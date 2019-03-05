fb ig video ETtoday search mobile

一週狂食2次，隔天馬上減肥　恐有「暴食傾向」減重更難

> >

▲大吃,狂吃,減肥,示意圖。（圖／unsplash）

▲狂吃可以紓壓，但狂吃後的心理狀態也很重要。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

現代人一昧看重「瘦」的審美觀，導致民眾對於飲食失調一事越來越普遍，每天看著過瘦模特兒與電影明星的海報，加上周邊的評價，很難不感到壓力，飲食失調症分為厭食與暴食2大類，其中暴食比厭食更難看出異常，因為暴食傾向的人體重不會過輕，只是心理持續受到摧殘，若你或週邊朋友有人一週內會有大吃2次（以上）的習慣，就必須注意是否有暴食傾向。

▲大吃,狂吃,減肥,示意圖。（圖／unsplash）

▲狂吃的餐點多半是油炸或是甜點等高熱量食品。

有時靠著吃發洩實屬正常，下列幾點可供區分僅是單純發洩或是暴食傾向：

一週大吃2次以上，都選擇高熱量食物，持續3個月
吃高熱量食物會有大量滿足感跟舒壓感
吃完會有巨大慚愧心態
會利用催吐、吃瀉藥來解決發胖恐慌
隔天會立刻過量運動企圖消化攝取的過量卡路里
極度害怕肥胖
情緒焦慮使用食物減壓

若有上述狀況，可能就有暴食傾向，這樣反覆的發洩，可能會讓身體出現低血壓、心律不整、容易蛀牙、黃牙、經期失調，此外若有催吐或過量進食，腸胃蠕動減慢，也會影響消化跟吸收，長期下來，日後想健康減重比一般人還要難上數倍。

且會出現這樣的舉動，心理受傷應該比身體受傷還嚴重，因為大吃過後會覺得很羞恥，情緒就會低落，且覺得自我失控，想要找回主導權，所以用極速的方法來解決自己的羞愧感，但又因為極大壓力導致又回到大吃來舒壓，成為一種循環，但問題是身體可能受不了。

▲大吃,狂吃,減肥,示意圖。（圖／unsplash）

▲心理狀態比生理狀態更複雜。

若現在僅是輕微的暴食傾向，需要先從心理治療做起，培養自信心，不要再厭惡自己的體重，規定自己不能短時間內急速瘦身，並慢慢調整自己的進食方式，少吃加工品減少情緒上的失控。但如果暴食狀況嚴重，還是要尋求專業的醫生建議。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

減肥, 減重, 塑身, 修身, 運動, 走路, 飲食, 減肥失敗, 體脂, 暴食, 厭食, 飲食失調
fashion.net

熱門文章

巴黎時裝周／DIOR換上英倫風　仙氣Angelababy PK 乖巧秀智

米蘭直擊／MONCLER潮流天才藤原浩　端出閃電牌「暗黑皮卡丘」

米蘭直擊／照了「縮小燈」！寶格麗手袋變迷你　還能變腰包太生火

台北久違的500人大秀！徐曉晰捧場DOUCHANGLEE　趁機放鬆

王陽明寵妻無極限　老婆喜歡的雅典錶「通通包起來」!

穿襯衫打球帥爆全場！　禾浩辰向「男神」放話：等我

星・上妝／李棟旭代言香奈兒BOY彩妝　教你3招無痕變帥

HOT・Stuff／梅根「養胎鞋」爆紅　年度必買

美哭網友！日本最新「彩色眼線」登熱搜，未上市先轟動

米蘭直擊／GUCCI呼籲大家勇敢穿「做自己」　戴面具免害羞

ET Fashion

推薦閱讀

比「我愛你」更重要！　治療師公開幸福伴侶最常講的10句話

想要免費搭飛機一整年？　美航空開條件：先刪光IG照片

會賴床的人其實超細心　從每天起床習慣就能看出性格

12星座「水星逆行」如何破解！天蠍留意工作衝突、雙魚桃花上升 黑糖珍奶稱霸手搖界！10大超好喝飲料店，你都集滿了嗎？ 叫男友別再剪了！女孩最不喜歡孔劉、朴寶劍的髮型　沒整理像宅男 別期待會有人來拯救你　過了25歲不要浪費時間在乎這6件事 蜜桃臀才是王道！IG健身女王Anllela公開練臀菜單+飲食秘訣 想存錢就要做到這7項！少喝手搖、化妝品買太多就會變成浪費 潮流版《清明上河圖》細節滿滿　喬丹與Kobe超帥現身，還有Supreme龍舟大賽

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面