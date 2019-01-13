fb ig video ETtoday search mobile

全球首款「智能背心」問世！　可測呼吸、心率讓健身更有效

> >

▲智能背心QUS（圖／翻攝自www.qus-sports.com）

▲別小看這件背心，它可是藏有智慧功能！（圖／翻攝自www.qus-sports.com）

編輯／J

健康意識抬頭，大家都更在乎運動、健身是否有效，也會更加講究使用科技去記錄，以後可以輕鬆點了！因為全世界首款「智能背心」問世，穿著出門就能夠一次收集呼吸、心跳等各項運動數據，想要讓自己邁向更好的境界，這件絕對不能少。

▲智能背心QUS（圖／翻攝自www.qus-sports.com）

▲看似單薄，其實有超多功能能記錄運動數據。（圖／翻攝自www.qus-sports.com）

在2017年美國消費性電子展（CES）亮相的奧地利運動科技品牌QUS，推出首款「智能背心」，內含感應器可以記錄呼吸、心跳、心率變異性（Heart Rate Variability，HRV）、GPS定位與消耗卡路里等等。

▲智能背心QUS（圖／翻攝自www.qus-sports.com）

▲可以在手機、智能手錶上查看。（圖／翻攝自www.qus-sports.com）

這些數據都會透過藍牙收集與傳輸，只要用手機上的《QUS》APP便能隨時查看、檢視自己的運動成果。厲害的是，這件突破性的科技是「可水洗」材質，奪下2018 德國創新大獎（German Innovation Award） 、紅點設計大獎（Red dot）雙獎肯定。

▲智能背心QUS（圖／翻攝自www.qus-sports.com）

▲包裝跟服裝風格一樣，相當簡約。（圖／翻攝自www.qus-sports.com）

股東之一的Maximilian Seidel表示：「我們跟曾挑戰過馬拉松的運動員聊到，他們都好想擺脫運動偵測胸帶，因為不舒服，所以很不喜歡。」這建智能背心放上Kickstarter集資平台短短4天就達到目標，對於專業運動員來說，會是很好的幫助。

▲智能背心QUS（圖／翻攝自www.qus-sports.com）

▲目前只有「背心」款。（圖／翻攝自www.qus-sports.com）

目前男生僅有背心、女生則有Crop Top短版背心，設計皆是簡約黑色，預計4月上市，售價145歐元（約台幣5103元），想要讓健身更有效，不如買來試試看。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

健身, 背心, QUS, 智能背心, 智慧背心, Crop Top
fashion.net

熱門文章

CHANEL信義區「透明店」用台北小巷當靈感

風．LUXURY／生動老虎、靈蛇展霸氣　江詩丹頓複雜錶太驚豔

Melody狂愛寶格麗小水桶　克制欲望靠「睡前關掉IG」

懂・時尚／Christian Louboutin紅底鞋傳奇　歸功上班族的化妝品

李曉涵美腿若隱若現　穿透視馬甲禮服變夢幻仙女

詹朴聯手世界最美咖啡廳　咬下「行星中的玫瑰」感受浪漫

孫芸芸胖兩公斤沒在怕　大推微風南山的「軟糖」

試·開箱／去年熱賣上萬支，今年再出光澤版唇釉！打造果凍般的QQ唇

雪花秀推出5款香氛精萃油　用聞的也可以變美

Reebok經典Logo配「粉橘色」　春天穿保證美爆街頭

ET Fashion

推薦閱讀

少女們尖叫～CONVERSE打上「緞帶蝴蝶結」　穿上秒減齡5歲

雷神「每天運動不超過1小時」練出猛肌　健身菜單大公開

冬天靠「免手持雨傘」解救冰冷雙手！　惡劣氣候裡，全身都好暖

每天都穿一樣不是沒洗澡！這種人都有4個共通點 阿妹《連名帶姓》、五月天《溫柔》失戀必聽8首經典歌曲，句句唱到心坎裡 穆熙妍與何穗的閨蜜雪地之旅　北海道最美旅館「坐忘林」 阿姆女兒長大有夠正！火辣泳裝照全網暴動：老爸要殺出來了 雷神「每天運動不超過1小時」練出猛肌　健身菜單大公開 她是《實習醫生》劇迷最愛的角色　47歲吳珊卓成為金球獎史上首位韓裔視后 刷毛上竟有超萌拉拉熊的臉　熊野推限定彩妝，準備飛日本搶購

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面