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IKEA佛跳牆開賣！220元超佛心　豬腳、海參通通有

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▲IKEA春節新品。（圖／IKEA提供）

▲IKEA春節推新品，讓你無負擔佈置居家。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

過完新曆年之後就準備迎接農曆年了，家中佈置也可從冷呼呼的色調添上溫暖喜氣的紅色，不想太過顯眼，可以用畫龍點睛法點綴新年喜氣，IKEA應景推出春節新品，百元以下就搞定，強調「讓家回春」，此外年年熱賣的佛跳牆也上架了，佛心價220元要吃要快！

想讓家中有年節感受，當然要從客廳與起居室開始，不但時時刻刻能感受到新的一年將近，也讓來訪的客人感染氣氛，許多人都會趁過年更換新沙發，IKEA推出旗下經典KIVIK三人座沙發，今年也降價到歷史最低價14,900元（不含躺椅），另也推沙發布套第二件5折。

▲IKEA春節新品。（圖／IKEA提供）

▲KIVIK三人座沙發，售價14,900元，本圖規格含躺椅，售價為20,800元。

或者可以使用應景小物，簡單轉換家中氣氛，之後收納又較方便，包括有紅色燈籠造型的SOLGLIMTAR LED裝飾燈串，以及有大大「福」字的窗花裝飾，都能呈現出應景的感覺，售價從79元起至349元不等。

▲IKEA春節新品。（圖／IKEA提供）▲IKEA春節新品。（圖／IKEA提供）

▲應景裝飾小物，售價79元起。

其他裝飾品與居家用品包括煙火燈罩、煙火餐墊、燈籠竹筷與紅包袋等，都能為居家氣氛呈現出期待迎接新的一年，單品售價39元至349元就可搞定。

▲IKEA春節新品。（圖／IKEA提供）

▲IKEA春節新品。（圖／IKEA提供）

▲居家商品售價39元起。

而近年默默熱賣、針對春節才會出現的限定菜單「FoTiaoQiang佛跳牆」，含有豬腳、芋頭、海參及干貝等美味食材，充滿濃濃的中式滋味，就算只有1、2人的小家庭，也能無負擔輕鬆品嘗，現已於餐廳開賣，售價220元。

▲IKEA春節新品。（圖／IKEA提供）

▲年節限定佛跳牆菜色。

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關鍵字：

IKEA, 春節, 佛跳牆
fashion.net

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