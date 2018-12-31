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漫威英雄變超萌小貓！死侍找母貓發情、水行俠吃魚毫無違和感

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@fajarekas

當英姿煥發的漫威英雄，化身成楚楚可憐的超萌小貓時，會是什麼模樣呢？印尼藝術家Fajareka Setiawan用電腦繪圖創作出一隻隻與英雄反差極大的小貓們，還讓小貓們做出與英雄性格相符的舉動，絕對能滿足貓奴與漫威迷們的夢想啊！

1.死侍

穿上死侍英雄裝的小貓，看起來還是一副古靈精怪、賊頭賊腦的模樣，只見牠露出色瞇瞇的神情，直盯著雜誌上的母貓，看起來就不懷好意！但肥短的可愛身軀還是讓貓奴們淪陷了吧～

▲畫家讓「漫威英雄」變超萌小貓。（圖／翻攝自IG@fajarekas）

2.蜘蛛人

這隻蜘蛛小貓用4隻爪子在走路，看牠頭上的貓耳朵能輕易辨識出牠是一隻蜘蛛樣態的「Spider Cat」，甚至還會吐絲、捕捉獵物呢！

▲畫家讓「漫威英雄」變超萌小貓。（圖／翻攝自IG@fajarekas）

3.水行俠

看過《水行俠》的人都知道，居住在水中的人們也是吃魚維生的，因此畫家畫出水行俠小貓用三叉戟捕捉金魚的模樣，完全符合電影中的人物設定，也將貓尾巴改成魚尾的模樣，是隻超可愛的「魚貓」呢！

▲畫家讓「漫威英雄」變超萌小貓。（圖／翻攝自IG@fajarekas）

4.猛毒

插畫家完美地詮釋出猛毒小貓齜牙咧嘴的模樣，看起來十分嚇人，也畫出猛毒捕食動物時的血腥場面，無辜的小雞就這樣被虐殺了啊……

▲畫家讓「漫威英雄」變超萌小貓。（圖／翻攝自IG@fajarekas）

5.蟻人

可以自由變換大小的蟻人，變成小貓後竟在大街上搗亂了起來，畫家還讓復仇者聯盟的總部入鏡，似乎與《復仇者聯盟4》的預告相呼應，意味著蟻人將加入復仇者聯盟的行列囉！

▲畫家讓「漫威英雄」變超萌小貓。（圖／翻攝自IG@fajarekas）

6.黑豹

黑豹本來就是貓科動物，這一身黑豹裝穿在小貓身上毫無違和感，看起來還相當霸氣呢！

▲畫家讓「漫威英雄」變超萌小貓。（圖／翻攝自IG@fajarekas）

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關鍵字：

漫威, 英雄, 貓咪, 貓奴, 死侍, 水行俠
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