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《小飛象》周邊搶先為電影暖身！ 超萌抱枕、脫鞋...勾起童年回憶

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▲小飛象 。（圖／翻攝自迪士尼商店）

編輯／Ping　圖／翻攝自store.disney.co.jp

隨著迪士尼不斷的將動畫翻拍成真人版後，《小飛象》也成為下一部即將在 2019 年 3 月上映的電影。但在上映前，迪士尼商店當然不會放過這個機會，這次推出《小飛象》周邊商品，搶先讓迪士尼迷們先回味小時候看到《小飛象》時的感動，為《小飛象》真人版電影打頭陣。

＃抱枕、吊飾、玩偶與連帽U型枕

擁有一雙可以飛翔的耳朵，是小飛象最經典的特質。推出多款小飛象造型的周邊，不管是抱枕、吊飾、玩偶或連帽U型枕，都能帶給你滿滿的童年回憶～這次不僅要陪大家一起等待電影的上映，還要一起進電影院，陪各位感受《小飛象》帶來的感動與療癒。

▲小飛象 。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲小飛象 。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲小飛象 。（圖／翻攝自迪士尼商店）

＃包款

這次同樣也有推出多種包款可以選擇，不管是手提包、錢包...等等，上面都有滿滿的小飛象，可愛又無辜的表情，讓人好想要全部收藏～

▲小飛象 。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲小飛象 。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲小飛象 。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲小飛象 。（圖／翻攝自迪士尼商店）

＃睡衣、脫鞋

最後還有小飛象迷專用的睡衣與脫鞋，睡衣上有滿版的小飛象圖案設計，在口戴上也有小飛象的英文名字，可愛的細節設計，絕對會讓影迷們瘋狂，再搭配上《小飛象》的拖鞋，讓你在家當個忠實的粉絲。

▲小飛象 。（圖／翻攝自迪士尼商店）

▲小飛象 。（圖／翻攝自迪士尼商店）

這次的系列將會在1／8 於迪士尼商店（網路）搶先登場！1／11 才會在迪士尼商店門市開始販售。

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關鍵字：

小飛象, 迪士尼, 動畫, 真人電影, 電影, 童年, 日本, 迪士尼商店
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