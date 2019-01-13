全球首款「智能背心」問世！　可測呼吸、心率讓健身更有效

▲別小看這件背心，它可是藏有智慧功能！（圖／翻攝自www.qus-sports.com）

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健康意識抬頭，大家都更在乎運動、健身是否有效，也會更加講究使用科技去記錄，以後可以輕鬆點了！因為全世界首款「智能背心」問世，穿著出門就能夠一次收集呼吸、心跳等各項運動數據，想要讓自己邁向更好的境界，這件絕對不能少。

▲看似單薄，其實有超多功能能記錄運動數據。（圖／翻攝自www.qus-sports.com）

在2017年美國消費性電子展（CES）亮相的奧地利運動科技品牌QUS，推出首款「智能背心」，內含感應器可以記錄呼吸、心跳、心率變異性（Heart Rate Variability，HRV）、GPS定位與消耗卡路里等等。

▲可以在手機、智能手錶上查看。（圖／翻攝自www.qus-sports.com）

這些數據都會透過藍牙收集與傳輸，只要用手機上的《QUS》APP便能隨時查看、檢視自己的運動成果。厲害的是，這件突破性的科技是「可水洗」材質，奪下2018 德國創新大獎（German Innovation Award） 、紅點設計大獎（Red dot）雙獎肯定。

▲包裝跟服裝風格一樣，相當簡約。（圖／翻攝自www.qus-sports.com）

股東之一的Maximilian Seidel表示：「我們跟曾挑戰過馬拉松的運動員聊到，他們都好想擺脫運動偵測胸帶，因為不舒服，所以很不喜歡。」這建智能背心放上Kickstarter集資平台短短4天就達到目標，對於專業運動員來說，會是很好的幫助。

▲目前只有「背心」款。（圖／翻攝自www.qus-sports.com）

目前男生僅有背心、女生則有Crop Top短版背心，設計皆是簡約黑色，預計4月上市，售價145歐元（約台幣5103元），想要讓健身更有效，不如買來試試看。

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