趙薇「開前門」裝保守PK周冬雨　雙姝比胸前陰影誰更深

▲BURBERRY代言人趙薇、周冬雨首度同框拍廣告。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

42歲趙薇人氣再度翻紅，年前接下BURBERRY代言人，與差超過一輪的嫩妹周冬雨擔綱BURBERRY門面，今（1／4）兩人首度同框的春節廣告出爐，趙薇「開前門」秀性感地帶，企圖把周冬雨比下去，但沒想到嫩妹心機也頗深，單穿西裝外套，胸前陰影也頗引人遐想。

▲42歲趙薇「開前門」露絕對領域PK嫩妹周冬雨。（圖／品牌提供）



比拼火辣的回合，趙薇穿挖空細節無袖上衣搭配圓形環扣皮帶，並在頭髮上繫上典藏Society印花絲綢方巾，性感之餘又有中國古典風格；周冬雨則穿Vintage格紋羊毛西裝外套，搭配鍍鈀金鍊條垂墜式耳環，經典之中有前衛摩登風格。

▲周冬雨單穿西裝外套，小露胸前「陰影」，性感一下。（圖／品牌提供）



其實，這組新年大片BURBERRY邀時尚攝影Ethan James Green掌鏡，合體兩位大陸代言人拍攝新年廣告，重點照片以全家福的概念呈現，趙薇與周冬雨在拍「全家福」時，換上較保守的造型，還有許多模特兒共同入鏡，分別飾演一家老小，用團圓概念詮釋年味。

▲新年廣告以「全家福」概念呈現，有濃厚年味。（圖／品牌提供）



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周冬雨認為：「全家福照片是一個很簡單的概念，但背後蘊藏濃厚儀式感。」趙薇則說：「這支廣告以家庭在新年禮團聚一堂的概念為主，以一種新鮮的方式表現出歸屬感。」