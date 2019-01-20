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2019開春10大話題唇膏！YSL、蘭蔻最美色號實擦，入手攻略一次奉上

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2019年唇膏熱度持續加溫，一月一號開始，就有好多新品等著上市，但每天滑FB新品這麼多資訊沒一會兒就看得眼花撩亂、不知該怎麼選擇。

沒問題，V編幫大家整理好2019開春的十大話題唇膏，隨著上市日期排序，一個一個看完就知道特色在哪、色號該怎麼入手，想在開春為自己的唇膏後宮增添新寵，這篇必收。

<1月1號上市>

YSL情挑誘光水唇膏 全新12色 | NT$1,280 （2019.01.01 正式上市）

每一支富含65%保養精油與完美色澤組成的YSL【情挑誘光水唇膏】2018年光台灣市場就締造超過10萬支的銷量！

2019年YSL全球創意彩妝總監TOM PECHEUX精心為亞洲市場創造的12款全新「令人最想親吻」無可取代的色調，囊括最熱門的番茄紅、乾燥玫瑰色系，更有一支難求的醬果色系讓妳的YSL唇膏收藏更令人稱羨。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

12個色調中最讓女生可輕易入手的就是#86、#87、#88這三支豆沙玫瑰色調，雖然看似很像，但專業彩妝師風繡絨建議，如果是想走知性優雅的路線可以挑#86，彩度較低，大器沉穩，不過不適合健康膚色，容易顯暗。健康膚色或是年輕女孩可以挑#87，彩度最亮，非常年輕活潑。最後的#88則是安全色，冷色調性讓什麼膚色的女孩都好駕馭，冬天擦起來更有顯白效果。

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#79號是討喜"泰式奶茶"，人氣美妝部落客朱綺綺也最推薦這個顏色。

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喜歡偏紅唇的女孩千萬不可錯過"醬果色調"#84、#85、#89、#90。4個顏色都是相當顯白的選擇，尤其在秋冬一就能造就紅艷面容。另外，#89號值得特別拉出來講，因為這擦起來根本是"水唇膏的#407版"，嬌嫩欲滴的玫瑰色選，讓女孩很難招架。

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Giorgio Armani 奢華訂製唇膏極霧版 NT $1250（2019年1月1日上市）

一直以來GA都是以唇萃、唇露稱霸唇彩市場，在唇膏這塊討論度反而沒那麼高，終於2018年品牌全面更新旗下唇膏系列，經典黑管換上亞曼尼紅色瓶蓋，從外表就很搶眼，第一波主打極霧妝感，共有15色，韓國今年8月搶先上市，仙氣玫瑰色＃102和#500賣到大缺貨，台灣1月1號全省上架，下手前先看V編幫大家整理好的特色與看點。

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全新【奢華訂製柔霧唇膏】使用了Giorgio Armani獨家「複合保濕精華油」乳霜質地，因此，把唇膏在手指上摩擦、就跟摩擦乳霜一般絲滑不乾澀，Giorgio Armani 國際彩妝總監 Linda Contello 表示：「這支唇膏我可在上台數小時前幫模特兒上妝，而模特兒卻不需跟我要護唇膏！」另外搭配「光學柔焦科技」，透過光線折色使唇瓣外表霧化平滑，呈現極致柔焦，卻不顯唇紋的霧面妝效。

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另外，Armani 先生運用高密度「極艷顯色粒子」，讓這款唇膏比一般唇膏 +50%顯色度*，輕觸雙唇瞬間，立即綻放濃郁飽滿美色。以下是明星主打色#201、#403實擦

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上市的15色中共有5款玫瑰裸粉色，除了超火紅#102和#500，#501、#502、#503也很推薦女孩嘗試。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

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迪奧癮誘粉漾潤唇膏 NT$1,200 （2019.01.01上市）

超可愛的薄荷糖造型，結合兩款潤唇膏色選，除了高濃度「野芒果油」，帶給雙唇24 小時長效保濕；色彩上承襲獨家「水漾潤色科技」，可依雙唇酸鹼值展現獨有唇色，全新添加細緻璀璨的彩蝶炫色粒子，展現獨家糖彩耀光妝效，雙唇放閃無極限，共有7個常賣色調等女孩挑選。

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V編推薦色

#201草莓奶昔，承襲最熱賣的#001，加入草莓的鮮嫩紅色調，使雙唇更加誘人甜美。

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#212太妃糖，氣質木玫瑰色調，#204牛奶糖則是當紅的Pantone年度色選活力"珊瑚橘"。

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YSL 情挑誘吻豐潤蜜唇膏 全新6色，NT$1,350 （2019年1月1號上市）

