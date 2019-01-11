2018討論度最高的十部韓劇！《男朋友》、《馬成的喜悅》熬夜也要追

2018年的韓劇似乎不像過往有著大量的粉紅泡泡、浪漫的甜蜜劇情來吸引觀眾，更貼近現實面、彷彿把生活的一部分搬上螢幕，人物的互動與成長更讓觀眾買帳，少了俊男美女撐場，或是大咖級的韓星，這些韓劇靠劇情也能站上討論度排行，來看看2018年討論度最高的韓劇有哪些，當然除了這十部之外，還有很多好韓劇隱藏著，快來跟大家分享！

《我的大叔》



誰說女主角都要傻白甜，IU飾演的知安為了生存，從一般社會的眼光看起來是個壞女孩，但其實是為了別人先犧牲自己的女孩，這部以反映生活壓力與社會寫實現象風格為主的《我的大叔》，故事主要講述同樣擁有沉重生活壓力的40歲大叔朴東勳（李善均飾）與年輕女孩李知安（IU飾）相遇，兩人開始互相觀察對方，並透過微妙相處，逐漸治癒對方的故事，呈現了生活寫實陰暗面，看了讓人揪心卻又停不下來，在今年度韓劇的討論中後勁相當強，不知不覺跟著主角們淚流滿面呀。

《Misty》



沒有小鮮肉，也沒有年輕女主角，這部《Misty》播出以來口碑好評不斷，在韓劇收視率中殺出一條血路，以金南珠所飾演的韓國頂尖主播高惠蘭的故事為主軸，在一場車禍中，高惠蘭被認為是殺人事件嫌疑人，她的律師丈夫姜泰旭（池珍熙飾）成為她的辯護人，一集一集過關斬將洗刷罪名，卻也一步步發現真正的殺人兇手，以及這對夫妻所相信的愛情真諦，是一部充滿激情和懸疑的故事，金南珠更以《Misty》奪下百想藝術大賞視后，精湛的演技讓觀眾都拍手叫好！

《陽光先生》



從編劇到選角，神級編劇金銀淑選擇李秉憲，就已經讓這部片未拍先引起大量討論，搭配差了將近20歲的金泰梨這段叔姪戀不被看好，但其實《陽光先生》在韓國平均收視率都衝破10％，甚至最高收視率還突破20%，只可惜在海外的聲量不是很足，不過整部戲劇拍攝就像電影般用心，為了呈現出19世紀末辛未洋擾時期的時尚風格，服裝監製除了傳統朝鮮服飾外，連日本和服和西洋禮服也要涉獵，劇照也如畫報般呈現出時代的氣氛，細節的用心頗受好評。

《Voice 2》



《VOICE》第一季由張赫飾演武鎮赫、李荷娜飾演姜權酒，從報案者電話中細微的聲音來辨識現場與地點的線索，更讓劇中殺人狂毛泰久（金材昱 飾）演技大受肯定，收視率亮眼，第二季男主角改為李陣郁演出，繼續講述發生在犯罪率第一、檢舉率全國最低的盛雲支廳，成立了112舉報中心黃金時間隊，協助追逐殺害他們家人的連鎖殺人犯、解決案件，雖然還是很懷念第一季毛泰久帥氣又冷血的場景，第二季更著重在李陣郁過去與殺人犯的連結，燒腦的劇情也很值得一追。

《金秘書為何那樣》



顏值實力兼具、擁有天才頭腦，可是卻有著天上地下唯我獨尊、全宇宙最苛刻個性的幽明集團副會長李英俊（朴敘俊飾演），和在他身邊如影隨形、既當秘書又當司機、能力滿分的9年女秘書金美蘇（朴敏英飾演），從過去小時候的緣份延續到成人，《金秘書為何那樣》高顏值的組而與逗趣的劇情獲得許多觀眾的喜愛，朴敘俊在劇中更多次展露好身材吸睛，而朴敏英的美貌也再度讓觀眾讚嘆，更讓兩人再度成為話題中心，強烈的化學效應讓網友覺得太相配，甚至傳出兩人的戀愛說，只是太會演了啦，請朴太太們別擔心！

《經常請吃飯的漂亮姐姐》



又一對高顏值的組合，而且還是小鮮肉配上姐姐，讓熟女們心花怒放的一部片，故事主人翁分別是30初頭卻事業、愛情都不甚滿意的咖啡賣場職員尹珍雅（孫藝珍飾），與剛出差回國就被漂亮姐姐給煞到的徐俊熙（丁海寅飾），劇中兩人交往後有許多甜蜜的互動與吻戲，無論是下雨天摟肩撐傘、雪地裡打鬧接吻、桌下握手反握等浪漫畫面，看得令人既害羞又羨慕，兩人在戲外的好交情，也讓觀眾有更多的想像空間。

《Live》



韓神級編劇之一盧熙京與《沒關係，是愛情啊》的金圭泰導演合作，找來《屍速列車》鄭有美搭檔Running Man中表現亮眼的李光洙，講述身為人民褓母的警察們，在工作時遭遇的經歷、在許多兩難中抉擇，以及在這過程他們如何擦乾血淚、為下次需要幫助的人民奮戰。貼近生活寫照的事件，引起觀眾們的共鳴，這些發生在社會上的大小事，即使有些黑暗，但只要不放棄，會有人伸出援手陪伴著，也讓這部溫暖的韓劇獲得了極大的迴響，收視也跟著上升。

