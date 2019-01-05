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一窺貴婦世界的病態　南韓上班族都在追《Sky Castle》

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雖然有宋慧喬、朴寶劍的《男朋友》、朴信惠、玄彬的《阿爾罕布拉宮的回憶》，以及SBS《皇后的品格》等強劇夾殺，但南韓這兩周最具話題的電視劇，竟是由JTBC《SKY Castle》拿下。

據說南韓的上班族現在都在追《SKY Castle》，劇情描述上流社會中的貴婦，如何扶持丈夫事業同時培育子女成為二代貴族。說《SKY Castle》是黑馬也不為過，主角群中並未有「明星演員」，但因為劇本精彩，讓人一看就欲罷不能而擄獲觀眾的目光。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

故事以女星廉晶雅飾演的韓瑞珍出發，她在Sky Castle裡是人人羨慕的對象，雖然婚後辭去教職，但擁有父親是澳洲銀行副行長、哥哥是澳洲的執業牙醫的名門出身，為了爭取成為Sky Castle的"女王"，她對孩子們的教育幾乎是病態高壓的管控，而面對整形外科教授的丈夫，必須全力以附、不擇手段的協助他登上院長寶位。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

本劇帶領觀眾進入競爭超激烈的南韓上流社會，一窺其中的黑暗，每一個轉折都讓觀眾看得大呼過癮。第一集播出時才只有1.7的收視率，到了第六集已經飆升到8.9，整整快五倍。鬥爭的情節不輸大家喜愛的清宮劇，如果最近有追劇荒的女孩，不妨一起加入Sky Castle的黑暗與病態世界。

※編輯：Jasmine.lee VOGUE.TW
（完整文章請看VOGUE.com

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 韓劇, SkyCastle, 電視劇
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