你不知道的美妝蛋5妙用！畫壞的眉毛也能靠它補救

美妝蛋幾乎已成為女生化妝台上必備的化妝小物，它除了能幫妳打造輕透服貼的底妝之外，其實還有很多妙用讓妳上妝更方便，就算是用舊的美妝蛋也不要丟，讓我們來告訴妳可以怎麼廢物利用！

美妝蛋的形狀百百種，水滴形、葫蘆形、橄欖球形、磨菇印章形等，一般弧形側面的尖端很適合來上鼻翼、嘴角這些比較難接觸的地方，而弧面就用來上臉頰、額頭等大面積部位，如果想要遮黑眼圈或上腮紅，也可以選小型的美妝蛋更方便。

此外，也教大家美妝蛋的其他妙用：

定妝控油的小道具



在沾取粉底液之前，可以先用定妝噴霧噴濕美妝蛋表面，再塗上粉底液上底妝，這樣妳的底妝就能同時兼具定妝控油的效果。

這個方法特別適合乾肌，或是局部出油的混合肌，比起用散粉定妝，能避免過乾造成底妝乾裂卡粉，如果想要加強定妝效果，之後再輕輕刷過一層散粉就可以了，可以減少散粉使用量。

液態腮紅小幫手

現在越來越多品牌出液態腮紅，很多人擔心自己下手過重把妝都給毀了，而美妝蛋不只上粉底液，當然也可以用來上液態腮紅，而且可以讓腮紅更服貼輕透，不用擔心手抖毀全臉。

美妝蛋當橡皮擦

這個方法也非常實用，如果妳不小心把眉毛畫歪了，千萬不要越補越粗或是用手擦，建議準備小型的美妝蛋當橡皮擦，可以非常方便地帶走畫壞的眉毛，或是凸出來的眼影，再用美妝蛋小面積的部位，精準地補好眼角被擦壞的底妝。而且美妝蛋的好處就是可以重複使用，比棉花棒更好用。

暈染唇釉小道具

其實任何的液體化妝品都可以搭配美妝蛋達到更好的效果，而暈染唇釉也是一樣的，可以準備小型的美妝蛋來幫妳暈開唇中心的唇釉，比起用手或是抿嘴唇更能創造自然感。

睫毛膏的救星

想要畫出根根分明的美麗睫毛，在塗上睫毛膏的前一步驟是最大關鍵，一定要先把睫毛刷上多餘的膏體抹掉！所以如果妳有用太久要淘汰的美妝蛋，千萬不要馬上丟，直接拿它來擦睫毛刷非常方便，不用再準備衛生紙了，就是一個用好用滿的概念！

文／美人圈 圖／翻攝自Pinterest、小紅書

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