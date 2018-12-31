孫芸芸的4種「派對穿搭公式」！25+這樣穿出高級女人味

年底聚會多，不外乎就是要穿美美的參加各種派對和好姐妹們來場比美PK大賽！如果還沒想好要穿什麼戰袍出場的女孩，不如參考台灣時尚名媛孫芸芸怎麼穿！

經常必須出席各大時尚場合或是派對聚會的她，總能成為全場矚目的焦點，靠的就是出眾的服裝品味和搭配細節，讓她成為質感女人味代表！照著孫芸芸最愛的4種「派對戰袍」 穿搭法則，保證吸住男人眼球，成為合照裡最亮眼的性感寶貝！

孫芸芸派對戰袍一：華麗風閃耀水鑽裝飾





想要在夜晚的派對上發光，就要從小地方著手！孫芸芸一身個性的黑，外套肩膀上華麗的水鑽裝飾就是一大重點。從鞋款、手環、耳環再到肩膀，滿滿的細節都是讓她整個人閃閃發光的原因，像這樣利用裝飾有水鑽的單品提升整體的質感和造型度，就能讓妳在聖誕趴上成為最有女人味的美人～

這種黑色絨面套裝，同樣上衣的肩膀上裝飾著華麗的水鑽，再搭上一雙亮眼的銀色高跟鞋，不僅低調有質感，還有滿滿的女人味！

孫芸芸派對戰袍二：發光體亮片 / 絨布面禮服





想要成為全場最受矚目的焦點就是穿上大亮片洋裝！燈光打下來的瞬間，你身上的衣服也將有如電燈打開一般，閃瞎整場。非常適合大膽火辣與喜歡跑趴的女孩～～

亮片雞尾酒洋裝

除了亮片，孫芸芸也很愛絨布面的服裝單品，在黑暗中散發出微光，一但打上燈光，同樣有發光的效果，讓人一秒把視線集中在妳身上！絨布外套、洋裝都非常值得入手！

豹紋絨布連身裙

身上有串珠或流蘇設計的閃耀洋裝，絕對是跑趴必勝造型！除了避免撞服之外，也是讓人忍不住把目光集中在妳身上的秘密武器，像孫芸芸這樣搭配一雙繫踝高跟鞋， 又有氣質又不失性感，女人味爆表啊！

孫芸芸派對戰袍三：性感露肩平口洋裝





不想露又想耍性感的你，平口肩洋裝絕對是很不錯的選擇！不會太暴露，又可以小露骨感香肩，整個人更顯瘦同時散發滿滿的狂野女人味，這也是孫芸芸愛它的原因！就用這一套戰服在年底的派對上找一個男伴吧！

蓬袖平口露肩連身裙

也可以選用蓬袖款的露肩洋裝來突顯自己的小性感，配上繫踝高跟鞋，絕對讓妳的魅力指數又上升10%！非常適合朋友派對或晚餐聚會穿搭！

露肩荷葉邊長洋裝

這套露肩洋裝直接把超有派對感的圖騰穿在身上，「聖誕寶貝」的稱號非妳莫屬！

孫芸芸派對戰袍四：個性皮革單品





如果喜歡個性感的酷女孩也可以像孫芸芸這樣直接來整套黑色連身褲，或用短版上衣搭配黑色短裙，重點是材質！孫芸芸熱愛皮革材質的單品，不僅因為是今年秋冬的流行，更因為皮革材質既能突顯個性又能升質感，讓妳在跑趴的時候不會因為一身黑時尚品味和氣勢就輸了！

綁帶皮革短裙

黑色露肩皮革洋裝

喜歡比較低調的女孩們也可以嘗試黑色皮革長裙或黑色背心，搭配一雙黑色短靴，不僅看起來個性感十足，也散發出滿滿的時髦味，在別人眼中，整個氣場炸裂！酷女孩拜託學起來～

黑色皮革長裙

文／柯夢波丹 圖／IG

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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