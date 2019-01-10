霧面唇釉、單色腮紅媲美專櫃品牌　5款白菜價彩妝全包色都不心痛

最近頻繁在PTT上看到有人在討論幾款淘寶的平價彩妝，不只CP值高而且價格超親民，小紅書上一樣討論爆表，像是媲美專櫃品牌的Perfect Diary唇釉、Judydoll和Canmake一樣燒的腮紅，很值得買來試試看！

秋冬夯色全包的唇彩

Perfect Diary完美日記 霧色夢境唇釉，網路價折合台幣約NT＄260



Perfect Diary這款唇釉有許多明星都推薦過，更找來現在大陸最夯的男團NINE PERCENT代言。它幾乎包辦了今年秋冬最夯的色系，包含楓紅色＃904伯爵夫人、＃905野獸派對，還有土棕色＃906異鄉旅人，都是非常熱門的顏色。

它的質地滿厚的，非常飽和顯色，剛塗上去是水潤質地，慢慢會轉變成霧面，和大多數唇釉一樣，如果怕乾的話擦之前先塗護唇膏。

新手必備漸變眼影

Perfect Diary琉璃時光三色漸變眼影盤，網路價折合台幣約NT＄220



此外，Perfect Diary的眼影也非常有名，滿推薦這款三色眼影的，它被稱為「眼妝新手的入門款」，可以直接用手指上妝，垂直在眼皮上平行塗抹，快速搞定漸層眼妝。其中溫暖棕粉色＃01、＃03奶油摩卡都是非常熱門的顏色。

學生檔首選高CP腮紅

Judydoll潤色絲滑單色腮紅，網路價折合台幣約NT＄120



Judydoll這顆腮紅真的是超便宜！本來還想它會不會不好用，沒想到小紅書上的評價很好，它的粉質滿細膩的、不浮粉，而且滋潤度也不錯，＃09深棕梅色、＃02枯玫瑰、＃04奶油橘都是很夯的顏色。

專櫃品牌的替代款唇釉

VNK浮光錦色唇釉，網路價折合台幣約NT＄355



VNK的這支唇釉討論度很高，其中#601奶茶肉桂色、#102楓紅色都是熱門色號，而它更稱為專櫃品牌明星唇彩的替代款，像是YSL的奢華緞面漆光唇釉#409、#401，還有Chanel超炫耀絲絨唇露#154、雅詩蘭黛#333，都可以從VNK這支唇釉找到替代款。

眼影愛好者的天堂

Cindy & Nick單色DIY眼影，網路價折合台幣約NT＄150



Cindy & Nick的單色眼影最有名的就是能自由組裝成四色眼影，可以挑選四個自己喜歡的色號，會附上空的四色眼影盒，將單色眼影拆下來組裝成四色，這對眼影愛好者來說非常方便，能自己配色，帶單色出門也可以。

而且質地分為珠光、霧面、亮片三種，總共20種顏色，完全就是少女的天堂阿！

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書

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