YSL最狠在一月一次上市兩個唇妝新品，除了金管新色，另一黑心唇膏從圖片一曝光就在網路熱燒，內層醒目的黑色愛心形豐唇精華，是YSL訴說愛戀心情的符號，更是使雙唇倍感舒適、豐盈飽滿的黑色秘密武器！

成份包含天然椰子油、紅石榴精粹、天然薄荷油，帶給雙唇舒適滋潤與沁涼豐盈美唇效果；珍貴黑珍珠粉末與亮澤因子，增強唇部光澤外，更為唇色帶來極微妙的飽和顯色效果，不僅不會令唇色顯暗，反而能使外層唇膏色彩更加鮮明立體。

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實品+六款色調開箱

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品牌推薦色 #1 MADE NUDE 小露性感、#5 DELIRIOUS ORANGE 非橙勿擾、 #6 LUNATIC RED 紅色陷阱

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THREE 我型謎霧光唇膏／我色輕潤光唇膏 各9色 NT$ 1,400 （2019年1月1日 (一) 台日同步發售）

2019春妝主打唇膏，一系列是飽和霧面，雖然霧但質地輕盈柔滑，因為裡面添加了9種植物油精華，因此再乾的唇都能駕馭。另一系列則是水潤感妝效，塗起來就像融入唇部肌膚，帶著精緻洗鍊的發色，配方內高達78%的美容精華成分配方，富含具優異保濕力的植物油。滋潤唇部保持雙唇潤澤。

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SUQQU晶采淨妍唇釉 5.4g 限定色5款　NT$1,450

身為品牌第一款唇釉，裡面添加了獨特保養油技術，因此質地輕盈柔潤，色調還會隨著嘴唇的含水量產生變化而著色，限定5個色款，V編推薦102 漆飴，潮流的肉桂裸色，更襯托出臉部膚色的明亮度；104燈緋，賦予唇部紅潤的血色感，春日氣息的香辛紅，以及105箔朱，綻放奪目的光燦亮感、非常優雅的金屬橙色。

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肌膚之鑰／奢華聚光訂製唇膏 RefinedLip Luminizer／共12色 1.6g NT$ 1,900

品牌首支細長唇膏設計，讓上妝姿態更顯優美，如乳霜般的奢華軟融質地，在塗抹瞬間即包覆唇肉，並有如護唇膏一般提供潤澤，每次使用都是無暇光感的美麗唇妝。

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V編推薦色##05以馬卡龍粉嫩色為靈感，展現清新的珊瑚桃粉唇色。

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Givenchy紀梵希 / 限量香吻誘惑潤色修護美唇膏#5變換，2.2g，NT$1,400（上市日期2019年1月1號）

已成為無數潤色護唇膏迷爭相首選的紀梵希「香吻誘惑潤色修護美唇膏」，配方中的「Eosin智慧變色因子」能感應雙唇的pH值呈現令人驚喜的專屬唇色，春季限定的浪漫漸層粉色限量訂製管身，搭配如甜橙般的水亮暖橘色，無論單擦或搭配其他唇膏，都能使雙唇滋潤且更添紅潤美感。

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紀梵希限量香吻誘惑唇膏#332熱情，3.4g，NT$1,450

輕盈且豐潤如乳霜的唇膏配方，含特殊微晶蠟能增添唇部肌膚柔滑感，玻尿酸微珠令唇部倍顯豐盈水潤。全新春季限量橘紅色調，輕輕一抹，就能綻放令人難以抗拒的搶眼動人紅唇。

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植村秀Shu uemura #RD163 三種質地NT $ 1,000（2019年1月1號上市）

從上千位亞洲女孩試色結果中挑出最適合的紅色調，共分成三種質地，包含已有的無色限玩色水潤唇膏、無色限粉霧保濕唇膏，以及全新妝感、超鏡面的無色限豐潤聚光唇膏。

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<1月4號上市>

Lancome蘭蔻 / 絕對完美玫瑰大理石潤色護唇膏3.4g 共3色建議售價NT$1,150

從包裝至唇膏體都呈現無比奢華高雅的大理石花紋設計，烙印上優雅金色LANCÔME玫瑰標識，猶如迷你搪瓷藝術品，極致優雅搶眼，一次推出3種甜美的春日色調----#601玫瑰大理石、#602粉漾大理石、#603珊瑚大理石，三種柔和色澤分別融合純白，讓每一管潤唇膏的大理石紋都獨一無二、令人驚艷！

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潤唇膏迷人質地中更蘊藏蘭蔻頂級抗老成份「普拉絲鏈 Pro-Xylane ™」和多重保養成分，能重建修復唇部肌膚，提供長達8小時的修護保養效果，抹上唇瓣，立即化為輕柔水亮色澤。以下為三個色調實擦

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※編輯：Jasmine.lee VOGUE.TW

（完整文章請看VOGUE.com

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