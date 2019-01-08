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HOT・Stuff／每6秒就有人動心！　GUCCI腰包登「年度包王」寶座

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▲▼GUCCI 2018禮讚系列。（圖／GUCCI提供）

▲GUCCI Marmont橢圓型腰包，榮登2018包王寶座。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

時尚電商平台Lyst分析全球8000萬用戶，超過1億次搜索，公布2018年度It Bag排行榜，其中榮登第一名的是GUCCI Marmont腰包，平均每6秒就有人搜尋一次，說它是年度重磅HOT Stuff絕對不為過。

▲▼GUCCU。（圖／翻攝Lyst）

▲根據Lyst統計，平均每6秒就有人搜索一次GUCCI Marmont腰包。（圖／翻攝Lyst）

回顧上一次腰包上一次正時尚的日子，要回到近20年前，如今GUCCI在創意總監Alessandro Michele的帶領下，腰包重回時尚舞台，連2年攻下時尚咖心頭寶。如今，更拿下2018年度It Bag寶座，自詡為時尚咖卻沒有入手一個怎麼型？

▲▼ GUCCI腰包。（圖／翻攝GUCCI官網）

▲回顧上一次腰包大火燎原的時刻，要穿越到20年前。（圖／翻攝官網）

Alessandro Michele從2016年起推出GG Marmont系列，仿舊感的GG Logo成了識別標誌，延伸到各式各樣的包款上，直到2017年早秋才創造出橢圓形的GG Marmont腰包，一問世就不得了，各路時尚咖人仰馬翻搶著背，撞包也再所不惜，因為只要背上就是大寫的時尚。

▲▼GUCCI 2018禮讚系列。（圖／GUCCI提供）

▲Marmont腰包每一季都會推出變化款，可見粉絲有多愛。（圖／品牌提供）

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從2017年創作出這款包後，GUCCI每一季都會推出延伸變化款，要甲蟲裝飾的款式，也有年底節慶季節的金屬風格，要回歸到日常也可以，黑色基本款，紅色亮眼款或是裸色氣質款任妳配，想要花俏或簡單都行。畢竟，GUCCI Marmont腰包拿下2018包王寶座，絕非等閒之輩。

▲▼ GUCCI腰包。（圖／翻攝GUCCI官網）

▲▼ GUCCI腰包。（圖／翻攝GUCCI官網）

▲要高調有高調款，要氣質有氣質款，關於腰包的七十二變，還有得玩呢～（圖／翻攝官網）

關鍵字：

HOT Stuff, HOT・Stuff, GUCCI, 腰包
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