《百日的郎君》



EXO的成員都暻秀好演技已經不在話下，甚至他已經是擔綱電影主角的等級，這次由他演出的韓劇《百日的郎君》創下tvN電視台月火連續劇首播最高的收視紀錄，最後大結局甚至更突破14％的收視，都暻秀的前途不可限量，在《百日的郎君》中描述身為完美主義者的王世子李律遭受殺手攻擊，掉下懸崖後失憶而淪落為平民羅願得，又因緣際會娶了大齡剩女延洪心（南志鉉）為妻的故事，播出之後，都暻秀更受到大眾喜愛，甚至連Wanna One成員黃旼炫的姐姐因劇而喜愛上都暻秀，想叫弟弟介紹給她呢。

《我身後的陶斯》



蘇大叔出馬當然奪冠！蘇志燮再度演出他拿手的愛情喜劇，這次多了帥氣特務的身份，為這部愛情劇增加動作片的緊張氣氛，步步解開懸疑的凶殺案，為了調查前同事的謀殺案蘇志燮還成了鄰居家小孩的保姆，也讓觀眾看見蘇大叔既帥氣又萌的多面貌，果然讓《我身後的陶斯》在同時段的收視率都位居首位，在這邊也要誇讚女主角鄭仁仙的演技，飾演兩個媽媽、帶點大嬸味又能精明地察覺異狀，在蘇大叔如此大咖的旁邊也毫不遜色。

《男朋友》



從敲定主角是宋慧喬搭配朴寶劍時，《男朋友》的討論話題就未停過，除了人氣已經達到頂端的兩大韓星主演之外，另外其他演員以及編劇也是這部韓劇不可或缺的存在，雖然有韓國網友詬病這部戲中把過往傻白甜女主角個性轉移到男主角身上，但畢竟兩位人氣演員的組合，還是讓收視亮眼，朴寶劍如寵物般的眼神與演技依然收服了許多姐姐粉絲們的心，讓大家都羨慕喬妹上班看寶劍，下班看仲基呀！

Ｖ編私心推薦5部韓劇

《我的ID是江南美人》推薦原因：車！銀！優



會推薦這部韓劇沒有別的，就是車銀優很帥，帥到其實劇情演什麼、有哪些角色也不重要，腦容量有一片淨土與256GB儲存銀優的帥氣畫面即可，《我的ID是江南美人》改編自同名網路漫畫，講述從小因為長相醜陋而受欺凌的女主角姜美萊（林秀香 飾），決心整形之後，以為能在大學展開新的人生，沒想到進入大學後經歷與夢想中完全不同的挫敗，在過程中遇見擁有帥氣臉龐個性難以接近的男主角都慶錫（車銀優 飾），兩人在相處中找到真愛的故事，劇中高冷的都慶錫說話直接、不理睬虛假女二的態度，讓人拍手叫好呀！

《漢摩拉比小姐》推薦原因：法官們的溫暖集集有洋蔥



不知道是不是V編年紀到了比較容易眼睛乾而流淚，還是淚腺的低點已逐年下降，這部《漢摩拉比小姐》好幾集都看得我熱淚盈眶，以三位個性不同的法官們為主角，每一集面對不同案件審判時不同的觀點，也會讓觀眾思考事情的不同面貌，當法官究竟能不能用公正的心去看待事實，還是會過於感情用事而影響判斷，劇中高冷的林正直（金明洙飾演）也從事事講原則的個性，變得能設身處地，搭配上林正直的旁白，讓每一個案件的結尾更添人性的溫度。

《馬成的喜悅》推薦原因：第一集就開吻沒在跟你拖



這部戲親好親滿，單身女子看完只想談戀愛，同事更大推說，不需要用腦看完心情之愉悅，第一集就接吻，完全不拖泥帶水，可以直接進入到想戀愛的心情（笑）不喜歡沉重風格的劇迷，想要來點粉紅泡泡的浪漫愛情劇絕對要看這一部《馬成的喜悅》，歡樂的結局也能滿足劇迷們的期待，劇情講述患有灰姑娘記憶障礙的天才醫生孔馬成（崔振赫 飾演），某天突然產生荒唐的記憶，並與一名過氣的女藝人朱喜悅（宋昰昀 飾演）墜入愛河的搞笑愛情喜劇，要放鬆心情追劇的話，這部片超推薦！

《SKY Castle》推薦原因：黑馬級的婆媽劇話題度打敗喬妹、朴信惠



今年12月的黑馬韓劇就屬《SKY Castle》，講述一群欲扶助丈夫事業和培育子女成為二代貴族的貴婦故事，圍繞在上流社會教育孩子的議題，完全猜不透劇情會如何發展，甚至擊敗《男朋友》、《阿爾罕布拉宮的回憶》登上話題性一位，集結了實力派的女演員們，包括廉晶雅、李泰蘭、尹世雅、吳娜拉與金瑞亨，雖然都是熟女級的演員，但對戲起來的張力讓人不知覺就被帶進劇情中，勾心鬥角的情節堪稱《絕望的主婦》上流版，怎能不鎖定！

《客：The Guest》推薦原因：少了粉紅泡泡、多了嚇瘋的尖叫



如果你和V編一樣喜歡靈異題材，也不喜歡看太多粉紅泡泡的韓劇，這部《客：The Guest》絕對能滿足你，如電影般的手法與視覺呈現不讓觀眾失望，雖然主角們不是A咖級的演員，但精湛的演技讓人追完一集又更期待下一集的播出，《客：The Guest》由《VOICE》導演金弘善執導，找來金材昱、金東旭、鄭恩彩演出，講述靈媒、司祭及刑警對抗利用憤怒扭曲人心的惡靈及打擊被附身者所犯下的憤怒犯罪，膽小者晚上切記別輕易點開，附魔者逼真的模樣真的會嚇出一身汗呀！

※編輯：Sandy VOGUE.TW | 圖片：愛奇藝台灣站,Netflix,

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