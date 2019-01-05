韓妞大推的「軍隊食譜」！照著吃3天一周瘦4公斤

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@hongyeouyunsiljang、pbl_56

近日南韓興起一股「軍隊食譜」減肥法，超嚴格的菜單堪稱軍事化等級，不過只要三餐三日照著吃，就能在一周減下4公斤，並且韓妞們也實測有效。特別適合年底吃太多，想短期減肥的民眾，一起來看看！

軍隊食譜在國外已經流行許久，就像國內榮總三日餐的概念，用短時間的限制卡路里攝取方式，控制我們的飲食，達到瘦身效果。在前三天務必按照菜單食用，第四天開始可以慢慢更改，據說一周就能瘦下4公斤，韓妞也推薦。

第一天

早餐：全麥吐司1片，花生醬兩匙、咖啡或茶、葡萄柚半顆



午餐：全麥吐司1片、咖啡或茶、鮪魚罐頭半罐



晚餐：85g肉、綠色蔬菜一杯、蘋果一顆、香蕉半根、香草冰淇淋一杯



第二天

早餐：全麥吐司1片、水煮雞蛋一顆、香蕉半根



午餐：無糖優格一杯、蘇打餅乾5片、雞蛋一顆



晚餐：熱狗兩根、一杯紅蘿蔔+花椰菜（各半）、香蕉半根、香草冰淇淋半杯

第三天

早餐：切達起司一片、蘋果一顆、蘇打餅乾5片



午餐：全麥吐司一片、雞蛋一顆



晚餐：鮪魚罐頭一罐、香草冰淇淋半杯、香蕉半根

因為間歇性斷食不僅可以有效控制攝入的熱量，還可以降低胰島素生長因子。食譜裡還含有不少咖啡，可以提高新陳代謝和燃脂效率。

最後也提醒大家，這個三日「軍隊食譜」當時的宣傳語就是提供給需要者應急使用的，比較適合年底放縱的大家，或是需要拍婚紗照、和前任碰面，它可以幫你快速減重，不過想長期減肥的民眾要多多考慮了。

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