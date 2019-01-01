2019年最熱的10部韓劇！鬼怪CP、李鍾碩都戀愛了

2018 年末幾部韓劇《男朋友》、《阿爾罕布拉宮的回憶》的熱播，想必大家都追得很幸福吧～不過在這邊預告馬上要來臨的2019，將會有更多大勢韓劇值得你追！

除了有男神南柱赫、李鍾碩回歸，男女卡司的二度合作也是一大看點，例如像《鬼怪》虐心 CP 劉寅娜和李棟旭，以及《太陽的後裔》宋仲基、金智媛都要再一次合作新劇啦！消息一出早就讓原本各自的粉絲按耐不住興奮情緒。到底 2019 年有哪十部韓劇最值得放入追劇清單呢？現在就來為大家揭曉！

1. 《阿斯達年代記》





看到這個名稱，你可能會疑惑到底是什麼劇。這部是一部充滿魔幻神秘色彩的古代人類歷史劇，也是韓國首次嘗試將古朝鮮故事搬上小螢幕的作品。

《阿斯達年代記》目前還沒有確定 2019 的開播日期，但此劇的超強陣容已讓它飽受注目，將由張東健、宋仲基、金智媛出演，這也是宋仲基和金智媛繼《太陽的後裔》後二度合作！

劇中宋仲基將扮演古朝鮮史上第一個將阿斯達打造成小國的重要人物，在建立國家的過程中，靠著智謀與勇氣跨越了許多鬥爭與阻礙，更打破了身份等級制度最後尋找到了真愛。金智媛則飾演一位預言少女，是宋仲基所飾演角色的初戀對象。

由於這部戲格局甚大，劇組甚至為此建造的超大型戶外拍攝基地，呈現的效果和氣勢絕對不輸《太陽的後裔》！

開播日期：2019 年待定

2. 《觸及真心》





有誰看完《鬼怪》後，愛上李棟旭和劉寅娜這對CP的？2019他們將二度合作出演 tvN 浪漫愛情喜劇《觸及真心》！

此劇是改編自網路連載人氣小說，由曾執導《金秘書為何那樣》的朴俊和導演負責製播。劇情講述頂級女演員「吳允書」（劉寅娜 飾）突然爆出和財閥的緋聞後，事業開始走下坡，而她為了能東山再起，決定到韓國最厲害也以龜毛出名的律師「權正錄」（李棟旭 飾）那偽裝成求職者當他的秘書，以求能演出知名編劇作品的翻身機會，是一段頂級女演員和龜毛律師之間的辦公室羅曼史。

菁英律師搭配天兵秘書的組合果然超吸引人！光看海報和預告就這麼浪漫了，真的追起劇來心臟怎麼受得了啊～

開播日期：2019 年 2 月 6 日播岀

3.《Vagabond》





這同樣也是李昇基跟秀智睽違 9 年的二次合作了！上一次兩人合作是在 2013 的《九家之書》。

劇名《VAGABOND》一字原意為「流浪者」，故事講述李昇基飾演的「車達健」在墜機意外中失去了至親，更目擊到國際恐怖份子的陰謀。他和秀智在摩洛哥邂逅，身懷絕技的兩人決定合作尋找此次墜機事件的真相，卻因此而不小心捲入了一場陰謀、慢慢揭露國家腐敗的黑暗面。

《VAGABOND》耗資 6 億台幣，高成本的拍攝，結合了青瓦臺、國情院，以及武器說客、恐怖分子等題材，馬上令人聯想到《太陽的後裔》、《我身後的陶斯》等年度動作大戲！李昇基飾演的角色是特技替身，因此可以期待看到他在劇中的不少武打場面。李昇基、秀智兩人浪漫而深刻的革命情感，CP 值不斷上升中！

開播日期：預計 2019 年 4 月播出

4. 《耀眼》





大家的南朋友回來了！南柱赫的上一部劇是2017年的《河伯的新娘》，睽違一年他終於將在 2019 回歸，可以看到他和女神韓志旼合作的 JTBC 新戲《耀眼》，這也將會是南柱赫第三部擔綱男主角的電視劇了！《耀眼》是一齣穿越時空的奇幻浪漫喜劇，講述還沒有將人生好好的活過就失去一切的金惠子（韓志旼 飾演），與一個明明擁有大好未來與燦爛生活，卻選擇自我放棄、浪費人生的李河俊（南柱赫 飾演）之間的愛情故事。

