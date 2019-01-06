奧斯塔羅12星座一周運勢0107-0103　雙子感情爭吵不斷、天秤年終有望增加

20190107-0103奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本週最旺星座



TOP1：魔羯座事業運最旺！下週學／事業將有望踏上一段成功的旅程，距離成功的距離將在下週拉近一大步！手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落！

TOP2：天秤座愛情運最旺！雙方更願意在目前的情感裏頭努力！讓雙方在目前的感情中都感到穩定踏實許多，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理，而這樣積極正向的態度也讓雙方感情在下周更進一步！

TOP3：水瓶座金錢運最旺！下周正財運良好，若是設計性質或是業務性質及企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些case讓你多賺點錢喔！

本週需注意星座

1.處女座事業運需要留意：下周過往學事業穩定的朋友，下周也將開始動搖起來了！將是不太穩的一周！工作上要多留意細節避免粗心大意，以免因一周的不穩而影響之後的工作狀況喔！

2.牡羊座愛情運需要留意：雙方下周面對情感顯得不太用心，有稍稍漫不經心的感覺出現！奧斯建議下周要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半唷！

3.金牛座金錢運需要留意：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能！尤以投資方面要更加注意！奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸囉！

牡羊座



開運顏色：灰色

幸運數字：42

整體運勢★★★

解析：下周牡羊朋友則顯得粗心許多，許多事情思考得不夠周詳就付諸行動！導致之後會有問題爆發的隱憂，奧斯建議下周思緒的清晰狀況及決定，要再多花點時間思考！另外奧斯提醒下周內心的渾沌也影響自己不少，壓力及情緒要懂得適時發洩，可別影響自己太深唷！

愛情運勢★★

解析：雙方下周面對情感顯得不太用心，有稍稍漫不經心的感覺出現！奧斯建議下周要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半唷！

事業（學業）運勢★★

解析：粗心大意的狀況在學事業方面，顯得更加嚴重！奧斯提醒下周面對學事業要多提起些熱情！在面對工作時也要再細心一些，別讓下周的狀況抹煞了過去的努力喔！

金錢運勢★★★

解析：正偏財運都不理想，下周存在著破財的機會！奧斯建議下周著重如何守財會是一大重點喔！

金牛座



開運顏色：天空藍

幸運數字：63

整體運勢★★

解析：下周將會是金牛朋友信心消退的一週，面對目前手邊的事情掌握度也開始下降！除了是因為對自己自信心消退之外，因自信消退連帶產生對自我的疑慮！影響到了工作！奧斯建議下周在面對事情時，要再堅定一些！要不可就會空忙一場囉！

愛情運勢★★★

解析：雙方溝通度在下周下降許多連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論！最後卻演變成一次的爭執！奧斯建議下周要適時的將想法提出來和另一半溝通！別一個人悶在心裡，對事情是沒有助益的喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：面對工作及學業有許多的想法，但卻都無法實際的付諸行動！漸漸的讓自己多了點混亂！奧斯建議下周思緒跟行動要併行！塞一堆想法在腦袋瓜裡可是會累死自己的喔！

金錢運勢★★

解析：正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的可能！尤以投資方面要更加注意！奧斯建議投資或是小賭方面要少接觸囉！

雙子座



開運顏色：藍色

幸運數字：12

整體運勢★★★

解析：長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自於朋友！而也因為這樣的狀況讓雙子朋友稍稍的情緒受到影響，奧斯提醒下周在面對自己想做的事或想法，要堅持一些！避免因為外來的評價而動搖了自我的內心喔！

愛情運勢★★★

解析：下周兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的！而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去囉！

事業（學業）運勢★★★★

解析：在目前的學事業中，有機會創造出還不錯的成績！因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握囉！

金錢運勢★★★★

解析：偏財運勢較差，正財運勢還不錯！要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯的進財機會喔！

巨蟹座



開運顏色：粉紅色

幸運數字：52

整體運勢★★★★

解析：下周巨蟹座的朋友對於目前的現況感到知足，不再像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活，但有好有壞，奧斯提醒停下腳步休息但可別也停下了自己對來的規劃以及企圖心喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方沉溺在目前的感情相處當中，雙方也不願意打破這樣的感覺，但奧斯提醒也因為如此，要是習慣了也就停下向前的腳步了！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，都算相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★

解析：正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的喔！

獅子座



開運顏色：咖啡色

幸運數字：46

整體運勢★★

解析：下周獅子朋友，無來由的念舊起來！過往的事情三不五時浮現在你目前的生活裏頭！有那麼點守舊的狀況發生！另外也因為這的狀況讓自己似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步！讓自己顯得孤獨許多！下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活喔！

愛情運勢★★

解析：下周兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵！奧斯會建議下周多避免和另一半請爭執，因為下周的爭執是都將容易讓另一半往心裡面去！所以不是算隨時間淡掉的爭執，所以面臨情緒或爭執時多想一下或主動退讓會比較好喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業方面，對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論，所以下周在工作要再多加把勁！面臨問題也要適時地向外求援喔！

金錢運勢★

解析：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳喔！

處女座



開運顏色：橘色

幸運數字：63

整體運勢★★

解析：過往的努力扎下的根基在下周動搖了起來，因此將讓處女朋友在下周面臨些困境，例如工作上的瓶頸或是事業的困難！奧斯提醒下周在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路了！環境正在改變的同時我們也要隨著調整，以免讓自己設限自己喔！

