上鏡，她緊鑼密鼓的練出一身惹火身材，更以性感穿搭向觀眾展示成果。在北京首映會當天，安柏赫德穿上一身漆皮連身裙，中空的特殊貼身剪裁突出她迷人的胸型曲線，配搭露趾高跟鞋，這套紅毯戰服讓她女人味都滿出來了！

超裸露的中空設計完美的展示了安柏赫德的圓弧胸型，更露出半邊胸部，感覺一不小心就會掉出來！讓人不知道該把眼睛放哪裡。

安柏赫德性感武器之一：強調美胸的深Ｖ禮服



安柏赫德最擅長將服裝當作性感武器，她最愛穿的款式之一就是強調出胸型的馬甲式禮服。這條白色連身裙十分性感，突顯出她驕人的上圍，下身的流蘇設計隨著步伐輕輕擺動，隱約露出美腿。安柏赫德也擅長用西裝外套和洋裝混搭，打造中性又性感的元素。

安柏赫德膚色白皙，露出渾圓胸型更是性感指數炸裂！

這件安柏赫德出席坎城影展穿上紅毯的禮服同樣讓人驚豔！性感尺度讓所有男人都快把持不住！上半身布料超少，幾乎只有兩塊綠色絲絨布做支撐勉強不露點，將胸部線條和白皙光滑的肌膚盡情展現，真的是天生性感尤物！

安柏赫德性感武器之二：絲綢禮服



安柏赫德另一個性感武器就是絲綢長洋裝，米白色給人脫俗優雅的感覺，運用多層次的項鍊添加造型感，完美服貼身體曲線的材質讓女人味炸裂，更給人一種神秘的誘惑感。

另外一套同樣材質的長洋裝則去掉了多餘的飾品，以火紅的艷唇當作唯一的誘惑武器，男人看了都忍不住被深深吸引！

另一套同樣使用貼身絲綢布料的晚禮服，完美的襯托出安柏赫德凹凸有致的性感身材更增添性感女人味，露出長腿的開衩也是她最愛的設計款式！

安柏赫德性感武器之三：開衩禮服



剛柔並重最適合用來形容安柏赫德的穿衣風格，這件禮服的超低胸設計為造型增添性感氛圍，閃爍的亮片加強奢華感，特別強調的墊肩則打造出女強人的感覺。擁有一雙白皙大長腿的她當然也沒忘記強調身材優勢，像這種開高衩的禮服是她最愛的紅毯戰服之一。

想要上露下露卻依然優雅就學安柏赫德這樣穿！超低胸的設計露出性感深溝外，下半身高衩強調出修長美腿，讓人眼睛離不開她！





安柏赫德性感武器之四：露背禮服



今年的 Met Gala 以「時尚與天主教意象之奇想」為主題，安柏赫德穿上鮮紅色禮服，仿似是神話故事中的女神。但精彩的還在後面！裙子的大露背設計微露性感，正面則保留簡約風格，加上金色頭飾，大方得體又充滿神秘色彩，誘惑指數滿分！

安柏赫德也偏愛露背款式的洋裝或是連身褲，包緊緊絕對不是她的首選，衣服是用來突顯女人味的，配合花朵圖案，適當的露出肌膚，將她塑造成迷人的金髮女郎。

安柏赫德性感武器之五：若隱若現的性感



安柏赫德將紅色襯衫當成低胸裝穿，搭配黑色牛仔褲和牛津鞋，簡約又不失時髦感。連普通的休閒造型穿在她身上都變得性感誘人，難怪前夫強尼戴普會拜倒在她的石榴裙下。

這裡她同樣將白色襯衫當做性感低胸裝穿，搭配中性的寬沿紳士帽，整個人俐落有型又渾身散發女人魅力！

性感不一定要坦胸露臂，可以學安柏赫德用蕾絲上衣搭配中性西裝外套再隨性的套上牛仔褲和高跟鞋，整體不失格調、質感又隨性，這種若隱若現的性感是時髦熟女很值得參考的造型。

或者可以像她以短版上衣搭配鉛筆裙，貼身剪裁突顯 S 形身材，同時露出纖細腰線，在踩上一雙高跟鞋就成了約會讓男人入坑最棒的造型！安柏赫德的性感又有質感的女人味穿搭，想撩到強尼戴普同款男人，妳一定要學起來！

文／柯夢波丹 圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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