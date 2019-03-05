一週狂食2次，隔天馬上減肥　恐有「暴食傾向」減重更難

▲狂吃可以紓壓，但狂吃後的心理狀態也很重要。（圖／unsplash，以下同）

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現代人一昧看重「瘦」的審美觀，導致民眾對於飲食失調一事越來越普遍，每天看著過瘦模特兒與電影明星的海報，加上周邊的評價，很難不感到壓力，飲食失調症分為厭食與暴食2大類，其中暴食比厭食更難看出異常，因為暴食傾向的人體重不會過輕，只是心理持續受到摧殘，若你或週邊朋友有人一週內會有大吃2次（以上）的習慣，就必須注意是否有暴食傾向。

▲狂吃的餐點多半是油炸或是甜點等高熱量食品。

有時靠著吃發洩實屬正常，下列幾點可供區分僅是單純發洩或是暴食傾向：

一週大吃2次以上，都選擇高熱量食物，持續3個月

吃高熱量食物會有大量滿足感跟舒壓感

吃完會有巨大慚愧心態

會利用催吐、吃瀉藥來解決發胖恐慌

隔天會立刻過量運動企圖消化攝取的過量卡路里

極度害怕肥胖

情緒焦慮使用食物減壓

若有上述狀況，可能就有暴食傾向，這樣反覆的發洩，可能會讓身體出現低血壓、心律不整、容易蛀牙、黃牙、經期失調，此外若有催吐或過量進食，腸胃蠕動減慢，也會影響消化跟吸收，長期下來，日後想健康減重比一般人還要難上數倍。

且會出現這樣的舉動，心理受傷應該比身體受傷還嚴重，因為大吃過後會覺得很羞恥，情緒就會低落，且覺得自我失控，想要找回主導權，所以用極速的方法來解決自己的羞愧感，但又因為極大壓力導致又回到大吃來舒壓，成為一種循環，但問題是身體可能受不了。

▲心理狀態比生理狀態更複雜。

若現在僅是輕微的暴食傾向，需要先從心理治療做起，培養自信心，不要再厭惡自己的體重，規定自己不能短時間內急速瘦身，並慢慢調整自己的進食方式，少吃加工品減少情緒上的失控。但如果暴食狀況嚴重，還是要尋求專業的醫生建議。

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