愛情運勢★★

解析：對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來！將朝向彼此重心都失去的方向發展！該好好調整彼此在感情世界裡的步伐囉！

事業（學業）運勢★★

解析：下周過往學事業穩定的朋友，下周也將開始動搖起來了！將是不太穩的一周！工作上要多留意細節避免粗心大意，以免因一周的不穩而影響之後的工作狀況喔！

金錢運勢★

解析：正偏財運皆不佳，也有破財的機會！類似交通罰單等的可能性存在！或莫名花筆金錢，下周要多加注意囉！

天秤座



開運顏色：黑色

幸運數字：85

整體運勢★★★★

解析：下周天秤朋友則顯得積極上進許多，而這樣的上進及積極卻不像是在怠惰中改變！反而像是在精益求精的感覺，面對許多事情與事物下周有更多自我的看法，開始著手去調整過往是看似不錯的事情！這將是個非常好的週期，只是奧斯還是要提醒你，適時地調整是好的，但可別過了頭像鑽牛角尖般喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方更願意在目前的情感裏頭努力！讓雙方在目前的感情中都感到穩定踏實許多，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理，而這樣積極正向的態度也讓雙方感情在下周更進一步！

事業（學業）運勢★★★★

解析：對於目前的學事業，更加的投入與認真！也不斷地尋找機會在目前的工作當中有往上爬升的機會！而在自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法！將會是積極向上的一周喔！

金錢運勢★★★★

解析：正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報！

天蠍座



開運顏色：紅色

幸運數字63

整體運勢★★★

解析：下周天蠍座的朋友，面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些改變，而這樣的狀況也讓自己開始做自我提升的動作。是個良好的一週，奧斯建議要好好把握喔！

愛情運勢★★★

解析：在下周會感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼！下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作週期。

金錢運勢★★★★★

解析：正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

射手座



開運顏色：白色

幸運數字：89

整體運勢★★★

解析：射手座的朋友，下周將會是個放棄思考的一周，過往思緒清晰的狀況下周不再如此強烈！下周在面對事情上，會較被動些！奧斯建議下周面對人事物要再主動些，要不下周的被動將影響許多後續狀況唷！

愛情運勢★★

解析：下周對於情感稍微產生的逃避的想法，或是使面對事情的積極度降低，連帶影響面對愛情時的狀況！另外過往的回憶在下周也將浮現讓你感到苦惱，需多留意囉！

事業（學業）運勢★★

解析：下周面臨學事業工作也顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致你在處理事情或面對問題時，都多了份厭倦感！

清晰的思考及小心謹慎的態度將充斥在你下週的學／事業上，也因為如此讓你面對自己目標及工作內容時都變得更加輕鬆，且容易許多。

金錢運勢★★

解析：正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友下周不建議增資唷！

魔羯座



開運顏色：黃色

幸運數字：10

整體運勢★★★★★

解析：魔羯的朋友下週將是充滿開心與愉悅的一週，心靈上的喜悅反應在外在讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人惱人的事情也都在下週畫下個段落，讓你長久以來的緊繃，放鬆不少。

愛情運勢★★★★★

解析：雙方關係在下週充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也在下週獲得解決！單身的朋友，奧斯提醒你下週要注意桃花的出現喔！或許會有還不錯的對象會出現，要多加注意喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：下週學／事業將有望踏上一段成功的旅程，距離成功的距離將在下週拉近一大步！手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落！

金錢運勢★★★★

解析：正財運不錯，長久努力將在下週獲得金錢上的回報，會是個豐收的一週。

水瓶座



開運顏色：綠色

幸運數字：20

整體運勢★★★★

解析：下周水瓶朋友思緒清晰也活絡許多，如正是需要動腦時期的，下周會是值得好好把握的一周喔！另外因下周的思緒清晰許多，所以面對問題時都能妥善解決，不拖拉！會是個解決能力良好的一周！奧斯提醒下周雖然思緒條理清晰，但卻始終有未付諸行動的情況存在，所以下周如果行動與思緒並行將會是好上加好的一周喔！

愛情運勢★★★

解析：下周對於愛情的思緒也清楚許多，但也因為如此導致僅存在想的階段！有點忽略了現實的發展，所以也要著重在現實發展，對情感的發展才會比較好喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周在學事業方面，則顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就在想著之後如何慶祝，所以下周雖工作能力不錯但也要運用在對的地方喔！

金錢運勢★★★★★

解析：下周正財運良好，若是設計性質或是業務性質及企劃性質工作的朋友，下周也有望多接些case讓你多賺點錢喔！

雙魚座



開運顏色：紫色

幸運數字：63

整體運勢★★★★

解析：下周雙魚的朋友則顯得腳踏實地許多！踏實的因素在下周完全落實在你的生活當中，而這樣的態度將讓你周遭朋友感覺安心穩定的感受！所以下周將會是實際的一周！要多加把握囉！另外需要注意的是下周的物質欲望會提升許多！多避免不要的開銷囉！

愛情運勢★★★★

解析：下周的感情世界也同樣顯得踏實，不會有太大的起伏！但相對的雙方的情感也顯得平淡不會有太多激情！

事業（學業）運勢★★★

解析：在學／事業方面，則顯得勞累許多！因為腳踏實地的關係讓自己在下周工作上，許多事情都親力親為！而也因為這樣的狀況讓自己忙得有點不可開交！

金錢運勢★★★

解析：偏財運勢不佳，正財運勢較好！所以多留心在事業工作上，有機會為你增加許多收入喔！

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