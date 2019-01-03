畫師預測《復仇者聯盟4》大結局　鋼鐵人獨留小辣椒、美國隊長倒地慘死

編輯／Duke 圖／翻攝自IG@bosslogic

漫威英雄是許多插畫家的靈感來源，為了響應即將上映的《復仇者聯盟4》，插畫家Boss Logic便繪出其預測的劇情走向，悲觀的結局讓許多漫威粉絲崩潰大喊：「你好邪惡」、「你怎麼敢」!

在前陣子釋出的《復仇者聯盟4》預告片中，以鋼鐵人在破損飛船上奄奄一息的模樣開場，東尼史塔克當時說了一段與小辣椒道別的話，並將語音訊息保存在鋼鐵人頭盔中，不堪一擊的模樣不復從前，令許多粉絲感到相當心疼，而Boss Logic便延伸了這一幕，讓懷孕的小辣椒獨自面對冰冷的鋼鐵人頭盔，眼前只有東尼史塔克的虛擬人像，硬生生拆散這對螢幕情侶。

另一幕則是美國隊長倒在雪地上流血慘死的畫面，雖然飾演「美國隊長」的克里斯伊凡（Chris Evans）早就透露將不再續演漫威電影，但Boss Logic畫出的這一幕還是讓不少粉絲無法接受，不過這也許是讓美國隊長退場的唯一辦法，畢竟留有遺憾才會令人永生難忘。

雖然Boss Logic畫出許多悲傷的結局，但也有令人感到暖心的部分，如先前為了緬懷漫威之父Stan Lee，而讓漫威重要角色齊聚一堂、參加喪禮，連反派角色薩諾斯都到場悼念，還有讓蜘蛛人穿上疑似鋼鐵人盔甲的蜘蛛裝，似乎想表示鋼鐵人無須因為把蜘蛛人送上戰場而自責，反而讓蜘蛛人能善用他的能力，為世界和平盡一份心力。

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