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理科太太 X 蔡依林從夢境中體悟到愛情　「你要對你自己的快樂負責」

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「Jolin」蔡依林在宣傳新專輯《Ugly Beauty》時分享許多有關情緒與內心世界的言論，連自己都自嘲像開佈道大會，日前她接受知名YouTuber理科太太專訪，從理性的角度來剖析夢境、審美觀，進而檢視愛情觀，Jolin說她從一個怪異的夢境中體悟到愛情，「你要對自己的快樂負責，你不能等待一個白馬王子來救你。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

“當你心裡很微小的時候，會忘記自己是什麼”

理科太太好奇Jolin回首看10年前的蔡依林，對當時的審美觀有什麼看法？「我大概會去看我的眼神吧！」Jolin說當時她少了「我不知道我在幹嘛」的感覺。近幾年，Jolin才學著對著鏡子說話，不像以前不太照鏡子，全交給團隊打點，「我也不知道什麼是漂亮，我也不認為我自己漂亮。」就算別人稱讚她漂亮Jolin心裡也帶著懷疑，「因為你完全不知道自己是什麼，也從來不會肯定自己。」在不安全感與自卑的狀態下，連粉絲的鼓勵也聽不進去。

為何讓自己變得這麼渺小？Jolin說可能是媒體或網友給她的訊息，影響了她對自己的看法，她說以前會用盡全力滿足別人的期望，「我都忘了我自己到底是什麼，我好像一直在追一個東西，我已經精疲力盡，但我仍然不知道達成的目的和意義是什麼？」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

“眼淚的意義”

何時覺醒發現到自己活在別人的期待下呢?Jolin說在拍〈我〉的MV時，一場她對鏡中的自己講話的橋段，導演在她耳邊講了「妳辛苦了」的話，Jolin突然淚崩爆哭，她發現真的很少仔細的看自己，當時不清楚明明熬過了，但講到蔡依林的時候或是演唱會唱到這首歌的時候就很想哭，Jolin意識到內心的小女孩已經承受不了，想訴說什麼，於是展開探索自我的旅程，大量閱讀心靈類的書籍，「我想要知道這個眼淚是什麼？」。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

“我好像一直活在人家的認同中”

現在的Jolin已經跟蔡依林和解，明瞭「沒有人是可以真正的完美跟達成別人的期望，只有你自己可以選擇你要不要做」當天理科太太推薦Brene Brown寫的《脆弱的力量》，因為書中所講的跟Jolin的心境和覺醒的過程很像，人需要很大的勇氣去面對之前的不安全感，甚至承受、擁抱自己當初的脆弱。

Jolin也大推這本書，她說看到作者的演說時整個人充滿電流「對！情緒這東西就是我想要、我好奇的」看完演說後就把Brene Brown所有系列的書拿來看，在訂專輯名稱前，Jolin就知道她要傳遞的是陰暗、女性的議題，殊不知最後找到的是「情緒」，以前只會用憤怒或是哭來表達，看了《被討厭的勇氣》後才知道什麼是自卑和優越感。

現在的Jolin靠著寫日記記錄生活，看著95天的成就或好評，就不會被5天的挫敗影響自信，不會把別人的一小句話，例如『她很醜、她唱歌很難聽』所影響。

Jolin透露早上起床會花2個小時當做「靜心時間」挖掘自我，後來發現很多事她一直重覆，當下不明白，但經過一段時間後就會茅塞頓開。理科太太從科學的角度來看，其實腦中是一直在尋找答案的，反覆尋求後自然拼湊出答案。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

“快樂是你自己的”

影響Jolin最深的心理學大師榮格，他解析夢境的著作非常吸引Jolin，其理論認為夢與現實生活多少有某種程度的關聯，理科太太好奇Jolin在自我察覺的過程中有沒有做過有趣的夢？Jolin說曾經做過一場夢，夢到她的狗死掉了，沒想到下一幕就是平靜地肢解狗狗裝在塑膠袋裡，下一個場景就開始追問A友人和B友人狗狗的死因，接著她人處在地下室拿著鑰匙要男性友人幫她開車，夢醒後Jolin解析夢境，覺得裡面出現的人物都是她的分身，「對我來說有點像是對於愛情的方式，比如他突然間離開我，不願意接受這個事實，我會開始焦慮、我就會很生氣」一方面追究、一方面叫自己放下，另一方面告訴自己是可以自救的。

後來Jolin覺得要珍惜跟狗狗相處的時間，對應到愛情上就是「你要對你自己的快樂負責，你不能等待一個白馬王子來救你」Jolin回頭去翻記錄夢的日記才發現原來這個夢老早就提醒她這點了，只是花了一些時間才發現狗代表的就是愛情，「快樂是你自己的」不是等待一個人或是你追求的那個人，Jolin也看到了自己的愛情模式，「我可能放下不了，我一直不想相信這件事情。」她說每一個愛情的模式或碰到的問題，會在夢中赤裸的上演，「我後來才發現夢境其實是一面鏡子」。

理科太太補充了榮格的理論，表示愛情是認識自己跟了解自己最快的方式，榮格覺得了解自我跟了解自我陰影、還有療傷，愛情是個好的工具，你會發現為何為喜歡這個人，跟你的成長背景有關，之後會反思是否跟小時候的經歷讓你選擇這個人，但也可能因為這樣不斷重覆選到錯的人。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

“我可不可以不要成為別人”

最後Jolin透露之後要跟她的營養健身教練寫有關身體營養的書，因為她發現當你願意因為變美去運動會比較快樂，「我找到美跟開心有關係，如果我今天內心真的健康跟開心，我就會自然的美，不再是你的腰臀比例要多少才是美。」Jolin甚至透露也曾嫉妒別人的身材感到憤怒，受不了自我折磨後她在日記寫下「我可不可以不要成為別人」，她才驚覺自己不需要一個既定形象的美，也踏上尋美之路，Jolin也想跟粉絲說：「不用跟著社會標準的美去定義自己。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Daniel Ku VOGUE.TW | 來源：凌時差,理科太太,蔡依林臉書

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

〈怪美的〉MV，「讓過去的Jolin和蔡依林和解」

Jolin蔡依林《UGLY BEAUTY》，「追求完美讓我活得不像人！」

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 蔡依林, 理科太太, UglyBeauty
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