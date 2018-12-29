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2019「4星座」愛情有狀況！雙魚孤獨病、水瓶控制欲強

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想知道2019年會不會遇到心上人甚至開花結果呢？塔羅大師Jan Jan為牡羊、水瓶、雙魚、金牛4個星座做了塔羅牌占卜，想知道妳2019年的愛情運勢就繼續看下去！

雙魚座：容易感到孤獨，要學習獨立

雙魚座今年需要辛苦地維繫愛情，雖然不至於會分手但可能因為工作忙碌而疲憊，覺得很壓力很大無心與伴侶維繫感情。

妳可能會產生一種想法：將愛情跟事業比較，辛苦工作能賺到錢但辛苦經營愛情卻未必有正面回報，所以覺得身心俱疲。當你覺得這段感情很辛苦的時候不妨就跟自己說：「沒辦法感情就是這樣，嘗試跟伴侶溝通多一點，看看能不能變得更好。」

▲星座。（圖／翻攝自Getty）

牡羊座：活在當下

牡羊座在2019年的愛情運還算順利不過可能不會有長遠計劃，不論是想存錢、買房、結婚今年都難以實行，當你越逼迫自己要實現以上計劃反而會越不快樂。

牡羊座的妳要抱著「活在當下」心態看待愛情，樂觀一點不要過份強求，珍惜眼前和伴侶相處時光。即使你打算結婚也可等到2020年才實行否則只會引發無力感。

▲星座。（圖／翻攝自Getty）

金牛座：主動認識新朋友

金牛座2019年的愛情運普通，單身的妳反而會想封閉自己而不喜歡認識新朋友，又或者還沒放下過去進而有不想談戀愛的想法。

即使妳有喜歡的人彼此之間容易有距離感，例如：會發展異地戀，也容易出現溝通不足的情況。所以，建議今年金牛座的妳要多主動認識新朋友，可能會遇到好人，也要盡量與異性建立良好的溝通，不要拒心愛的人於千里之外。

▲星座。（圖／翻攝自Getty）

水瓶座：因控制欲而出問題

水瓶座今年容易發生拖拉不定和控制性的問題，有可能是妳的伴侶想控制妳或你想控制妳的伴侶，會因為控制欲而產生爭執。或許這樣拖拖拉拉的關係其實是雙方都不願放過對方跟自己，而讓彼此糾纏不清，務必看清自己的心。

也有可能有糾纏的關係發生，妳「以為」自己超級喜歡那個人又或是對方有不斷纏著妳的情況。因此水瓶座要學習保持原則，不想聯絡的就要狠下心斷絕聯絡，想聯絡的就要好好把握不要拖拉。

▲星座。（圖／翻攝自Getty）

文／柯夢波丹　圖／GETTY

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢, 星座, 運勢, 愛情, 2019
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