LV、GUCCI都推出了香氛蠟燭　是香氛更是藝術品

香氛

以香水、擴香、香氛蠟燭等各種型態呈現

可以取代一種思念、回憶

甚至塑造一種氛圍形象

而就在近期各大品牌相繼推出自有香氛的高端蠟燭

不僅充滿品牌氣息，更是提供生活情調的居家裝飾品

Louis Vuitton

自2016年重新推出了一系列以旅行為主軸的花香調香水，

今年更以白色陶瓷搭配皮革提袋的高雅設計推出一系列居家香氛，



我喜歡它純粹又濃郁淡雅的香氣飄散在屋內的氛圍，

而值得一提的是它為各個香調獨特的命名，

L’AIR DU JARDIN 在法文中的意思是 « 花園中的空氣 »，

ÎLE BLANCHE字面上意思為« 白色島嶼» 而在這裡指的是調香師幻想中的島嶼,

FEUILLES D’OR指的是 « 金色的葉子 »他想調製出陽光灑落葉片所感受到的香氣,

至於DEHORS IL NEIGE 則是在 « 外面下著的雪 »，

如果大家了解一點點法文，可能就更能感受他們文字與香氛結合的魅力，每一個都有它特殊的含義！

Tiffany & Co.

如果你問我Tiffany會是什麼味道？

我無法形容，直到他們在近期相繼推出兩款同名淡香水與淡香精，

以標誌性的鑽石瓶身做為設計，搭配這個早已風靡全球的專屬色調，

他的香調就像是以鑽石形象刻化出的完美女人，是一款理想中的香氣，

然而這款香氛也有推出自有的蠟燭，只是台灣尚未引進，如果有喜愛Tiffany香氣的女孩們下次出國的時候可以稍稍注意一下！

Gucci

隨著設計師的替換，在近年再度躍升為潮流必備品牌！

誇張搞怪的設計為品牌一再翻新形象，

在今年的居家設計中加入了全新的香氛蠟燭系列，也再度的將這些塗鴉元素加入其中，

想為家中增添一些異國風情，不妨就從Gucci入手吧！

Tom Ford

每個女孩都想收藏的夢話品牌Tom Ford從香水到彩妝系列都是無法忽視的人氣商品，

而近期也推出了私人調香的系列蠟燭，黑色質感的低調奢華路線，讓家中環繞高質感的溫暖懷抱

（圖片來源：取自品牌官網）

※圖片+文字：Vogue 美人會 - Syrena

（完整文章請看VOGUE.com）

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