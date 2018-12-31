跨年聚會必看！酒友狂推5大解酒聖品「蘆筍」功效最佳

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

年底聚會多，難免有喝到爛醉的時刻，喝多沒關係，解酒才是重點。以下就公開超快速的醒酒秘方，讓你清醒跨年去！

# 牛奶

牛奶中的黑糖、牛磺酸以及兒茶素能夠有效的分解酒精，如果在喝酒之前先喝牛奶，據說也相當有效，能夠保護胃黏膜，是不錯的解酒飲品。

# 水

大家都知道分解酒精需要透過水，水分不夠易產生宿醉現象，所以補充水分還是最簡單的方法。

# 蜂蜜水

蜂蜜水中的糖分能夠促進酒精快速的分解吸收，同時也有保肝解毒的作用，適合酒後會頭痛的民眾。另外運動飲料也是解酒聖品，能夠快速恢復電解質，減緩身體的不適感受。

# 香蕉

許多人喝完酒都會胃痛，其實香蕉能夠緩解不適感，因為香蕉中有鈣與鎂，可以中和胃酸，所以吃1~3根香蕉可以補充鉀，增加血糖濃度，降低酒精在血液中的比例。另外，吃番茄能活化肝功能，讓你的肝充滿電再去解毒。所以食物解酒也是很好的方法呢。

# 蘆筍

南韓研究人員發現，蘆筍的葉子和芽中，含有提高分解酒精的關鍵酶的含量。因此蘆筍近期成為了酒友新法寶，據說功效超強，這項產品的新功能究竟有沒有用，民眾們不妨試一試。

喝酒前注意事項：

1.空腹不宜喝酒：空腹直接飲酒會導致胃病、頭暈、出冷汗等症狀。

2.慢慢喝：豪飲對身體是一種傷害，同時慢慢喝酒，也是讓身體有時間分解體內的乙醇。

3.食用維生素B：提前食用維生素B可以保護肝臟，多吃蔬菜或是牛羊肉也是不錯的選擇。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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