開播時間：預計 2019 年 1 月播出

5.《羅曼史別冊附錄》





在《W-兩個世界》被冠以「撕漫男」之稱的李鍾碩確定將在明年入伍前再次出演電視劇！他入伍前的最後一部作品 就是 tvN 的《羅曼史別冊附錄》。和他搭檔的女星李奈映或許對許多人來說很陌生，因為這是她睽違 9 年再度出演電視劇，但她的老公可是男神元斌呢！有趣的是，李奈映還是李鍾碩告白過的理想型，兩人在戲中不知道會激盪出什麼不一樣的火花～

《羅曼史是別冊附錄》是以出版社為背景，描述男、女主角兩人一起工作上成長，並隨著時間意識到雙方感情。李奈映飾演實力非凡但卻在某天再也無法創作出經典的姜丹伊，而李鍾碩則扮演公司裡最年輕的天才編劇車恩浩，李奈映和李鍾碩將如何詮釋這獨特的羅曼史也讓人非常期待。

開播時間：2019年 1 月 26 日首播

6.《附身》





好久不見的「短髮女神」高俊熙將和實力派演員宋清晨搭檔主演《附身》啦！看到名字你可能以為是恐怖類型，但其實《附身》是一部搞笑又驚悚的電視劇呢！

劇情講述邪惡的靈魂會附身到別人身體裡進行犯罪，而高俊熙飾演的是有著超準直覺並天生能通靈的刑警「洪瑞晶」，是活在自己世界還有點古怪的四次元可愛角色，她將和同樣身為刑警的「姜必誠」（宋清晨 飾演）一起破案、阻止邪靈。

播出時間：預計 2019 年上旬

7. 《李屍朝鮮》





朱智勛因電影《與神同行》中的「解怨脈」一角再度攀上事業巔峰，已有3年未出現在小螢幕上的朱智勛，2019主演的古代驚悚喪屍劇《李屍朝鮮 》絕對是必追之一阿！而且這也是 Netflix 所推出的首部「原創韓劇」，品質跟畫面效果都跟電影有得比！光是首映就佳評如潮，Netflix 甚至破例直接宣布會有第二季！讓粉絲超期待！想看的大家記得鎖定！

播出時間： 2019 年 1 月 25 日開播

8.《ITEM》





除了接演 Netflix 電視劇《李屍朝鮮 Kingdom》外，朱智勛還有另一部新作將在 2019 播出！說明年就是他的大勢年一點也不誇張！

由《大君－繪製愛情》的女主角陳世娫和他搭檔演出的 MBC 新劇《ITEM》，故事改編自同名網漫，講述命運交錯的一對男女，不小心揭露了關於「特殊超能力者」的陰謀以及秘密，是一部懸疑奇幻劇。朱智勛飾演「檢察官」姜坤，陳世娫則飾演具備冷靜判斷力的警察廳「側寫師」申素英，超期待兩人在《ITEM》中的化學反應啊！

播出時間： 2019 年 2 月開播

9.《熱血司祭》





《熱血司祭》是一部描述司祭與神父通過殺人事件後相遇，進而聯手調查的搞笑搜查劇，將由金南佶和李荷妮搭檔出演。金南佶飾演飾演一位特工出身但在之後成為天主教司祭，他的角色患有憤怒調節障礙、強迫症障礙、激怒障礙等，個性十分鮮明並有趣～

播出時間：預計 2019 年 2 月

10.《王牌大律師》





說到韓國演員「晉久」你可能已經不小心忘記他是誰了；但你一定記得《太陽的後裔》和宋仲基搭檔的「徐大英上士」！

韓國 JTBC 要翻拍經典日劇《王牌大律師 Legal High》，現已確認男主角將由晉久飾演。日版《王牌大律師》講述為求勝訴而不擇手段的「毒舌律師」古美門研介（堺雅人 飾），遇上了正義又熱血的「菜鳥女律師」黛真知子（新垣結衣 飾），每一集兩人都會因為「正義與否」而爭執不休，搞笑又發人深省的劇情風靡全亞洲，2012年播完後隔年又馬上推出了第2季。

晉久將詮釋日版這位毒舌又傲慢的律師「高泰林」，勝訴率100%，被同行稱為怪物，別名「怪泰」。無論刑事或民事案件，於他而言打不贏官司就沒有任何意義。在經過《太陽的後裔》爆紅之後，晉久還未有令人驚豔的作品，所以說，搞不好《王牌大律師》能把晉久捧成韓國最帥諧星呢！

播出日期：預計在 2019 年 2 月

文／柯夢波丹 圖／TVN、SBS

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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