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謝金燕買泰迪熊泳衣跨年穿　MOSCHINO官方IG認證辣又狂

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▲謝金燕。（圖／翻攝謝金燕IG、品牌提供）

▲謝金燕2019跨年換穿兩件MOSCHINO泰迪熊裝，2018年則是泰迪熊T恤。（圖／翻攝謝金燕IG、年代提供、民視提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

「姐姐」謝金燕還會不會唱跨年吵得熱熱鬧鬧，但她會繼續把MOSCHINO的「熊」穿在身上，這點我們相信。

因為2019桃園跨年晚會現場，她連穿兩件泰迪熊服裝，除了可愛還又狂又火辣，2018高雄跨年也穿泰迪熊T恤，接連兩年都有泰迪熊相伴，真愛無誤，MOSCHINO的官方IG曾轉發謝金燕穿熊T恤的照片，可見對她的詮釋相當滿意。

▲▼謝金燕。（圖／年代提供）

▲謝金燕。（圖／翻攝謝金燕IG、品牌提供）

▲謝金燕穿MOSCHINO泳衣，搭配軍裝外套。（圖／年代提供）

謝金燕的身材好沒話說，跨年舞台上更是火辣辣，據悉，她最早相中的是MOSCHINO泳裝，無奈台灣買不到，但台灣和義大利總部都沒有樣衣可以商借，而且於是姊姊自己在國外網站找到買下，達成想穿上它的願望，也就是大家看到她搭配軍外套的造型，熊熊戴著墨鏡、衣服上寫著TOY，相當可愛。

▲謝金燕。（圖／翻攝謝金燕IG、品牌提供）

▲謝金燕穿MOSCHINO熊熊刺繡罩衫，相當性感。（圖／翻攝謝金燕IG）

▲MOSCHINO。（圖／品牌提供）

▲專程從MOSCHINO義大利總部商借的泰迪熊刺繡薄紗罩衫，相當細膩。（圖／品牌提供）

話說義大利總部雖然沒有泳裝樣衣，但仍盡力幫謝金燕找到另一件火辣服裝，薄透的罩衫內襯黑色連體衣，罩衫上是毛絨絨的立體刺繡泰迪熊，十分費工，義大利總部在準備放聖誕大假前的最後一秒寄出，才順利於跨年前到了姊姊手上，更重要的是，這件服裝全球尚未有明星穿過，謝金燕是第一人，驕傲程度再加一。

▲謝金燕收視屌打101煙火。（圖／民視）

▲謝金燕在高雄不開「鞋子」改搭「拖鞋」。（圖／民視提供）

▲去年（2018）高雄跨年，謝金燕穿MOSCHINO泰迪熊T恤。（圖／民視提供）

MOSCHINO官方IG曾分享過謝金燕2018年金馬獎穿斑馬禮服走紅毯的照片，後來她穿聖誕系列的泰迪熊T恤，再度登上官方IG，服裝在她身上，都是既性感又幽默俏皮，很符合姐姐的風格，如果未來再登跨年舞台，泰迪熊應該還是最好的戰友吧！

▲2018年金馬獎，謝金燕穿斑馬禮服走紅毯，登上MOSCHINO官方IG。

▲MOSCHINO官方IG，po出謝金燕穿MOSCHINO泰迪熊限量系列的照片。

關鍵字：

MOSCHINO, 泰迪熊, 謝金燕, 跨年
fashion.net

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