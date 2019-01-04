懂・時尚／西裝右邊為何有兩個口袋？超貼心用法值得炫耀

▲007曾穿過右側有Ticket Pocket的西裝。（圖／翻攝bondsuits）

記者林明瑋 / 台北報導

名稱：西裝的Ticket Pocket（或稱Change Pocket）

起源：英國

特色：小型口袋，位於西裝右側、原本口袋的上方

西裝能讓男生變帥，除了要懂得挑適合的版型、懂得正確穿法，還有一些關於西裝的小知識如果也知道，那可是帥上加帥。例如你有發現嗎？有些西裝會在原本右側口袋的上方，多一個小一點的口袋，它是非常貼心實際的設計，如果買了這樣的西裝，然後不要太驕傲地炫耀一下功能，整個形象大加分啊！

▲英式西裝很有優雅紳士感。（圖／翻攝Gieves & Hawkes IG）

西裝口袋不能放太多東西，甚至最好別放東西，才能維持西裝的英挺版型，而右側兩個口袋的形式，來自英式西裝，上方的小口袋，功能與其他口袋不同，是為了放置小物而生，它被稱為「Ticket Pocket」或是「Change Pocket」。

▲右側多了的口袋超方便。（圖／翻攝beckettrobb）

看到這兩個名字，大概就能顧名思義，沒錯，小口袋正是讓紳士們方便收納票券或零錢，不管是戲票、火車票，隨手一放，不會手忙腳亂，能維持優雅姿態。衍生至今，西裝上的兩個口袋常被視為裝飾，或者在視覺上能修飾身型，反倒成了另類作用。

現在知道這個小口袋的好用秘訣，當手上的悠遊卡或停車卡不知該往哪裡塞的時候，不如放進小口袋裡，而男生最懶得帶的零錢，也可以暫時放進去，但仍要堅持「西裝口袋不能鼓鼓」的原則，銅板太多的時候，還是另謀他處，才能當個英姿煥發的西裝紳士。

▲右側雙口的西裝，能正式也能休閒。（圖／翻攝absolutebespoke、Pinterest）